鳥取県三大河川の一つである日野川は、流域のあらゆる生命に多くの恩恵をもたらす恵みの川であり、森から海に至るまで流域の動植物を育み、我々の暮らしを豊かなものにしてくれています。 流域の人々が日野川の魅力に気づき、美しいまま次世代に引き継ぐ意識を高めるきっかけとなるよう、今年度は“未来へ繋ぐ日野川”をテーマとし、日野川と日野川を取り巻く四季折々の美しい自然景観、流域に息づく人々の暮らしや伝統文化など、日野川の魅力を伝える写真を募集します。

撮影対象

日野川の豊かな自然の中で、子どもたちが生き生きと遊ぶ姿や、家族・仲間が川に親しむ姿など、人と日野川の関わりが伝わる風景。

募集作品及び応募方法

一般部門 四切またはＡ４サイズの現像写真を応募用紙と合わせて郵送か持込。 もしくはとっとり電子申請サービスを利用して応募。 スマホ部門 画像データと必要項目をとっとり電子申請サービス↓ に登録。 ※応募作品は未発表のものに限ります。

募集期間

https://apply.e-tumo.jp/pref-tottori-u/offer/userLoginDispNon?tempSeq=21182&accessFrom=

令和８年１０月３０日（金）まで

入賞作品

各部門金賞１点、銀賞１点、銅賞１点（いずれも賞状、副賞（日野川流域特産品）あり）

応募上の注意等

（１）応募資格に制限はありません。 （２）応募点数は各部門１人１点までとします。 （３）応募作品は未発表のものに限ります。入賞作品が他のコンテストでの入賞や印刷物、展覧会などで発表されていることが判明したときは、主催者は入賞を取り消すことができます。 （４）応募作品の著作権は、撮影者に帰属します。 （５）応募作品の撮影者は、主催者に対し、主催者がその会報紙や啓発冊子、写真展、新聞、ホームページなどでの広報活動等に無償で利用することを許諾するものとします。 （６）人物を被写体にした作品の場合は当事者の了解を得ることとします。また、被写体が未成年の場合は、親権者の承諾が必要です。主催者は肖像権侵害等の責任は負いません。 （７）主催者は、応募作品を第三者に営利目的で利用させることはありません。営利目的で利用する場合には、撮影者に事前に目的、条件（有償、無償）を説明した上で、許諾が得られたものについてのみ利用します。 （８）応募作品は返却しません。

応募先

〒689-4503 鳥取県日野郡日野町根雨１４０－１ 鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局内 日野川の源流と流域を守る会事務局 電話 ０８５９－７２－２０８０ ファクシミリ ０８５９－７２－２０７２ メールアドレス：hino-shinkou@pref.tottori.lg.jp

【日野川の源流と流域を守る会とは】

鳥取県の日野川流域の自然を守り、恵まれた環境を次の世代へ引き継ぐことを目的とし、鳥取県西部の企業、行政機関などが中心となって設立した組織であり、自然体験・普及啓発イベントを行ったり自然環境保護に関する取り組みを行う他団体のイベントへ参加したりする等の活動を行っている。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

鳥取県西部総合事務所日野振興センター日野振興局内 日野川の源流と流域を守る会事務局 電話 ０８５９－７２－２０８０ ファクシミリ ０８５９－７２－２０７２ メールアドレス：hino-shinkou@pref.tottori.lg.jp

https://newscast.jp/attachments/5vanFTDXaR5Yw3qEgZYH.pdf