札幌・熊本・仙台での初の地方公演を含む、全国5都市を巡るツアーを展開！「ダイタクの60分漫才～ツアー2026～」開催決定！

吉本興業株式会社

ダイタクによる単独ライブ「ダイタクの60分漫才～ツアー2026～」を、8月7日（金）から11月2日（月）にかけて開催することが決定しました。札幌、熊本、仙台、東京、大阪の全国5都市を巡る本ツアー。なかでも、札幌・熊本・仙台での単独ライブ開催は、ダイタクにとって今回が初となります。

2025年、劇場で着実に漫才を練り上げてきたダイタク。本公演では、1年間研鑽を重ねてきた至極の「60分間ノンストップ漫才」を披露します。今回は地域によって異なる内容をご用意しており、札幌・熊本・仙台では「ベストネタ60分漫才」を、東京・大阪では「新作の60分漫才」を披露します。ツアーファイナルとなる11月2日（月）のなんばグランド花月公演のみ、オンライン配信でも視聴可能です。

なお、ダイタク公式YouTubeチャンネル「ダイタクTV」では、2024年にルミネtheよしもとで行われた60分漫才公演の模様を無料公開中です。ぜひ本公演の予習としてご覧ください。

チケットの一般発売は、FANYチケットにて7月4日（土）12:30より開始します。なお、東京・大阪公演は、8月16日（日）11:00より先行受付を開始します。

ダイタク コメント

＜吉本大＞

今年は北海道・仙台・熊本でBESTネタ60分漫才！

東京・大阪で新作60分漫才と、初めての試みです！

推しは推せる時に推せ！お願いします！

＜吉本拓＞

初めて5カ所でやらせていただきます！

一生懸命がんばります！こんなん来ねぇやついねぇって！

『ダイタクの60分漫才～ツアー2026～』 公演概要

『ベストネタ60分漫才』

【札幌】共済ホール 8月7日（金）開場17:30／開演18:30／終演20:00予定

【熊本】くまもと森都心プラザホール 8月29日（土）開場14:45／開演15:30／終演17:00予定

【仙台】宮城野区文化センターパトナホール 9月18日（金）開場18:15／開演19:00／終演20:30予定

＜販売スケジュール＞

■料金：前売3,500円｜当日4,000円 ※前売券が完売した際には、当日券がない場合がございます。

■一般発売：7月4日（土）12:30～

『ダイタクの60分漫才～2026 秋～』

【東京】有楽町よみうりホール 10月10日（土）開場13:00／開演14:00／終演15:30予定

【大阪】なんばグランド花月 11月2日（月） 開場19:00／開演19:30／終演21:00予定

＜販売スケジュール＞

■料金：前売4,000円｜当日4,500円｜配信2,000円(大阪公演のみ) ※前売券が完売した際には、当日券がない場合がございます。

◎オンラインサロン「ダイタクの家」先行受付：8月7日（金）11:00～8月13日（木）11:00

＞＞オンラインサロンはこちら： https://mosh.jp/services/32078 ※ネタや企画動画、日記など毎日コンテンツを発信。グッズ展開も予定しています。

◎FANYチケット先行受付：8月16日（日）11:00～8月18日（火）11:00

◎一般発売：8月22日（土）10:00～

＞＞FANYチケットはこちら：https://r.ticket.fany.lol/daitaku-60manzai（オンラインチケット同時発売）※サイトは7月4日（土）に公開されます。