株式会社EmpowerX、エンタープライズSaaS向け無料オンラインセミナーを7月6日に開催

株式会社EmpowerX

株式会社EmpowerX（本社：東京都品川区、代表取締役：大野 将也、以下「EmpowerX」）は、2026年7月6日（月）12:00より、エンタープライズSaaS企業の営業責任者・事業責任者を対象とした無料オンラインセミナー「エンタープライズSaaS必見！初月から大手企業アポイントを10件以上作成する具体的な方法」を、Sales Retriever株式会社と共催いたします。

エンタープライズSaaSにおける新規開拓では、単に架電数やメール配信数を増やすだけでは、大手企業の有効な商談機会につながりにくくなっています。大手企業の開拓では、ターゲット企業の選定、部署・キーパーソン仮説、アカウントごとの訴求設計、複数チャネルを組み合わせた接点づくりなど、営業活動の前段階から緻密な設計が求められます。

本セミナーでは、エンタープライズ領域の営業支援を行うSales Retriever株式会社と、SaaSエンタープライズ領域でABMを軸に新規開拓を推進するEmpowerXが登壇。「初月から大手企業アポイントを10件以上作成する具体的な方法」をテーマに、ターゲティング、アカウントプラン、アプローチ文面、実行管理のポイントまで、現場で活用しやすい形で解説します。

開催背景

BtoB SaaS市場では、限られたリードや商談機会の中から、より大きな受注インパクトを生み出すために、エンタープライズ企業への開拓を強化する動きが広がっています。一方で、大手企業は意思決定構造が複雑で、担当部署やキーパーソンを特定しづらく、従来型の一斉アプローチだけでは商談化が難しいケースも少なくありません。

こうした背景から、特定の重要アカウントに対して営業・マーケティング活動を設計するABM（アカウントベースドマーケティング）の重要性が高まっています。本セミナーは、ABMの考え方を単なる概念で終わらせず、初月から大手企業とのアポイント創出につなげるための具体的な実行プロセスを共有する場として開催します。

詳細を見る :https://empowerx.co.jp/seminar/JHLarjA3

本セミナーで学べること

・エンタープライズSaaSにおける大手企業開拓の全体設計

・初月から商談機会を創出するためのターゲット企業選定の考え方

・部署・キーパーソン仮説を立てる際のポイント

・アカウントごとの訴求設計とアプローチ文面の作り方

・複数チャネルを組み合わせた接点づくり

・大手企業アポイント創出に向けた実行管理の方法

こんな方におすすめ

・エンタープライズSaaSで大手企業開拓を強化したい営業責任者・事業責任者の方

・ABMを導入したいが、具体的なターゲティングやアプローチ設計に課題がある方

・新規開拓の初月から大手企業アポイントを安定的に創出したい方

・営業組織の属人的な開拓活動を仕組み化したい方

登壇者プロフィール

Sales Retriever株式会社 代表取締役 松本 成行

東京工業大学にてAIの研究を行った後、ワークスアプリケーションズ・物流系スタートアップ2社を経てA1A株式会社を創業し、取締役CPOとして参画。その後、ギリア株式会社にてエンタープライズ向け営業・AIコンサルタントに従事。自身が感じた営業に関する非効率をLLMで解消できると判断し、Sales Retrieverを創業。

株式会社EmpowerX ABM Division Manager 田平 龍一朗

防衛大学校卒業後、経営コンサルタントとして企業の課題解決に従事。その後EmpowerXに参画し、SaaSエンタープライズ領域におけるABMを軸とした新規開拓に取り組む。戦略立案から商談創出までを一貫して担い、売上に直結する営業活動を支援している。

開催概要

セミナー名：エンタープライズSaaS必見！初月から大手企業アポイントを10件以上作成する具体的な方法

開催日時：2026年7月6日（月）12:00～13:00

開催形式：オンライン（Zoom）

参加費：無料

対象：エンタープライズSaaS企業の営業責任者、事業責任者、新規開拓・ABM推進に関わる方

お申し込みはこちら :https://empowerx.co.jp/seminar/JHLarjA3

株式会社EmpowerXについて

株式会社EmpowerXは、新規事業の立ち上げからグロースまで、営業・マーケティング支援を通じて伴走する企業です。これまでに300社以上の新規事業を支援してきた知見をもとに、インサイドセールス、フィールドセールス、BtoBマーケティング、エンタープライズ開拓などの領域を中心に支援を行っています。

株式会社EmpowerX

代表者：大野 将也

所在地：東京都品川区東五反田2丁目9－５ サウスウィング東五反田４階

事業内容：営業支援、BtoBマーケティング支援、新規事業開発支援、インサイドセールス・フィールドセールス支援

会社URL：https://empowerx.co.jp/

メディア・企業担当者向けお問い合わせ

株式会社EmpowerX

担当：田平 龍一朗

問い合わせ先：https://empowerx.co.jp/contact/01