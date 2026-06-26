『ペルソナ５: The Phantom X』配信1周年記念キャンペーンを実施中！Ver.4.4アップデートを実施

株式会社セガ

株式会社セガは、好評配信中のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、配信1周年記念の各種キャンペーン情報をお知らせします。

また、Ver.4.4アップデートを実施し、新たなコンテンツとしてバーチャルシンガーとしても活躍する「初音ミク」とコラボレーションした新イベント“奇跡のコンサート”を開催します。

■Ver4.4アップデートを紹介した公式放送はこちら！

https://youtu.be/126JyaZmvc8(https://youtu.be/126JyaZmvc8)

イベントや施策の詳細は、公式サイト(https://p5x.jp/)をご確認ください。

◆コラボイベント“奇跡のコンサート”を開催！

イベント期間中、初音ミクの楽曲を用いた音楽ゲームやボスバトルをプレイすることで、イベントアイテム「ミクポイント」を獲得可能です。集めた「ミクポイント」は、さまざまなアイテムとの交換に使用することができます。

開催期間：2026年7月16日（木）10:59まで

◆新たな★5キャラクター「初音ミク」が登場！

新たな★5キャラクターとして「初音ミク」が、特定の怪盗の出現確率がアップする“PICKUP怪ドル契約”に登場します。

【PICKUP怪ドル契約“はじまりの音”開催！】

開催期間：2026年7月16日（木）10:59まで

▼ピックアップ ★5「初音ミク」

初音ミクは、曲を切り替えながら味方を強化して戦う、解明ロールの★５キャラクターです。

バトル中にBGMを切り替えることで、楽曲ごとに異なる追加効果を味方に付与できます。さらに、複数の曲をかけることでバーチャルライブを開催可能です。ライブで敵をくぎ付けにし、完全に行動不能にした上で攻撃を加えられる、独自性の高いキャラクターとなっています。

また、キャラクターが実装されるだけでなく、街中やミニゲームにも初音ミクが登場します。

渋谷のビジョンや部屋のディスプレイに登場するほか、街中の会話でも話題として取り上げられます。さらに、ゲーム内には楽曲が実装され、コラボミニゲームも楽しめます。

◆1周年アニバーサリー記念キャンペーン

・「Life Will Change」のアレンジバージョン実装

『ペルソナ５』の人気楽曲「Life Will Change」のアレンジバージョンが実装されました。マイパレスで購入いただけるほか、ログインボーナスやイベント画面でも楽曲をお楽しみいただけます。

・★5怪盗「芦谷 真咲」が定常契約に追加

Ver.4.4から「芦谷 真咲」が定常抽選キャラクターに追加されます。「ゴールドチケット」で利用可能な怪ドルドラフトだけでなく、Ver.4.4以降で追加される各契約でも出現対象に加わります。専用武器についても、同じタイミングで武器補給や「サラマンダーコイン」との交換対象に追加されます。

・アニバーサリーケーキ作り

ミッションクリアに応じて、ケーキの完成度が少しずつあがっていくイベントが行われます。ミッションの進捗に応じて、主人公のアニバーサリー衣装などが手に入ります。

開催期間：2026年7月30日（木）10:59まで

・周年プレイバック

周年プレイバックは、『P5X』のプレイ記録などを振り返ることができるコンテンツです。「記録共有」で画像を保存いただくと、アニバーサリーの特別な名刺とフレームを獲得できます。

開催期間：2026年7月30日（木）10:59まで

・怪盗スクラッチカード

アニバーサリーのケーキ作りや各種ミッションクリアなどで、「怪盗スクラッチカード」が手に入ります。スクラッチカードを5枚集めるごとに箱を1つ開けることができ、「自在結晶」や育成素材などを入手可能です。

開催期間：2026年7月30日（木）10:59まで

・ストーリーミッション

コラボストーリーを読むことでストーリーミッションを達成でき、「自在結晶」1,000個を獲得可能です。プレイを始めたばかりの人でも入手しやすいため、ぜひコラボストーリーを読み進めてみてください。

開催期間：2026年7月16日（木）10:59まで

・コラボミニゲームミッション

イベント期間中に登場するコラボミニゲームのミッションをクリアすると、「自在結晶」を獲得できます。ノーマル、ハードの難易度があり、それぞれクリアすることで最大1,500個の「自在結晶」が入手できます。

開催期間：2026年7月16日（木）10:59まで

・コラボログインボーナス

期間中に12日間ログインすると、ログインボーナスとして契約で使用可能な「プラチナチケット」が合計で10枚、武器補給に使用できる「プラチナミリコイン」が合計5枚手に入ります。

開催期間：2026年7月16日（木）10:59まで

・「自在結晶」プレゼント

メニュー内の「前夜祭」にある「記念ギフト」にて、これまで『P5X』にログインした日数×10個の「自在結晶」を最大3,650個まで受け取れます。また、1周年記念となる6月26日（金）5:00以降のログイン時に、「自在結晶」とあわせて記念のフレーム、名刺、バッジを獲得することができます。

開催期間：2026年7月16日（木）10:59まで

・「怪盗の認知片」獲得キャンペーン

ショップからのデイリープレゼントとして1日1回、「怪盗の認知片」2個が手に入ります。7月26日（日）4:59まで毎日ログインしてショップから受け取ることで、最大60個（「認知結晶」1個分相当）を獲得可能です。

開催期間：2026年7月26日（日）4:59まで

・特別ログインボーナス

コラボログインボーナスとは別に、期間中12日間のログインで「プラチナチケット」10枚、「プラチナミリコイン」5枚を獲得できます。

開催期間：2026年7月16日（木）10:59まで

・特別招待券 第3弾

「特別招待券 第1弾」の対象キャラクターに、「素羽・トロピカル」、「朋子・ピーチサマー」、「北里 基良」、「佐倉 双葉」、「芦谷 真咲」、「奥村 春」、「琴音・アイスストーム」が加わっており、その中から１キャラクターを選んで獲得することが可能です。メールボックスの確認をお忘れなく！

配布期間：2026年7月30日（木）10:59まで

・マルチムラッキー５

1周年期間を盛り上げた「マルチムラッキー５」の締めくくりとして、7月初旬より「マルチムラッキー５ファイナル」を開催予定です。5つの数字を選ぶにはミッションをクリアする必要がありますが、「自在結晶」を獲得できるチャンスです。奮ってご参加ください。

・アニバーサリー祈願

アニバーサリー期間の特別イベントとして、4つのアイテムから１つを選んで獲得いただけます。選択可能なアイテムは、「プラチナチケット」10枚、「プラチナミリコイン」16枚、「ゴールドチケット」30枚、「サラマンダーコイン」5枚です。

開催期間：2026年7月30日（木）10:59まで

・ルフェルからデイリー結晶支援

1周年期間中、ログイン日数に応じて最大で「自在結晶」1,600個、「羽ばたきのコイン」2,400個をプレゼントします。これから始める方も、7月31日（金）までログインして、豪華アイテムを最大数まで獲得しましょう！

・公式放送プレゼント

アップデートと、1周年を記念した公式放送ご視聴の感謝を込め、合計で「自在結晶」1,000個をプレゼントします。

配布期間：2026年7月16日（木）10:59まで

◆『ペルソナ５: The Phantom X』とは

東京を舞台に“学生”と“怪盗”ふたつの顔を使い分ける新感覚RPG。

渋谷・新宿・吉祥寺など、リアルな街を自由に探索しながら、昼は高校生として青春を満喫。夜は怪盗として異世界へ潜入し、強敵とのバトルに挑もう！

放課後は、部活動やアルバイトをしたり、友人と一緒に遊んだり、時にはデートをすることも。

一緒に映画を観たり、食事をしたり悩みごとの相談に乗ったりと、日常の中で仲間との絆を深めることで、親友や恋人に発展することも！？

築いた絆は、怪盗としての戦いにも力を与えてくれる。 あなたの交流が、物語を動かす鍵になる。

夜は異形の怪物“シャドウ”たちがうごめくダンジョンへ潜入。

異能力“ペルソナ”の力を解き放ち、スキルと戦略で敵を撃破せよ！ スタイリッシュなバトルと心震えるサウンドが、あなたを待っている。

■参考：『初音ミク』について

『初音ミク』は、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャルシンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

▼『P5X』ダウンロードはこちらから！

iOS：

https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)

Google Play：

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)

Steam：

https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)

▼『P5X』公式ストア

https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP(https://p5xjp-store.sega.com/ja-JP)

▼『P5X』公式サイト

https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)

【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】

名称：ペルソナ５: The Phantom X

対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam

配信開始日：2025年6月26日（木）

価格：基本無料（アイテム課金あり）

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.

公式X：https://x.com/P5X_Official_JP

公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy

公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。