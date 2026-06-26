三菱電機執行役員が登壇「AIは現場の仕事を奪うのか」製造業DXの本質を問う無料オンラインサミット、7月23日開催

TOYNOVA株式会社

TOYNOVA株式会社は、2026年7月23日（木）13:00より、製造業の経営層・DX推進責任者を対象とした無料オンラインサミット「SPEAKS製造業リーダーズサミット」を開催いたします。

基調講演には三菱電機株式会社 執行役員 DXイノベーションセンター長・朝日宣雄氏、キャディ株式会社 村井達哉氏、CDO Club Japan代表理事・加茂純氏が登壇し、「フィジカルAIが問い直す『人間の仕事』の意味」をテーマに議論します。

■ 開催の背景

製造業各社でDX投資・AI導入が進む一方、

「ツールを入れても現場のオペレーションが変わらない」

「AI導入に対する現場の心理的な抵抗が強い」

といった声が後を絶ちません。

DXが経営層の掛け声で終わり、現場に浸透しないという構造的な課題に、

本サミットの基調講演は正面から向き合います。

■ 基調講演の見どころ

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/26

「現場が語る未来工場～フィジカルAIが問い直す『人間の仕事』の意味～」

朝日宣雄氏は三菱電機においてAI研究開発からIoT活用の新事業推進を経て、

現在は製造現場と経営をつなぐ「循環型デジタル・エンジニアリング変革」を主導。

村井達哉氏は数兆円規模の製造業企業の経営層と業界変革を議論する立場から、

加茂純氏は200社超のCDO/CAIOをネットワークする立場から、

それぞれの視点を持ち寄り、

・AIは現場の仕事を奪うのか、それとも職人技を世界に届ける「翻訳者」となるのか

・現場がAI導入に抵抗を感じる本質的な理由

・経営と現場の間にある「組織の壁」をどう溶かすか

をテーマに議論します。

■ イベント概要

名称：SPEAKS製造業リーダーズサミット「ビジネスを変革し、製造業の未来を変える」

日時：2026年7月23日（木）13:00～

形式：オンライン配信

参加費：無料

申込期間：2026年6月23日（火）～7月23日（木）配信終了まで

申込URL：https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/(https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/25)

主催：TOYNOVA株式会社

協賛 ：キャディ株式会社、株式会社カミナシ、monday.com Ltd.（順不同）

■ 登壇者・セッション内容

イベントの詳細へ :https://toynova.co.jp/speaks/manufacturing/?utm_source=prtimes&utm_campaign=newpeaks&utm_content=6/26

13:00～

村井達哉氏（キャディ株式会社 エンタープライズ事業部営業部 部長）・朝日宣雄氏（三菱電機株式会社 執行役員 DXイノベーションセンター長）・加茂純氏（一般社団法人CDO Club Japan 代表理事）

AIは現場の仕事を奪うのか、それとも職人技を世界に届ける「翻訳者」となるのか。

現場の心理的ハードルや組織の壁を踏まえ、AIと「共に働く」現場の在り方を議論します。

13:46～

宮島野亜氏・小川聡子氏（Monday.com株式会社）

統合型プラットフォームによるデータ集約とAI活用について、

自転車メーカーGIANT社の6,000時間削減事例とともに紹介します。

14:02～

萩原健太氏（株式会社宇部情報システム 東日本営業部）

品質不正を「個人の問題」ではなく「仕組みの穴」として捉え、

現場負荷を抑えつつ説明責任を果たす品質管理の考え方を解説します。

14:18～

佐々木眞一氏（トヨタ自動車株式会社 元副社長）

2020年デミング賞本賞受賞、著書「トヨタの自工程完結」を持つ佐々木氏が、

「品質は工程で造りこむ」を実践に変えるための品質経営の歴史と本質を語ります。

14:50～

田島巧平氏（株式会社カミナシ マーケティング部）

システムが新しくなっても変わらない「3つの情報の断絶」に着目し、

記録を「未来を創る資産」へ変えるDXの本質を解説します。

■ こんな方におすすめ

・製造業の経営層・DX推進責任者

・品質管理・生産管理部門のマネージャー

・現場のデジタル化・業務効率化を担う担当者

▍会社概要

会社名：TOYNOVA株式会社

代表者：代表取締役 小林慶嗣

所在地：東京都渋谷区代々木3-24-3 西新宿梅村ビル8F

事業内容：B2Bイベントメディア事業、イベントプロデュース事業

コーポレートサイト：https://toynova.co.jp

【お問い合わせ先】

TOYNOVA株式会社

「SPEAKS」事務局

E-mail：info_speaks@toynova.co.jp