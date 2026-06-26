役員人事及び経営体制に関するお知らせ
ケンコーマヨネーズ株式会社
■経営体制（2026年6月26日付）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/281_1_e27002f1b26093abd0f07e51e4012dfd.jpg?v=202606260951 ]
ケンコーマヨネーズ株式会社
社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社
ケンコーマヨネーズ株式会社（本社：東京都千代田区）は、2026年6月26日開催の第69回定時株主総会及びその後の取締役会の決議に基づき、以下の通り役員人事を決定いたしました。新経営体制のもと、経営基盤を一層強化し、中長期経営計画『KENKO Vision 2035』を推進しながら、企業価値の向上と『Global Food Solution Company』への転換を進めてまいります。
■経営体制（2026年6月26日付）
[表: https://prtimes.jp/data/corp/115470/table/281_1_e27002f1b26093abd0f07e51e4012dfd.jpg?v=202606260951 ]
■中長期経営計画『KENKO Vision 2035』について
2024年度からスタートさせた中長期経営計画を2026年2月に見直し、新たなコンセプトとして、『Global Food Solution Company』への転換を掲げ、基本戦略をアップデート。海外売上高比率の向上や、「顧客IN」の発想での「共創」を通じたインキュベーション機能の構築などを推進し、2035年度に連結売上高2,000億円の達成を目指します。
ケンコーマヨネーズ株式会社
社名 ：ケンコーマヨネーズ株式会社
代表者 ：代表取締役 炭井 孝志
所在地 ：東京都東京都千代田区麴町五丁目1番地
麹町弘済ビルディング 11階・12階（東京本社）
創立年月 ：1958年3月
資本金 ：54億2,403万円（2026年3月末時点）
主な事業内容：サラダ・総菜類、マヨネーズ・ドレッシング類、タマゴ加工品等の食品製造販売
URL ：https://www.kenkomayo.co.jp/