【横須賀市ふるさと納税】中学生が観光協会とコラボして返礼品を企画！エリア最大規模の約7,000発を盛大に打ち上げる“久里浜ペリー祭花火大会”協賛席チケットをふるさと納税で！

横須賀市

神奈川県横須賀市（市長：上地 克明）は、横須賀市立長沢中学校の生徒が企画し、チケットデザイン等を手掛けた、

久里浜観光協会の久里浜ペリー祭花火大会「協賛席チケット」を、ポータルサイト「ふるさとチョイス」などで出品いたします。

久里浜ペリー祭とは

久里浜ペリー祭とは、幕末にペリー提督率いる黒船艦隊が久里浜（現在の神奈川県横須賀市）に上陸した史実を記念し、毎年7月に開催されるエリア最大級のお祭りです。昼間の「記念式典」や「開国バザール」、「KURIHAMAパレード」、「盆踊り」に加え、夜の花火大会ではエリア最大規模の約7,000発もの海上花火が打ち上げられます。

主催者名：久里浜観光協会、久里浜商店会共同組合、横須賀市、陸上自衛隊久里浜駐屯地

返礼品について

【限定30席】ふるさと納税を通じてご協賛いただいた皆様に、協賛席をご用意いたします。

迫力満点の花火大会を、ぜひ特等席でお楽しみください！

＜開催日時＞

日時：2026年7月11日（土）

時間：開場17:00、打上開始19:30（予定）

場所：カインズ横須賀久里浜店裏岸壁［椅子席］

2026久里浜ペリー祭花火大会一般協賛席チケット1名分：寄附額12,000円

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14201/7084539?utm_source=kanagawaken_yokosukashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_14201(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/14201/7084539?utm_source=kanagawaken_yokosukashi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_14201)

※ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税、ふるなび、JREMALL、ANAのふるさと納税、JALふるさと納税などで出品中。

※荒天の場合は中止し、順延はございません。また荒天、災害など、主催者の責めによらない事由で大会が中止となった場合であっても、寄附金の返金はございません。あらかじめご了承ください。

返礼品開発までのストーリー

プロジェクトの概要

横須賀市立長沢中学校では、総合的な学習の時間を用いて、仲間との協働や探究活動を通して課題解決する力を身につけるための学習を行っています。2024年度からは『Discover Yokosuka』と題し、「ふるさと納税の返礼品を、横須賀市に採用してもらおう！」という目標のもと、生徒が市役所職員や地域の事業者と連携し、自分たちで返礼品を企画・開発しながら地域の魅力を発見したり課題を理解・解決したりするプロジェクトがスタートしました。

生徒たちの奮闘

2024年10月にスタートしたこのプロジェクトは、市のふるさと納税担当職員によるオリエンテーションから始まりました。生徒たちは２～３人程度のチームを組み、オリエンテーションの情報などを基にふるさと納税という難しい制度を理解した上で、ポータルサイトなどで実際の返礼品の研究をしながら返礼品案を作成。その後、市職員と数回の相談会・中間発表会などを挟みつつ、案を大きく刷新していきます。案がある程度固まった生徒たちは、自ら地域の事業者に声をかけてアポイントを取り、商談・プレゼンテーションまで実施しました。しかし、中にはその時点で断られてしまうケースも。それでも生徒たちは諦めずに繰り返し商談を行ったり、別の事業者を探して何とか実現に漕ぎつけたりと、大人顔負けの奮闘を見せました。今回の「久里浜ペリー祭花火大会 協賛席チケット」を考案したチームは、販売時期が限られている季節限定の返礼品に果敢に挑戦し、プロジェクト開始から約１年半の時を経て返礼品として商品化する事が出来ました。

横須賀市について

横須賀市は、温暖で穏やかな気候に恵まれ、自然豊かな里山や海岸、三方を囲む海など多彩な景観が広がるまちです。都心からのアクセスも良好で、横浜へ約25分、品川へ約45分、羽田空港へも約50分と便利な立地にあります。

戦後ジャズ発祥の地としての音楽文化や、ペリー来航に象徴される近代日本開国の歴史、映画やアニメ・ゲームなどのサブカルチャーが融合し、伝統と異国文化、懐かしさと新しさが共存する、ここでしか味わえない独特な魅力を放っています。食の面でも、さまざまな海の幸やよこすか野菜をはじめとした新鮮な地場食材が豊富な横須賀。ぜひ一度お越しください。





横須賀市ふるさと納税ホームページ

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/shisei/kifu/furusato/index.html



横須賀紹介ムービー

https://www.youtube.com/watch?v=yO6EL4cYrGg