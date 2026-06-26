ソニック・ザ・ヘッジホッグと『ROUND1』のコラボキャンペーンが開催決定！

株式会社ラウンドワンジャパン

株式会社ラウンドワンジャパン（本社:大阪府大阪市、代表取締役社長:川口 英嗣）は、この度、2026 年 7 月 10 日(金)～2026 年 10 月 12 日(月・祝)の期間、「ソニック・ザ・ヘッジホッグ×ROUND1 コラボキャンペーン」を開催いたします。

2026年7月10日(金)よりROUND１にて「ソニック・ザ・ヘッジホッグ×ROUND1 コラボキャンペーン」の開催が決定いたしました。

「ソニック・ザ・ヘッジホッグ×ROUND1 コラボキャンペーン」

開催期間：2026年7月10日(金)～2026年10月12日(月・祝)

開催場所：ROUND1 各店舗 ※キャンペーンによって該当店舗が異なります。

▼「ソニック・ザ・ヘッジホッグ×ROUND1 コラボキャンペーン」特設サイト

https://www.round1.co.jp/collaboration/sonic/index.html

※掲載内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご了承ください。

■コラボメニュー

全国のボウリングとカラオケ、スポッチャ、ビリヤード、ダーツ98店舗でコラボメニューを販売いたします。

各店舗で販売する対象メニューをご注文いただいたお客様には、コラボメニュー限定ノベルティをプレゼントいたします。

■コラボパック

全国のボウリング98店舗、カラオケ93店舗、スポッチャ55店舗、ビリヤード47店舗、ダーツ75店舗でコラボパックを販売いたします。

各店舗で販売するコラボパックで施設を利用していただいたお客様にはコラボパック限定ノベルティをプレゼントいたします。

■アミューズメントクレーンゲームプライズ、マストバイキャンペーン

全国のROUND1 100店舗にて、コラボ限定のクレーンゲームプライズを展開いたします。

また、同時に全国のROUND1 100店舗にて、対象のクレーンゲームに500円投入すると、もれなくオリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。

※賞品はなくなり次第終了となります。

■コラボルーム

ラウンドワン町田店にて、ソニック・ザ・ヘッジホッグの装飾を施したコラボルームを展開いたします。

■ボウリングエキサイター

全国のボウリング98店舗にて、ボウリングスコア表示モニターでの表示演出をコラボ仕様に変更することができます。コラボパックのご利用と合わせて、ぜひお楽しみください。

■ボウリング2ゲームスコア登録キャンペーン

全国のボウリング98店舗にて、任意のボウリング2ゲームスコアを登録して応募できる、スコア登録キャンペーンを実施いたします。2ゲームスコアが基準点以上のお客様には、オリジナルA5クリアファイルをプレゼントいたします。ぜひ奮ってご参加ください。

■ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」の特別フレームの実施

全国のROUND1、98店舗にて設置しております、ラウンドワンオリジナルプリント機「Rism」

にて期間限定の特別フレームを設定します。

コラボパックをご利用で専用コインをプレゼントします。

ご来場の記念として、ぜひご利用ください。

■SNSキャンペーン

ROUND1公式アカウントの該当投稿をフォロー＆リポストいただくことで参加可能な、特典グッズプレゼントキャンペーンを実施いたします。

詳細は「【公式】ラウンドワンライブ＆コラボ」Xアカウントをご確認ください。

https://x.com/round1_fanevent

「ソニック」とは

セガを代表する世界的キャラクター、音速のハリネズミ「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」は、2026年6月23日に35周年を迎えます。1991年に発売されたゲームソフト『ソニック・ザ・ヘッジホッグ』で誕生して以来、様々なゲーム機向けにシリーズ作品が発売され、シリーズ累計本数は17.7億本を超えています（※フルゲーム・F2P合計）。ソニックは、ゲームのみならず、映画シリーズの世界的ヒットやアニメーション、音楽、商品展開など、エンタテインメント全体に活躍の場を広げ、世代を超えて愛されるキャラクターへと成長しています。

35周年を迎える今年、ソニックはこれまで以上に多彩なステージへ音速で駆け抜け、世界中のファンに新たな驚きと体験を届けていきます。

◆ソニック公式X（エックス）アカウント：https://x.com/SonicOfficialJP

◆ポータルサイト「SONIC CHANNEL」：https://sonic.sega.jp/SonicChannel/

【会社概要】

会社名：株式会社ラウンドワンジャパン

所在地：大阪府大阪市中央区難波5丁目1番60号なんばスカイオ23F 代表者：川口 英嗣

設立：2023年（令和5年）4月6日

URL：http://www.round1.co.jp