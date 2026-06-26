【夏休みの過ごし方】夏の子犬飼育日誌（全２日程）

株式会社リソー教育グループ

株式会社リソー教育グループ（本社：東京都豊島区、代表取締役：天坊真彦）の子会社である、株式会社プラスワン教育（本社：東京都豊島区、代表取締役：若目田壮志）は、2026年夏休みに、２日程で「夏の子犬飼育日誌（全２日程）(https://ec.riso-plus1.co.jp/products/list?name=%E5%AD%90%E7%8A%AC&search=1me=%E3%81%B2%E3%82%88%E3%81%93&search=1)」を開催いたします。

■おすすめポイント

１.私たちが名づけ親！元気いっぱいな子犬の『はじめて』を支える特別なお世話体験

生後3か月～1年以内の元気いっぱいな子犬のお世話をします。班で担当する子犬の名づけ親になったり、ワンちゃんのはじめてのお散歩やプールのサポートができる特別なツアーです。

２.スタッフの丁寧なサポートで安心デビュー！犬の正しいふれあい方が自然と身につく！

IPCわんわん動物園のスタッフに、ワンちゃんとのふれあい方を指導してもらうため、ワンちゃんにあまり慣れていないお子様でも安心です。

ワンちゃんがが大好きなお子様はもちろん、事情がありお家でペットが飼えないお子様にもご参加いただくことが多いツアーです。

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過去実施時の様子１.(https://www.instagram.com/p/C-zFFavyMIN/?img_index=1)

過去実施時の様子２.(https://www.instagram.com/p/DMwk8KDxquK/?img_index=6)

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３.食事やふれあいで深まる絆！生き物への優しさを育む体験（好評につき8月も開催）

班のワンちゃんに食事をあげたり、ふれあいをしながら絆を深めます。また、体験を通して他の生き物への優しさや愛情を育むことができます。

■日程１.（例）【７/25出発】 夏の子犬飼育日誌 概要

・旅行契約形態：募集型企画旅行

・日程：2026/7/25 (土) ～ 2026/7/27 (月) 2泊3日

（申込締切日：2026/7/15(水)）

・対象：小１～小６（男女） ※ツアー出発日の学年です。

・開催地：愛知県岡崎市「IPCわんわん動物園」

・宿泊：「岡崎ニューグランドホテル」

洋室(ツインもしくはトリプル：バス・トイレつき)

・食事：朝2回、昼3回、夕2回

・交通手段：新幹線・普通列車利用（東京発）

・旅行代金：【小学生】77,550円

※旅行代金に含まれるもの：交通費・宿泊費・食事代・イベント体験料・旅行傷害保険料

・定員 30名（最少催行人員：10名）

※最少催行人員に満たないときは、催行を中止することがあります。

※引率スタッフは生徒５～８名につき１名同行します。

・詳細URL(7/25出発)：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/2000

・詳細URL(8/17出発)：https://ec.riso-plus1.co.jp/products/detail/1999

■スケジュール（例）

【１日目】

8：00～9：00 東京発（新幹線）豊橋（普通列車） 男川

●施設内の散策・見学

●担当する子犬の紹介

●子犬の能力テスト

●エサやり（夕）

●健康チェック（夕）

●お楽しみ会

【２日目】

●エサやり（朝）

●子犬の健康チェック（朝）

●犬の歴史や特徴について学ぼう

●子犬のおさんぽ体験

●子犬のプールあそびサポート

●エサやり（夕）

●子犬の健康チェック（夕）

●お楽しみ会

【３日目】

●エサやり（朝）

●子犬の健康チェック（朝）

●子犬のトリマー体験

●わんわん検定試験

●認定式

男川（普通列車）豊橋（新幹線）東京着 17：00～18：00

■STS（スクールツアーシップ）とは

体験型教育プログラムを通じて、子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする専門塾です。「子ども達が生きるうえで本当に大切な音楽でも、スポーツでも、遊びでも、なんでもいい。何か好きなことをひとつ見つけ『夢中になれる力』を身につけてほしい」教科書では学べない一人ひとりの『プラスワン』をみつけるプログラムがここにあります。

只今、ツアーのお申し込みを受付中です。すぐにキャンセル待ちとなるツアーもございますので、お早めにお申し込みください！（URL：STS ツアー申込(https://sts.riso-plus1.co.jp/)）

公式インスタグラム :https://www.instagram.com/schooltourship/?igsh=ZXVlN3pvcDVwdDBw&utm_source=qr#

■会社概要

株式会社プラスワン教育

所在地：東京都豊島区高田３丁目32番１号 大東ビル５F

代表者：代表取締役 若目田壮志

企業URL：https://riso-plus1.co.jp/

事業内容：子どもたちの人格形成・情操教育をサポートする体験型教育プログラムの提供。各種習い事スクールの運営、および学校向け教育旅行業

株式会社リソー教育グループ

所在地：東京都豊島区目白３丁目１番40号

代表者：代表取締役社長 天坊真彦

企業URL：https://www.riso-kyoikugroup.com/

事業内容：「ＴＯＭＡＳ」をはじめとする進学個別指導塾のほか、８つのグループ会社を通じ、家庭教師派遣、幼児教育、学校法人向けの学習システムおよび教育プログラムの導入支援、教育旅行事業などを展開

【この記事に関するお問い合わせ】

株式会社リソー教育グループ

広告・マーケティング部 辺見・有竹

Email ：riso-pr@tomas.jp