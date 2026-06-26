コアコンセプト・テクノロジー「第38回 ものづくりワールド［東京］」出展のお知らせ

株式会社コアコンセプト・テクノロジー

株式会社コアコンセプト・テクノロジー（本社：東京都豊島区、代表取締役社長CEO：金子 武史、以下「CCT」）は、2026年7月1日（水）～3日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第38回 ものづくりワールド［東京］」に出展いたします。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/177686/table/10_1_081b711c80c6fc0b7bcd8322c84d0243.jpg?v=202606260951 ]

CCTブースでは、MES・ERP・PLMをはじめとする製造業のDX推進・業務改革を支援するソリューションおよび導入事例を横断的にご紹介します。普段はなかなかご覧いただけないCCTの幅広い取り組みをまとめてご確認いただける機会です。また、Google Earthを立体的に操作できる体験型展示もご用意しておりますので、お打ち合わせの合間にもぜひお立ち寄りください。

■主な展示内容

■製造DXソリューション・導入事例

- MES「Orizuru MES」：ヨコオ様- PLM「Aras Innovator」：コマニー様- ERP「mcframe 7」「mcframe X」：AI駆動開発によるシステム統合

■各業界の先進DX事例

- ミスミ様（meviy新規開発・内製化支援）- 東レエンジニアリング様（Salesforce全社展開）- 竹中工務店様、八千代エンジニヤリング様（建設DX）- 清水建設様、商船三井様（ウイングアーク１ｓｔ製品導入）- IT人材調達支援サービス「Ohgi」

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

来場登録はこちら :https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1704229646651824-GZH

株式会社コアコンセプト・テクノロジー 広報・IR担当

E-mail: pr@cct-inc.co.jp