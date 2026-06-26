鳥取県オリジナルのブランド米「星空(ほしぞら)舞(まい)」を七夕の一皿で！　とっとり・おかやま新橋館で「野坂まりあプロデュース 星空舞の七夕(たなばた)ワンプレート」提供

鳥取県

鳥取県は、アンテナショップ「とっとり・おかやま新橋館」２階のビストロカフェ「ももてなし家」において、令和8年7月1日（水）から15日（水）まで、「野坂まりあプロデュース 星空舞の七夕ワンプレート」を期間限定提供します。

本メニューは、鳥取県米子市出身のワンプレートスタイリスト／フリーアナウンサー・野坂まりあさんにプロデュースいただきました。

鳥取県オリジナルのブランド米「星空舞」を主役に、大山鶏、長芋、しそらっきょう、板わかめ、白バラヨーグルトなど、鳥取の味覚を七夕の星空や天の川を思わせる一皿に仕立てました。見て、撮って、味わって楽しめる、初夏限定のワンプレートです。

■「野坂まりあプロデュース 星空舞の七夕ワンプレート」概要

期間：令和8年7月1日（水）～7月15日（水）

場所：とっとり・おかやま新橋館 2階「ビストロカフェ ももてなし家」

東京都港区新橋1-11-7

■ワンプレートのお品書き

野坂まりあプロデュース「星空舞の七夕（たなばた）ワンプレート」

・星空舞

・大山鶏の山椒焼き

・星空舞を楽しむ 天の川の竹舟

-長芋の蜂蜜醤油漬け、しそらっきょう、板わかめ

・星型オクラの豚肉巻き

・星寄せパプリカ

・白バラヨーグルトの天の川ゼリー

■七夕の星空を一皿で表現

鳥取県の星空のように輝く「星空舞」。その名前にちなみ、星空が舞う七夕をイメージしたワンプレートに仕上げました。

竹のうつわには、星空舞と相性のよい鳥取県の名物、板わかめ、しそらっきょう、長芋の蜂蜜醤油漬けの三品を盛り込みました。大山鶏は、暑い季節にも食べやすいよう、山椒の爽やかな辛みをきかせた照り焼きにしています。

デザートの「白バラヨーグルトの天の川ゼリー」では、グラスの中に小さな天の川を表現しました。鳥取県の美しい星空に思いをはせながら、見た目と味わいの両方をお楽しみいただけます。

■プロデュース 野坂まりあさん

野坂まりあさん ワンプレートスタイリスト／フリーアナウンサー

鳥取県米子市出身。SNS総フォロワー10.4万人。ワンプレートの盛り付けに特化した「理想を叶える盛り付けサロン」を主宰しています。

家庭料理を「思わず写真を撮りたくなる一皿」へ導くワンプレート盛り付けを研究・体系化し、主宰サロンで実践的に伝えています。

フリーアナウンサーとして、テレビ・ラジオ出演やイベント司会など幅広く活動。米子市のキャラクター「ヨネギーズ」のキャラ弁監修、鳥取県初のキャラ弁コンテストのプロデュース、キャラ弁教室の講師・コーディネートなども手がけてきました。

公式Instagram @MARIAALBUM

理想を叶える盛り付けサロン

https://lounge.dmm.com/detail/9372/

■野坂まりあさんからのコメント

鳥取県の星空のように輝く「星空舞」。その名にちなんで、星空が舞うような七夕をイメージしたワンプレートに仕上げました。

竹のうつわには、星空舞によく合う鳥取県の名物、板わかめ、しそらっきょう、長芋の蜂蜜醤油漬けの三品を盛り込みました。ぜひ星空舞とともにお召し上がりください。

鳥取県を代表する鶏肉「大山鶏」は、暑い季節でも食べやすいよう、山椒の爽やかな辛みをきかせた照り焼きにしました。デザートには、グラスの中に小さな天の川を表現しました。

鳥取県の美しい星空に思いをはせながら、このワンプレートをお楽しみください。

■鳥取県オリジナル米「星空舞」とは

豊かな自然に恵まれた鳥取県で生まれたオリジナルブランド米です。米一粒ひとつぶが透き通るように美しく、星のように輝くことから「星空舞」と名づけられました。

令和7年産米の食味ランキングで最高ランクの「特A」を獲得。炊き上がりの艶やかさ、跳ね返るような粒立ち、噛むほどに感じられる甘みが特長です。

星空舞について：https://www.zennoh.or.jp/tt/rice/page04.html

フェア関連ページ（レシピの一部を公開予定）：https://www.pref.tottori.lg.jp/329287.htm