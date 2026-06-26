幅広い世代が音楽でつながる「知って、肝炎プロジェクト」×「ロマンディスコ」開催

エイベックス・アライアンス＆パートナーズ株式会社

この度2026年6月12日(金)に沖縄県うるま市で開催された、とある株式会社 幕開け記念企画「もっと自由に、もっと楽しく。ココロ動かす介護浪漫紀行」の第2部「ロマンディスコ特別セッション」内で「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルトークショーを実施いたしました。

■「知らないうちに感染しているかも？」伍代氏が語る検査の重要性

冒頭伍代氏より「肝炎は主にB型やC型などのウイルスが血液を介して体内に侵入することで引き起こされ、自覚症状がないまま長期間放置されると、肝臓が硬くなる「肝硬変」になり、さらには「肝臓がん」に進行する可能性がある病気です。」と肝炎について説明しました。

自身が33歳の時、1ヶ月間に及ぶ長期公演に備えて受けた健康診断で、偶然C型肝炎のキャリアであることが判明したという体験を告白し、「輸血をしたことがないから私も『なるわけがない』と思っていたが、知らないうちに感染していました。昔の予防接種の注射針の回し打ちや、ピアス、タトゥーなどで知らないうちに感染している可能性があります。」と注意喚起しました。

さらに「昨今ではウイルス性だけでなく、飲み過ぎ食べ過ぎによる脂肪肝から肝炎を引き起こすケースも増えています」と警告しました。

肝炎の治療法について「昔はインターフェロンという注射での治療が必要で、髪の毛が抜けたり熱が出たりと副作用が大変でした。しかし今は飲み薬だけで治る時代になりました」と、自身の闘病体験を振り返りながら最新の医療事情を紹介。「ピロリ菌を除菌するのと同じように、肝炎ウイルスもいない方がいいウイルスです。血液検査の機会があれば、ぜひ肝炎ウイルス検査も一緒に受けてください」と、早期発見・早期治療の大切さを力強く呼びかけました。

■肝臓と全身の筋肉には深い関係が！日常でできる「サルコペニア」予防

イベント中盤、加齢に伴い筋力が低下する「サルコペニア」の予防の話へ。伍代氏から「肝機能が低下すると筋肉が萎縮する傾向があることが分かっています。肝臓の健康は全身の健康につながっているんです」と、肝臓と筋肉の深い関係性を紹介しました。続けて「筋肉の量と握力には相関関係があるので、握力の測定が一つの判断基準の目安になると考えられていて、私も先日測定してみたんですが、平均より少し下回ってしまいました。今日は握力計を用意したのでぜひ玄さんも測ってみてください」と、ロマンディスコを行っている介護士DJの玄氏が握力を測定。年齢平均45.73kgのところ、「48.7kg」で平均を上回った。この結果を受け玄氏は「平均より上回っていて安心しました。これからもエレベーターではなく階段を使うことや歩く習慣をつけようと思いました。伍代さんは何かされていますか？」と問い、伍代氏は「ただ歩くだけでは長続きしなかったんですが、趣味のカメラを取り入れ、写真を撮りながらあるくことで、気づけば8000歩くらい歩いています。」と趣味を楽しみながら健康を保っていると語った。また、「沖縄では『やんばるくいな』を撮るために、バズーカのような重い望遠レンズを持って歩きました」と、イベント前に楽しみながら体を動かしたことも伝えた。これを受け玄氏は「いきなり何かするのではなく、日常的にできることから習慣化していくのが大事ですね。 この後行うロマンディスコは、様々な年代の曲に合わせて懐かしの映像を投影したり、思い出に浸りながら自然と体を動かすことができると思うので、ぜひ楽しんでください。」と紹介した。

■肝炎啓発マスコットキャラクター「肝美ちゃん」登場

トークショーの終盤には、肝炎啓発マスコットキャラクターの「肝美ちゃん」も応援に駆けつけました。伍代氏より「お顔が『肝臓』の形、しっぽの『胆嚢』がチャームポイントです。恥ずかしがり屋なのでお顔が赤くなっています。」と紹介されました。

最後に肝美ちゃんから、「いつもより長く歩いてみるなど、意識して健康を保とう。肝炎検査も忘れずに」とメッセージを送りトークショーは終了しました。

■93歳の女性から子どもまで踊る「ロマンディスコ」

トークショー終了後は、RIP SLYMEのSU氏も登場し、自身がピロリ菌を薬で除菌したエピソードを交えつつ、「肝臓は沈黙の臓器で自分では気づけないから、検査に行ける方は絶対に行った方がいいと思います。今日をきっかけにぜひ興味・関心を持って調べてみてください。」と観客に呼びかけました。

その後スタートした「ロマンディスコ」では、照明を落とした会場で参加者が光る棒を持ち、自由に体を動かしました。SUさんが参加者に声をかける場面では、元気に参加する93歳の女性とのやり取りや、ステージに上がった子どもからRIP SLYMEの『楽園ベイベー』がリクエストされるなど幅広い世代が一緒になって笑顔で健康づくりを楽しむ活気溢れるイベントとなりました。

ロマンディスコとは

介護福祉士でDJの大滝亮輔（GEN）氏とSU氏が、介護施設などで高齢者向けのダンスイベントとして実施しているものです。

光で彩られた非日常空間に、昭和から令和のヒット曲が流され、スクリーンには昔の街並みや、若い頃の自分たちの姿が投影されることで当時を思い出しながら一緒に歌ったり、音楽に合わせてペンライトを振ったり、体を動かすなど楽しみながら健康増進を図るイベントです。

「知って、肝炎プロジェクト」は2012年より、肝炎に関する知識や肝炎ウイルス検査の必要性をわかりやすく伝え、あらゆる国民が肝炎に対する正しい知識を持ち、早期発見・早期治療に向けて自ら積極的に行動していくことを目的として活動しています。また「健康一番プロジェクト」は、年齢を重ねても病気にならず、「心身ともに元気に生きる」ための健康づくりを推進するとともに、健康への関心をきっかけに肝炎対策の広報を効果的に行うことを目的とした、「知って、肝炎プロジェクト」の一環として実施されているプロジェクトです。

■開催概要

催事名 ：とある株式会社 幕開け記念企画「もっと自由に、もっと楽しく。ココロ動かす介護浪漫紀行」

第2部「ロマンディスコ特別セッション」内「知って、肝炎プロジェクト」スペシャルトークショー

日時 ：2026年6月12日（金）

開催場所：生涯学習・文化振興センターゆらてく（〒904-2226 沖縄県うるま市仲嶺１８７ ）

出席者 ：スペシャルトークショー

・伍代夏子

・DJ 玄

・肝美ちゃん

ロマンディスコ

・RIP SLYME SU氏

・介護福祉士 DJ GEN氏

・VJ映像投影社