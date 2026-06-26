説得の三要素に基づき聴衆の心を動かす「スピーチ研修」をリリース。論理構成と言語・非言語表現を習得：社員研修のリスキル

株式会社リスキル

株式会社リスキルは、大勢の聴衆に対して特定の目的を持ち、口頭でメッセージを伝える技術を習得する「スピーチ研修(https://www.recurrent.jp/listings/presentation-presentation-speech)」をリリースしました。本研修は、単なる伝達に留まらず、聞き手の意識や行動を変化させることをゴールとしています。

論理的な構成案の作成方法から、自信を持って登壇するためのメンタルコントロール、視線や身振りなどの身体表現まで、パブリックスピーキングに必要な要素を網羅的に習得できる内容です。

スピーチ研修【聴衆を惹きつけるパブリックスピーキングを】 - 社員研修のリスキル

ビジネスにおける影響力発揮の重要性

現代のビジネスシーンにおいて、スピーチやプレゼンテーション、オンライン会議など、大勢に対して自身の考えを伝える機会が増加しています。自身の意図を正確に伝え、組織や顧客を動かすパブリックスピーキングの技術は、社会的な影響力を発揮するための必須スキルと言えます。

しかし、多くのビジネスパーソンが「人前で話すことへの緊張」や「論理的な構成の難しさ」という課題を抱えています。スピーチは単なるお喋りとは異なり、聞き手の意識を変化させることが目的です。そのため、相手に信頼感と説得力を与え、実際に行動を促すための技術を体系的に習得するニーズが高まっています。

研修内容の紹介 聴衆を惹きつけるパブリックスピーキングを

研修タイトル

スピーチ研修(https://www.recurrent.jp/listings/presentation-presentation-speech)

受講対象

若手社員、中堅社員、管理職など、人前で話す機会のあるすべての階層

身に付くスキルや目的

本研修は、相手を動かすための論理的な構成と、自信を持って聴衆を惹きつける話し方の技術を習得させることが狙いです。説得の三要素に基づいた構成作成、本番前のメンタルリセット、そして視線配分や身振りを交えた表現力を強化し、聴き手に強い印象を残すスピーチの実現を目的としています。

本研修の特徴- 説得の三要素に基づいた論理的で納得感のある構成案の作成ロゴス（論理）、エトス（信頼）、パトス（感情）を使い分け、相手が納得し行動したくなる構成を組み立てます。- 自信を持って登壇するためのメンタルリセット法の実装緊張をコントロールし、振る舞いや言葉選びを工夫することで、堂々とした自信を聴衆に示す手法を理解します。- 視線配分や身振りを交えた表現力で聴き手を惹きつける「Z字型」の視線配分や効果的な問いかけの技法、ジェスチャーを使い、一方通行ではない対話のようなスピーチを強化します。

スピーチ研修【聴衆を惹きつけるパブリックスピーキングを】 - 社員研修のリスキル

研修カリキュラムを一部抜粋- ビジネスにおけるスピーチの基本・プレゼンテーションとスピーチの違い・説得の三要素（ロゴス・エトス・パトス）の理解・本番前に使えるメンタルリセット法- 影響力を高めるスピーチ設計・目的の明確化とワンメッセージの原則・ピラミッドストラクチャーを用いた論理構成・導入と締めの設計（行動喚起型・物語回収型など）- 影響力のある話し方の実装・「届ける」ではなく「交わす」意識の強化・「Z字型」視線配分の技術とジェスチャーの実践

リスキルについて

株式会社リスキルについて

株式会社リスキルは「もっと研修を」をコンセプトに、ビジネス研修が料金一律という明瞭な価格設定で、多種多様な研修を提供しています。本研修であるスピーチ研修を含め、講師陣の豊富な経験を活かした実践的な内容を提供します。

研修当日の運営だけでなく、教材や備品の発送を含む準備段階からのフルサポート体制を整えており、企業の教育担当者の負担を軽減します。

※本プレスリリースの内容は、2026年06月時点のものです。