製品の価格改定に関するお知らせ

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社（本社: 岩手県盛岡市、代表取締役会長兼CEO：谷村 広和、以下当社）は、一部製品について、2026年9月1日出荷分より価格改定を実施させていただきます。

原材料、資材、エネルギー価格の高騰や為替相場の変動による影響が長期化していることを背景に、事業活動にかかるコストは上昇傾向が続いております。当社は、このような事業環境下においても製造・オペレーションの効率化や経費削減などに最大限に努めてまいりましたが、事業への影響を企業努力のみで吸収することが困難な状況です。

このような状況を受け、誠に恐縮ではございますが、改めて2026年9月1日出荷分からメーカー希望小売価格の改定を以下の通り実施することといたしました。

今後も、企業努力による効率化や経費削減をより一層進めるとともに、皆さまに安全・安心で付加価値の高い製品を提供してまいりますので、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

- 対象製品ペットボトル製品、缶製品（缶・ボトル缶）、パウチ製品、ハンディパック製品、袋入り製品※但し、一部製品を除く- 改定率・改定額メーカー希望小売価格を＋5.3％~18.7％改定- 改定日2026年9月1日（火） ※出荷ベース

みちのくコカ・コーラボトリングについて

みちのくコカ・コーラボトリング株式会社は、青森県・岩手県・秋田県を事業エリアとしてコカ・コーラ社製品を製造・販売しております。ライフスタイルをより充実させる清涼飲料をお届けするだけでなく、生活に密着したさまざまなビジネスを展開し、地域のみなさまの"前向き"で"ハッピー"なライフスタイルに寄り添う企業を目指しております。コカ・コーラシステムの一員として、北東北を拠点に事業を展開する地元企業としての責任を果たし、前向きな変化と社会的価値を生み出しながら、持続的に地域社会の発展に貢献するための取り組みを行っております。