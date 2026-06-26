ラコステは史上最高（GOAT）のノバク・ジョコビッチを祝してアイコニックなロゴを再び一新

株式会社 ラコステ ジャパン

ロンドン、2026年6月25日 ― 2025年にニューヨークで発表された第1弾が大きな反響を呼んだことを受け、フランスのプレミアム ファッションスポーツ ブランドLACOSTE（ラコステ）は今年もブランドアンバサダーのノバク・ジョコビッチを称える特別企画を展開します。テニス界で最も輝かしい実績を誇るノバク・ジョコビッチへの敬意を込め、ブランドのアイコンであるワニを「GOAT（Greatest Of All Time＝史上最高の存在）」として再解釈。新たな限定カプセルコレクションでは、複数の新作アイテムをラインアップしています。

この象徴的なロゴの再解釈は、約20年にわたり世界最高峰の大会で比類なき活躍を続けてきたノバク・ジョコビッチへのオマージュです。通算101個のATPタイトルに加え、24回のグランドスラム優勝、40回のマスターズ1000制覇という前人未到の実績を打ち立てたノバク・ジョコビッチは、「不可能」の概念を書き換え、テニス史に不朽の足跡を残してきました。

GOATコレクションは、ポロシャツやTシャツをはじめ、トラックジャケット、パンツ、スウェット、キャップ、ソックス、リストバンドなど全10点のアイテムを展開。すべてのアイテムに、特別仕様のGOATロゴが大胆にあしらわれています。本コレクションは、限定カプセルコレクションとして世界各国で販売され、多くのファンに向けて届けられます。

本エディションの象徴的な存在となるのが、ゴールドのGOATロゴを配したラコステを代表するポロシャツです。わずか100着限定で展開されるこの特別モデルは、コレクター垂涎の一着として、ロンドンのリージェント・ストリートにあるラコステの旗艦店限定で販売されます。さらに、ブランドのヘリテージへのオマージュとして、ラコステを象徴するシグネチャーグリーンのカラーも用意。こちらは世界各地で展開される予定です。

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ロンドン・リージェント・ストリートでの特別なローンチイベント

ノバク・ジョコビッチが、英国の首都ロンドン中心部に位置するリージェント・ストリートのラコステ旗艦店にて、GOATコレクションを自らお披露目します。ロンドンは、ジョコビッチにとって特別な意味を持つ街であり、彼のキャリアを象徴する数々の歴史的瞬間が刻まれた場所でもあります。

「スポーツの歴史に不朽の名を刻むアスリートはそう多くありません。ノバク・ジョコビッチは、その稀有な存在の一人です。GOATコレクションは、卓越した実績、驚異的な持続力、そして揺るぎない挑戦心によってテニス史を塗り替えてきた彼へのオマージュです。ラコステのアイコンであるワニを“GOAT”へと大胆に再解釈することで、創造性と遊び心を添えながら、史上最高のチャンピオンに敬意を表しました。」

- エリック・ヴァラ（Eric Vallat）/ラコステ CEO

ノバク・ジョコビッチを起用したキャンペーン

このコレクションの発売を記念し、ラコステは6月22日より、アーティスト兼クリエイティブディレクターのマックス・ジーデントップ（Max Siedentopf）が監督・撮影を手がけたキャンペーンを展開しています。 独特なユーモアを織り交ぜた一連のショートフィルムの中で、ノバク・ジョコビッチは多くの人が彼に抱く称号の、遊び心あふれる一面を表現しています。 子ヤギたちに囲まれながら、チャンピオンである彼は、自身が『GOAT』と称されることに着想を得た、思いがけないシチュエーションの数々に登場します。 この軽快でウィットに富んだキャンペーンを通じて、ラコステはスポーツ史における最も偉大なチャンピオンの一人を称えるとともに、彼の伝説を形づくってきた象徴的な要素を遊び心たっぷりに再解釈しています。

【商品詳細】

ポロシャツ1色展開（ホワイト）19,800円リストバンド2色展開（グリーン・ホワイト）3,300円Tシャツ2色展開（グリーン・ホワイト）14,300円スウェット1色展開（ホワイト）22,000円キャップ2色展開（グリーン・ホワイト）9,900円 ※7月下旬頃、販売予定トラックジャケット1色展開（ホワイト）29,700円 トラックパンツ1色展開（ホワイト）26,400円ソックス2色展開（グリーン・ホワイト）3,850円 ※原宿店、公式オンラインストアのみ

本コレクションは一部を除き、 6 月 26 日（金）より、下記店舗、公式オンラインストアにて販売予定です。

◆販売店舗

LACOSTE原宿

LACOSTE日比谷

LACOSTE渋谷

LACOSTE新宿

LACOSTE心斎橋

ラコステ公式オンラインストア（www.lacoste.jp）

◆商品のお問い合わせ先 ラコステお客様センター 0120-37-0202

◆ラコステ公式オンラインストア（www.lacoste.jp）

◆ラコステ公式SNS

IG @lacoste_tokyo

X @LACOSTE_JAPAN

LINE @lacoste_japan

◆ラコステについて

最初のポロシャツを製造した1933年以来、ラコステはオーセンティックなスポーツの伝統を土台に、ウィメンズ、メンズ、キッズ向けのユニークでオリジナリティのあるライフスタイルを通じて、はつらつとした明るさとエレガンスを世界に広めています。スポーツとファッションを融合させたラコステは、着る人を解放し、日常に“動き”を生み出し、自由な自己表現を可能にします。すべてのコレクションラインで、創造性と伝統の調和を通じて時代に左右されないラコステならではのエレガンスが表現されています。ブランドの創設以来、ワニのロゴが放つオーラは世代を超えて着る人に受け継がれています。その中でさらに輝きを増し、ただのデザインにとどまらないブランドを象徴するエンブレムへと成長しました。国から国へ、世代から世代へ、ファンからファンへと広がってきたラコステのアイテムは、ブランドとの心のつながりを感じさせるアイコンとして現在のステータスを確立しました。普遍的でいつまでも色褪せないラコステのエレガンスは、すべての人が互いの価値観と違いを尊重し認め合う、広大なコミュニティを築き上げています。