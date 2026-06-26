【えっ！まだ、はいたことないですか？】250万人が愛用するビースリーパンツ。兵庫県内店舗限定で「パンツご試着体験会」開催中！

株式会社バリュープランニング※イメージ画像

神戸発・ストレッチパンツ専門店ビースリー(運営:株式会社バリュープランニング)は、 2026年6月15日(月)から8月31日(月)までの期間、兵庫県内のビースリー11店舗にて「真夏のアイスパンツフェア～ご試着体験会～」を開催しています。

近年、猛暑の長期化により、快適さと機能性を兼ね備えた衣服への関心が高まっています。一方で、薄着になる夏は「体型カバーが難しい」「自分に似合うパンツが分からない」といった悩みを抱える方も少なくありません。

本イベントでは、ストレッチパンツ専門店として30年以上にわたり培ってきた知見を活かし、お客様一人ひとりの体型やライフスタイルに合わせたパンツ選びをご提案いたします。また、接触冷感素材を使用した夏向け商品「アイスパンツ」など、暑い季節を快適に過ごすための商品をご試着いただけます。

ビースリーのパンツをまだ体験されたことのない方にも、そのはき心地やフィット感を実際にご体感いただける機会となっています。

「真夏のアイスパンツフェア～ご試着体験会～」概要

【開催期間】

2026年6月15日(月)～2026年8月31日(月)

【内容】

・パンツのご試着体験

・体型やコーディネートに関するご相談

・専門スタッフによるパンツ選びサポート

【来店特典】

期間中、ご来店いただいたお客様へドリンク（お茶）をプレゼントいたします。

【開催店舗】

・神戸元町本店(神戸大丸前)

・三宮さんちか店(5番街)

・大丸須磨店(2階)

・エキソアレ西神中央店(4階)

・ピオレ明石店(西館)

・加古川ヤマトヤシキ店(3階)

・山陽百貨店(本館3階)

・阪急西宮ガーデンズ店(本館南モール3階)

・芦屋ラポルテ店(本館1階)

・宝塚店(G・コレクション1階)

・アステ川西店(2階)

神戸新聞の特集欄「マイストーリー」に掲載されました！

ビースリー店舗詳細はこちら :https://b-three.jp/pages/real-store-search「近畿」「兵庫県」を選択し詳細をご覧ください。

2026年6月23日(火)に、神戸新聞の「マイストーリー」という特集欄に、弊社代表取締役社長の井元憲生が掲載されました。

6日間の連載予定です。(6/23、6/24、6/26、6/27、6/30、7/1)

※掲載予定が変更になる場合がございます。

「はいた瞬間、ひんやり」夏の新定番”アイスパンツ”

【夏季限定】アイスニット・ジョガーパンツ（男女兼用）

「とにかく涼しいパンツが欲しい！」とのお客様の声から誕生したアイスニット・ジョガーパンツは、ビースリー初の男女兼用パンツです。通気性が高く、猛暑日の屋外でも熱がこもりにくいため、旅行や買い物、散歩など夏の外出を快適にサポートします。

・UVカット率98％以上、接触冷感、吸水速乾機能を備えた高機能パンツ。

・高機能ストレッチ糸を使った経編素材のため、軽やかに伸びて快適ながらも、きちんと感のある装いを実現。

・ゆとりのある美シルエット＆ウエストゴム仕様のため、男女兼用でどなたでもOK

【商品概要】

商品名：アイスニット・ジョガーパンツ

品番：770485

価格：18,590円（税込）

商品詳細：https://b-three.jp/products/770485

「いいものを長く、大切にはいてほしい」環境に優しいパンツづくりへの想い

「アパレル否定型アパレル」という独自の考え方

一般的なアパレルは、移り変わるトレンドや個人の趣味嗜好に基づいた一過性の“デザイン”を重視したものづくりが主流です。一方で、私たちはその考え方とは反対に、長く愛用していただくための“品質”を重視したものづくりを続けてきました。

流行を追い続けるのではなく、自分に合うものを長く着用していただくこと。

私たちはこの考え方を「アパレル否定型アパレル」と呼び、ものづくりの原点となる考え方として大切にしています。

32年間の研究で培った、独自の素材とシルエットへのこだわり

アパレルはテキスタイルメーカー(生地屋さん)から生地を購入して、企画デザインしていくのが一般的ですが、私たちは生地となる前段階の”糸一本”から独自に企画開発しています。

しっかり伸びて、しっかり戻る独自のストレッチ素材を使用したパンツは、動きやすさだけでなく高い耐久性と品質のよさを実現。32年間の研究で培った独自の美脚黄金比は、美しいシルエットを叶えます。年齢やトレンド・趣味嗜好問わず、誰からも支持される”定番”として、長くはき続けられるパンツを作っています。

糸一本から開発【ビースリー美脚黄金比】股下から膝：膝から床＝3:5環境に配慮したエコなパンツを研究・開発する「美脚研究所」

ビースリーでは、長くはき続けられるパンツの研究・開発を行う「美脚研究所」を設置しています。

同研究所では、肌触り・伸縮性・耐久性などを検証するため、60項目以上におよぶ品質試験を実施しています。

例えば、1日約10万回の屈伸動作を行う検証ロボット「くっしんちゃん」により、膝抜けなどの品質劣化が起きないかを確認しています。

また、厳格な品質基準をクリアした証として、アパレル業界では珍しいシリアルナンバーを製品ごとに付与しています。

こうした取り組みにより、ビースリーはこれまで累計1400万本を販売し、累計250万人以上のお客様に愛用されています。

”1日10万回”屈伸するロボット「くっしんちゃん」製品1本1本に付与される品質の証「シリアルナンバー」さらに”売って終わり”ではない、18年間継続しているエコの取り組み

商品を販売して終わりではなく、長く着用していただく”サステナブルな取り組み”を推進しています。

その取り組みの一つが、2009年から継続している今年で18年目の「エコキャンペーン」です。 お客様から不要になった衣料品や衣料小物を回収し、リユース・リサイクル・再資源化することで、循環型ファッションの実現を目指しています。

「いいものを長く、大切に」

この想いをかたちにするため、私たちはこれからも、お客様の日常に寄り添うものづくりを続けていきます。

只今、夏のエコキャンペーン開催中です。詳細はこちらからご確認ください。(https://b-three.jp/blogs/contents/b3eco)

※内容は随時更新いたします。

漫画「魔法のパンツ誕生物語」を作りました！

2026年ビースリー夏のエコキャンペーン開催中！

ビースリーをより詳しく知りたい方はこちら↓

https://b-three.jp/pages/b3manga

ビースリー店舗一覧はこちら

https://www.b-three.jp/real-store-search

ビースリー公式通販サイトはこちら

https://www.b-three.jp/

ビースリー公式SNS一覧

●公式Instagram：https://www.instagram.com/b_three_official/

●公式X：https://x.com/b_three_jp

●公式Facebook：https://www.facebook.com/bthreepants/

●公式LINE：https://lin.ee/7kCh6YX

本件に関する問い合わせ先

株式会社バリュープランニング

〒651-0061 兵庫県神戸市中央区上筒井通6-1-5

Tel: 078-222-7074 Fax: 078-222-8177

E-mail：info@valueplanning.co.jp

HP：https://www.valueplanning.co.jp/