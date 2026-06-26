6月予約開始、新発売のカプコンキャラクターグッズをご紹介！

株式会社カプコン

■ソフビモデル第3弾「ゴア・マガラ」の予約を開始！

ソフビモデルのシリーズ第3弾となる「ゴア・マガラ」が早くも予約開始！ ソフビフィギュアの成型技法を追求することで、全面に施された精密で立体的な彫刻を表現。迫力ある頭部から胴体や角、

爪など部位ごとに質感が異なる塗装も見どころです。ぜひご予約を！

カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

ソフビモデル ゴア・マガラ https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009678/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー ソフビモデル ゴア・マガラ

・価 格：6,578円(税込)

・発売日：2027年2月18日（木）

・本体サイズ：約H140×W210×D210mm

・素 材： PVC

■オトモアイルーのフィギュア新シリーズの予約を開始！

かわいくて頼りになるオトモアイルーフィギュアの第1弾は、『モンスターハンターワイルズ』に登場するオトモアイルーの装備から「ホープネコシリーズ」、 「シュバルカネコシリーズ」、 「クックネコシリーズ」、「ププロネコシリーズ」の4種類をピックアップ。個性あふれるオトモアイルーの装備たちを細部まで忠実に再現、全て集めたくなるコレクションフィギュアに仕上がっています。ぜひご予約ください！

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オトモアイルーコレクション Vol. 1 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009677/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus オトモアイルーコレクション Vol. 1

・価 格：各1,650円(税込)

・発売日：2027年1月28日（木）

・種類数：全4種類 （ブラインドパッケージ形式）

・本体サイズ：全高 約80～95mm

・素 材：PVC,ABS

■「大タル爆弾【モリバー】」の可愛いぬいぐるみの予約を開始！

『モンスターハンターワイルズ』に登場するアイテム「大タル爆弾【モリバー】」が思わず抱きしめたくなる、もちもち触感のぬいぐるみになりました！ 抱きしめて癒されるも良し、転がして遊ぶも良しのかわいさです。なお爆発はしませんので、安心してご予約ください！

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もちハグぬいぐるみ 大タル爆弾 (モリバー) https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009675/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンターワイルズ もちハグぬいぐるみ 大タル爆弾 (モリバー)

・発売日：2026年12月10日(木)

・価 格：4,950円(税込)

・本体サイズ 約H365×W330×D330mm

・素 材：ポリエステル、ポリウレタン

■モンスターハンター「モンでふぉ」より、ぷっくりシールの予約を開始！

「モンスターハンター」シリーズに登場するモンスターを「ぬいぐるみ」タッチでかわいく描いたデフォルメシリーズ「モンでふぉ」のモンスターたちが、もちもち生地のかわいいぷっくりシールになりました。お好きなところに貼ってお楽しみください♪ ぜひご予約を！

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モンでふぉ ぷっくりシール A https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009673/

モンでふぉ ぷっくりシール B https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009674/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンター モンでふぉ ぷっくりシール A／B

・発売日：2026年10月15日(木)

・価 格：各770円(税込)

・仕 様：彩色済フィギュア＋台座

・台紙サイズ：約 H155×W85mm

・素 材：PVC

■『ストリートファイター6』のキュートな指人形シリーズ第2弾の予約を開始！

「がんばれジュリちゃん」の観虐氏デザインのかわいいソフビ製指人形の第2弾が予約開始！ それぞれの大好物を食べているデザインなので、お食事やおやつタイムを一緒に楽しむことができちゃいます。7人のキャラクター+ジェイミーの色違いを加えた全8種のラインナップ。全部集めたくなるブラインドパッケージです。ぜひご予約を！

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フィンガーパペット ストリートファイター6 Vol.2

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009680/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー フィンガーパペット ストリートファイター6 Vol.2

・発売日：2027年1月28日(木)予定

・価 格：各800円(税込)

・種類数：8種類

・素 材： PVC

■『ストリートファイター6』のキュートな指人形シリーズ第1弾が発売中！

「がんばれジュリちゃん」の観虐氏デザインのかわいいソフビ製指人形の第1弾がブラインドパッケージで発売中！ 6人のキャラクター+ルークとジュリの色違いを加えた全8種のラインナップです。第2弾ご予約と合わせて、ぜひお求めください！

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フィンガーパペット ストリートファイター6 Vol.1

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009331/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー フィンガーパペット ストリートファイター6 Vol.1

・価 格：各800円(税込)

・種類数：8種類

・素 材： PVC

■『ストリートファイター6』のスケボーデザインのキーホルダーが発売中！

『ストリートファイター6』のキャラクターアートを使用した、フィンガースケートボードキーホルダーの第1弾と第2弾が発売中！ 飾って楽しむことも、動かして遊ぶこともできる、手のひらサイズで各弾それぞれ8種類、全16種がラインナップ！ 全種類集めたくなるブラインドパッケージでの発売です。ぜひお求めください！

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ストリートファイター6 フィンガースケートボードキーホルダーコレクション Vol.1

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009432/

ストリートファイター6 フィンガースケートボードキーホルダーコレクション Vol.2

https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009433/

【商品情報】

・商品名：ストリートファイター6 フィンガースケートボードキーホルダーコレクション Vol.1/ Vol.2

・価 格：各1,210円(税込)

・種類数：Vol.1 8種類/ Vol.2 8種類 全16種類

・本体サイズ：約Ｈ105×Ｗ25×Ｄ23mm

・仕 様：パッケージ／紙箱（ブラインド形式）本体ABS製 ウィール付き

・素 材： ABS、亜鉛合金、鉄

■CFB モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.29が発売中！

CFBスタンダードモデルシリーズに『モンスターハンターワイルズ』の「ゾ・シア」が襲来！ 他にも「ヌ・エグドラ」「ヒラバミ」「ドドブランゴ」「ネルスキュラ」などのモンスターたちも見応えある造形でラインナップ。「護竜アルシュベルド」は新規造形により躍動的な鎖刃の造形を再現しました。モンスターたちの造形が手のひらサイズで楽しめる本作をぜひお求めください！

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スタンダードモデル Plus Vol.29 https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009197/

【商品情報】

・商品名：カプコンフィギュアビルダー モンスターハンター スタンダードモデル Plus Vol.29

・価 格：各1,980円(税込)

・種類数：全6種類

・仕 様：彩色済フィギュア＋台座＋ボーナスパーツ

・素 材：フィギュア・PVC、ABS

■「モンスターハンター」シリーズの人気モンスターの可愛いぬいぐるみが発売中！

ご好評につき再販売となる「リオレウス」、「リオレイア」に加え、新規デザインの「イャンクック」が仲間入り！ モンスターの特徴を生かしつつ、可愛くデフォルメデザインされたぬいぐるみをお迎えください♪

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イャンクック https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009236/

リオレウス https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009250/

リオレイア https://www.e-capcom.com/shop/g/gC00009251/

【商品情報】

・商品名：モンスターハンター モンでふぉ ぬいぐるみ イャンクック/リオレウス/リオレイア

・価 格：各3,850円(税込)

・本体サイズ：

イャンクック 約H210×W200×D180mm

リオレウス 約H170×W140×D170mm

リオレイア 約H170×W140×D170mm

・素 材：ポリエステル

【各商品の取り扱い先】

・カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

https://www.e-capcom.com/

・カプコンオフィシャルショップ

・全国の主要EC、グッズ取扱いショップ、家電量販店ほか

※一部取り扱いの無い店舗もございます。

※画像はすべてイメージです。

※実際の商品とは若干異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

※内容・仕様は予告なく変更になる可能性があります。またカプコン公式通販サイト「イーカプコン」やイベント、催事等にて先行販売する場合がございます。

■カプコングッズ公式「カプっず」のご紹介！

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