【埼玉県戸田市・市制施行60周年記念】モザイクアートに使用する写真を募集します

写真拡大 (全2枚)

埼玉県戸田市

戸田市市制施行60周年記念ロゴマーク


戸田市市制施行60周年記念キャッチフレーズ

埼玉県戸田市では、令和8年10月1日に市制施行60周年を迎えるにあたり、市民の皆さんの思い出の写真を重ね合わせて、60周年記念のロゴマーク・キャッチフレーズを表現する「モザイクアートパネル」を作成します。また、これに伴い、下記のとおり写真を募集します。


募集期間


令和8年7月1日（水）～31日（金）　※郵送の場合必着


募集内容


キャッチフレーズ『ずっとだいすき、戸田が好き。』にちなみ、『ずっとだいすき』な家族や友人、ペット、市内の風景、食べ物などの写真データ


※過去に撮影した写真も応募可


募集枚数


2,500枚程度


※応募は、一人3点まで。応募多数の場合は、当初の募集期間より早く終了する場合あり


応募資格


戸田市内在住・在勤・在学者


応募方法


応募フォームまたは郵送で


その他


- 応募者の中から抽選で30名に、「市制施行60周年記念グッズ」をプレゼントします。
- 完成したモザイクアートパネル（A0サイズ）は、令和8年10月に開催予定の「市制施行60周年記念式典」会場で展示し、市ホームページなどでも広く公開する予定です。

詳細を見る :
https://www.city.toda.saitama.jp/site/60th/hisyo-60th-mozaikua-to.html