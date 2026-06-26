英字ライフスタイル誌【Tokyo Weekender】特別号『Made In Japan 2026』を6月26日に発行。変わりゆく伝統と、未来へ受け継がれるクリエイティビティを特集

ENGAWA株式会社

英字ライフスタイルマガジン「Tokyo Weekender」（発行元：ENGAWA株式会社、代表取締役社長：牛山 隆信）は、2026年6月26日（金）に、年に一度の人気特別号【Made In Japan 2026】を発行します。本号は、日本の誇るべき「ヒト・モノ・コト」を世界に発信する特別号です。伝統工芸の継承者から現代アートの旗手まで、日本のクリエイティビティの最前線に迫ります。

■特別号「Made In Japan 2026」のハイライト

【Tokyo Weekender】特別号『Made In Japan 2026』

1. Modern Luxury, REDEFINED：FHG Hotelsが紡ぐ新たなホスピタリティ

「自己ホスピタリティ」を掲げ、ゲストに自由とデザイン性溢れる空間を提供するFHG Hotelsのユニークなビジョンに迫ります。石垣島、小豆島、宮島など、日本の美しいローカルに根ざした「制限のない、心からくつろげる新しいラグジュアリーの形」を提示します。

2. Handing Down, Moving Forward： 「受け継ぎ、前進する：伝統工芸を再解釈する若手クリエイターたち」

- 八木 華（ファッションデザイナー）：「ボロ」の技術に着想を得て、廃棄されるウェディングドレスを鮮烈な赤や黒へと染め変え、衣服を再構築。- 小堀 宗翔（茶人）：プロラクロス選手としてのスピリットを440年の茶の系譜に注ぎ込み、場所を問わない自由な茶のあり方を提案する現代の茶人。- Go For Kogei：金沢からベネチアへ。工芸の未来を世界へ示すため、ベネチア・ビエンナーレと並行して開催されるエキシビションの全貌。

3. その他、注目トピックス

- 「Sign of the Times」 - リサーチャーのブライアン・クォック氏が、東京の街角に溢れる「看板」から都市の社会性や歴史的連続性を紐解くビジュアルスタディ。- 「The Strange Afterlife of the ELEVATOR GIRL」 - 現代美術作家のやなぎみわ氏による、1990年代の伝説的写真シリーズ『エレベーター・ガール』を特集 。今年7月に渋谷ヒカリエで開催される大型展覧会を前に 、作品の誕生秘話や、組織や社会の枠組みへの適合を求められる女性たちの葛藤など 、制作から数十年を経た今なお響き続ける作品のメッセージを、本人のインタビューとともに紐解きます。

■入手方法について

特別号「Made In Japan」は、2026年6月26日(金)より順次配布予定です。

「Tokyo Weekender」配布場所一覧：https://www.tokyoweekender.com/stockists/

なお、オンラインにてデジタル版をご覧いただくことも可能です。

＜デジタル版リンク＞

https://www.tokyoweekender.com/magazine-archives/

※2026年6月30日(火)より公開

■「Made In Japan」について

2021年から年に一度発行している、日本の誇るべきヒト・モノ・コトを英字で世界に紹介する特別号。伝統工芸、建築、食文化など、日本の「クラフツマンシップ」に焦点を当て、海外読者に向けて“本物の日本”の価値を伝えています。

【編集者コメント／Editor's Letterより抜粋（Editorial Director: Callie Beusman）】

日本の「伝統」をどのように捉え、世界へ発信しているか。今号のEditor's Letterより一部抜粋してご紹介。

"...there's a widespread conception of traditional crafts as something untouchable or frozen in time. But the very act of handing something down changes it, and that change isn't an abdication of the past it's a continuation of it. The nature of traditional crafts is to evolve.."

ーー 伝統工芸といえば、手の届かないもの、あるいは時代に取り残されたものだという認識が広く浸透しています。しかし、何かを後世に伝えるという行為そのものが、それを変化させるものであり、その変化は過去を否定するものではなく、むしろその継続なのです。伝統工芸の本質は、進化することにあるのです。

"Made in Japan is ultimately a celebration of this ongoing process: the passing down of skills, stories and sensibilities, and the creative transformations that occur each time they change hands."

ーー『メイド・イン・ジャパン』とは、究極的には、この絶え間ないプロセス――技術、物語、感性が受け継がれていくこと、そしてそれらが手から手へと渡るたびに起こる創造的な変容――を称えるものである。

■Tokyo Weekenderについて

Tokyo Weekenderは、1970年に創刊された、日本現存最古の歴史を持つ外国人向けの英字ライフスタイルメディア。外国人編集スタッフによる、他にはない魅力的な日本の情報を、日本在住の外国人はもちろん、増加する訪日外国人旅行客（インバウンド）に向けて、フリーマガジンとしてお届け。都内400箇所にて約20,000部を配布。

オンライン版およびSNSでも毎日コンテンツを発信し、日本や東京のユニークな情報を求める海外からのアクセスも多数集めています。

URL：https://www.tokyoweekender.com/

Instagram：https://www.instagram.com/tokyoweekender/

Facebook：https://www.facebook.com/tokyo.weekender/

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■ ENGAWA株式会社について

日本の価値ある対象を世界の人々に最適に伝え、多くの外国人と日本人が共感し、感動するシーンを創出し続けるマーケティング会社。1970年の発行から50年以上の歴史を持つ英字メディア「Tokyo Weekender」の運営、外国人KOL・インフルエンサーマーケティング、日本の魅力ある商品・サービスを発信するOMOTENASHI Selectionの運営など、海外・インバウンドに向けたコミュニケーション支援を行っています。

URL：https://engawa.global/