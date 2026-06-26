【アーカイブ視聴の申込期間延長】”1600人超参加”オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT」ぜひご視聴ください＜無料／7月24日まで＞

株式会社日本流通産業新聞社「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」のキービジュアル（アーカイブ視聴の延長決定バージョン）

EC業界の専門紙「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)を発行する日本流通産業新聞社は6月24日（水）、25日（木）の2日間、大型オンラインセミナーイベント「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)を開催しました。6月24日（水）までの申込者数は1600人を超え、大変大きな反響をいただきました。

当初、アーカイブ配信も含めて視聴可能な申込受付は6月25日（木）16:00までとしておりましたが、締め切り後も「申し込みが間に合わなかったが視聴したい！」「リアルタイムでは視聴できなかったが、アーカイブで視聴したい」との問い合わせを多数いただき、アーカイブ視聴可能な申込受付期間を延長しました。

アーカイブ視聴可能な申込受付期間は、アーカイブ視聴期限と同じ、7月24日（金）の18:00までとさせていただきました。2日間に分けて配信した全18講座のセミナーのトータルで約12時間あります。ぜひお早めにお申し込み、ならびに視聴お願いします。

アーカイブ視聴できる多彩な18講座

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

アーカイブ視聴できる18講座は多彩なラインアップをご用意しました。キーノート（基調講演）には日本ロレアル、ワールド、キューサイ、THE RICHといった業界を代表するようなコマース企業に加えて、注目を集めるLINEヤフー、TikTok Shopといったプラットフォームのキーマンが登壇します。

登壇企業、スポンサーのロゴ一覧

キーノート以外にも多彩なスペシャリストセッションを用意しました。ECサイト構築、マーケティング、決済、セキュリティなどのスペシャリストが登壇し、コマース業界の”次の一手””次世代戦略”を紹介します。

EC業界の最注目課題である「AI活用」「SNS戦略」「物価高対策」「CX向上」「セキュリティ」などの知恵やノウハウが満載のセミナーイベントとなっています。セミナーは専用スタジオで収録した、番組風のリッチな動画でお届けします。

「キーノート（基調講演）」のタイトル／講師

「スペシャリストセッション」のタイトル／講師

イベント概要

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn- 「サービス横断で新たな価値創造、LINEヤフーが取り組むAI戦略最前線とは」講師：LINEヤフー コマースドメイン ショッピングSBU プロダクト開発1 ユニットリード 市丸数明氏、ソリューション営業ユニット ユニットリード 鹿内亮子氏- 「『TikTok Shop』日本進出から1年のリアルを聞く！コスメから家電まで、先行セラーが実践する『売り方』と『ハロー効果』とは」講師：TikTok Shop Japan 執行役員 シニアディレクター ビューティ＆ファッション 黄益氏、執行役員 シニアディレクター マルチカテゴリー 王竽氏- 【ファッションEC×AI最前線】 ワールドが挑む、 9兆円市場の商機を逃さない「“AIが効く組織” の作り方」講師：ワールド 企業戦略室 AI・イニシアティブ長（OpenFashion／AuthenticAI COO） 上條千恵氏、エグゼクティブ・ディレクター 築地雄峰氏- 「AI活用でLTVを最大化！顧客起点と再現性にこだわるキューサイ流新マーケティング術」講師：キューサイ 上席執行役員副社長 営業戦略本部長 山田淳史氏- 「『認知』を『資産』に変えるブランド戦略 - 徹底した投資で市場を席巻する『SILK THE RICH』の勝ち筋」講師：THE RICH 取締役CMO 田村一将氏- 「【営業利益率20%超】 『5年でEC売上4倍』の目標に挑む日本ロレアルCPD登壇！ 世界NO.1ロレアルが実践する『データドリブンなモール攻略』と『収益成長（RGM）戦略』」講師：日本ロレアル コンシューマー プロダクツ事業本部 ビジネスディベロップメント ヘッド 古畑敦史氏セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn- 「【創業8年で売上300億円超】インフルエンサーマーケティングは”オワコン”ではない！ 柔軟剤やシャンプーのヒットで証明。インフルエンサーマーケを”成果が出る投資”に変える、ナハト流・再現性重視の運用ノウハウ」講師：ナハト インフルエンサーDepartment統括責任者 渡辺智裕氏- 「Qoo10とユナイテッドアローズで売上アップを実現！"あと払いだけじゃない"ペイディ導入が成功した理由」講師：Paidy Relationship Management Department 部長 川上沙織氏、eBay Japan 戦略マーケティング室 アライアンスマーケティングチーム チーム長 権田進之介氏、ユナイテッドアローズ EC推進部 副部長 木下貴博氏- 「AI時代に伸びるコマースとは？～顧客体験と売上を向上するEC戦略～」講師：KOMOJU Account Executive 松岡将史氏、ウェブライフ 代表取締役 山岡義正氏- 「オートバックスセブンに学ぶ、CX戦略起点のコマース変革とは」講師：Mirakl 代表取締役社長 佐藤恭平氏、オートバックスデジタルイニシアチブ 代表取締役社長（株式会社オートバックスセブン IT管掌） 則末修男氏- 「AI検索時代、第三者の声をどう設計するか ― “見られる”から“語られる”へ、Narrative Marketingという新戦略」講師：バリューコマース 執行役員 Chief Strategy Officer 天野武氏- 「広告で売れない時代に、ECが次にやるべき戦略「メディアコマース」～ECは売るだけの場所から、"選択を助ける"メディアへ～」講師：W2 執行役員 セールス＆マーケティング本部 本部長 鴨下文哉氏- 「＼すぐに試せる／ ＼劇的に改善／ ECサイトで実際に改善したCVR改善事例をたっぷり解説！」講師：LeanGo 代表取締役CEO/Dejamプロダクトオーナー 平井翔吏氏、SUPER STUDIO 取締役CRO 真野勉氏- 「"名前もない作業"が広告ROASを変える～年商165億円オモヤグループに聞く、ブランドキーワード防衛の最前線～」講師：オモヤ ブランドサポート リーダー 毎原衣利氏、ブランドパトローラー 代表取締役 小林眞土氏- 「不正対策を『利益創出』の武器に変える、2026年の決済戦略～ガイドライン6.1版準拠と、売上最大化を両立する『攻め』の不正検知とは～」講師：かっこ O-PLUX事業部 事業部長 小野瀬まい氏、ペイジェント 加盟店管理部 部長 吉岡徳氏- 「AI時代到来で描く事業刷新～守り抜く価値、そして変えるべき過去の成功」講師：SUPER STUDIO 取締役CRO 真野勉氏、再春館製薬所 社外取締役/Color 代表取締役社長/サイバーレコード 社外取締役 長谷直達氏- 「中川政七商店と考える、AIで加速する『施策∞分析』サイクルの処方箋」講師：Sprocket 代表取締役 深田浩嗣氏、中川政七商店 経営企画室 中田勇樹氏- 「定期通販のLTVを上げる新たな後払い決済『スコアあとからカード』でカード決済比率18%UP！」講師：SCORE 戦略推進室 室長 森裕士氏セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

イベント名：「Commerce NEXT by 日本ネット経済新聞」(https://ourl.jp/ZI3wn)

会期：＜オンライン＞2026年6月24日（水）10:00～16:00、25日（木）10:00～16:00

＜オンライン（アーカイブ）＞2026年7月24日（金）18:00まで

＜リアル交流会＞2026年7月23日（木）

配信／会場：＜オンライン＞EventHubで配信

＜リアル交流会＞東京都中央区のカンファレンスホールで開催（招待時にご案内）

主催：株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

参加費：無料（事前登録制）

セミナーイベントの詳細へ :https://ourl.jp/ZI3wn

【お問い合わせ先】

株式会社日本流通産業新聞社「日本ネット経済新聞」(https://netkeizai.com/)

「Commerce NEXT」事務局

E-mail：event@nb-club.com