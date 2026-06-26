【埼玉県戸田市・市制施行60周年記念】モザイクアートに使用する写真を募集します

埼玉県戸田市戸田市市制施行60周年記念ロゴマーク戸田市市制施行60周年記念キャッチフレーズ

埼玉県戸田市では、令和8年10月1日に市制施行60周年を迎えるにあたり、市民の皆さんの思い出の写真を重ね合わせて、60周年記念のロゴマーク・キャッチフレーズを表現する「モザイクアートパネル」を作成します。また、これに伴い、下記のとおり写真を募集します。

募集期間

令和8年7月1日（水）～31日（金） ※郵送の場合必着

募集内容

キャッチフレーズ『ずっとだいすき、戸田が好き。』にちなみ、『ずっとだいすき』な家族や友人、ペット、市内の風景、食べ物などの写真データ

※過去に撮影した写真も応募可

募集枚数

2,500枚程度

※応募は、一人3点まで。応募多数の場合は、当初の募集期間より早く終了する場合あり

応募資格

戸田市内在住・在勤・在学者

応募方法

応募フォームまたは郵送で

その他

- 応募者の中から抽選で30名に、「市制施行60周年記念グッズ」をプレゼントします。- 完成したモザイクアートパネル（A0サイズ）は、令和8年10月に開催予定の「市制施行60周年記念式典」会場で展示し、市ホームページなどでも広く公開する予定です。詳細を見る :https://www.city.toda.saitama.jp/site/60th/hisyo-60th-mozaikua-to.html