AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」、メンテナンス・障害情報などをFAQ記事と分けて届ける「お知らせブログ機能」を提供開始

noco株式会社

noco株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：堀辺 憲）は、AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ」（https://helpdog.ai）において、時系列のお知らせを専用の枠で発信・管理できる「お知らせブログ機能」の提供を開始しました。

メンテナンスや障害の連絡、サービスに関わる重要な告知など、その時々に届けたい情報を、蓄積していくFAQ記事と混在させずに掲載でき、利用者へタイムリーに案内できます。

■背景：性質の異なる告知を、FAQ記事と同じ枠で扱う難しさ

FAQサイトに蓄積される記事は、利用者がいつでも参照できる、変化の少ないナレッジです。一方、セールやキャンペーン、営業時間の変更、価格や規約の改定といった告知は、特定の時期にだけ伝えるべき時系列の情報であり、両者は性質が大きく異なります。

こうした告知をFAQ記事と同じ枠で扱うと、長く残すべき情報と一時的な情報が混在し、利用者はどちらを参照すべきか判断しづらくなります。運用面でも記事整理の負担が大きく、外部ブログなど別の媒体で告知する方法では、FAQサイトを訪れた利用者に情報が届きにくいという課題がありました。

■「お知らせブログ機能」でできること

「お知らせブログ機能」は、FAQサイト内に告知専用の「お知らせ記事」を用意し、公開できる機能です。主なポイントは次のとおりです。

FAQ記事とは別の枠で管理し、新着順で一覧表示

お知らせ記事は、ナレッジとなるFAQ記事とは独立した枠で管理されます。公開すると専用の一覧ページに新着順で並び、蓄積型の情報と時系列の情報が、それぞれの役割のまま整理されます。

通常のFAQ記事と同じ操作で作成

記事の作成画面はFAQ記事と共通です。タイトルと本文を入力し、文字の装飾や画像の挿入もそのまま利用できるため、新しい操作を覚えることなくお知らせを準備できます。

カテゴリーで分類し、色分けして表示

お知らせは用途別にカテゴリー分けできます。たとえば「メンテナンス情報」「重要なお知らせ」などを作成でき、その上限は1サイトあたり10個です。カテゴリーごとに色を設定すれば公開画面でも色で区別され、利用者は知りたい種類の告知を見つけやすくなります。

公開日時を予約でき、下書きとして保存

掲載日時を先の日付に指定しておけば、その時刻になるまでは表示されず、設定した時刻を過ぎると自動的に公開されます。公開直前の作業に追われることなく、内容が固まるまで下書きとして保存しておくこともできます。

トップページに表示するかどうかを切り替えが可能

お知らせ一覧はトップページにも掲出でき、その表示は必要に応じてオン／オフを切り替えられます。伝えたい告知がある期間だけ前面に出すといった運用にも無理なく対応します。

お客様に知らせたい内容をブログで発信カテゴリ選択できる一覧画面を用意

ヘルプドッグは今後も、FAQサイト、AIチャットボット、お問い合わせフォームを一体で運用できるオールインワンのAIカスタマーサポートシステムとして、自己解決の支援から有人対応まで、サポート体験の向上とサポート業務の効率化に取り組んでまいります。

詳細はこちら :https://helpdog.ai/news/detail/qj3ejge95v/

■ヘルプドッグとは

「ヘルプドッグ」は、FAQサイト・AIチャットボット・フォームを一体化したAIカスタマーサポートシステムです。利用者が知りたい情報にすぐたどり着けるよう、直感的な検索体験とわかりやすいUIを提供し、問い合わせの削減と顧客満足度の向上を実現します。さらに、担当者が専門知識なしでも継続的に運用・改善できる仕組みを備え、企業のサポート業務を効率化します。

ヘルプドッグについて :https://helpdog.ai/カスタマーサポートに必要な機能をオールインワン

■noco株式会社について

私たちは、「企業と顧客の架け橋となり、すべての声を価値に変える」というミッションのもと、ユーザーの疑問や課題を解決するテクノロジーを提供しています。AIカスタマーサポートシステム「ヘルプドッグ(https://helpdog.ai/)」や、マニュアル作成ツール「ヘルプドッグマニュアル(https://toaster.how/)」などを通じて、企業の問い合わせ削減・業務効率化・顧客体験向上を支援しています。「ヘルプ・インフラストラクチャ」の実現を掲げ、あらゆる人がスムーズに情報へアクセスし、誰もが迷わず行動できる社会の実現に挑戦しています。

会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/38439/table/90_1_50529516d741566c34bbc4e13971cdfb.jpg?v=202606260851 ]