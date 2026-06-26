バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」( https://p-bandai.jp/?rt=pr )は、大人向けプラキットブランド「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」より「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオピーコック＆ガオコブラ」(4,620円 税込／送料・手数料別途)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオタートル＆ガオトッピー」(4,400円 税込／送料・手数料別途)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオワラビー」(4,840円 税込／送料・手数料別途)の予約受付を2026年6月26日(金)19時に開始いたしました。(発売元：株式会社バンダイ)





※商品購入ページ：

・SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

パワーアニマルシリーズ エクストラ 特設ページ

… https://www.bandai.co.jp/candy/special/smpPAEX

・SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオピーコック＆ガオコブラ

… https://p-bandai.jp/item/item-1000253312/

・SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオタートル＆ガオトッピー

… https://p-bandai.jp/item/item-1000253315/

・SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオワラビー

… https://p-bandai.jp/item/item-1000253317/





SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ





■「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ」概要

本企画は、『百獣戦隊ガオレンジャー』25周年を記念して、同作劇中で全100体の存在が明示されるも、メインで活躍したキャラクターを除いてその多くが未登場となっていた「パワーアニマル」(動物の姿をした大自然の精霊。合体することで「ガオキング」などの精霊王＝ロボが完成)を史上初立体化する取り組みです。今回立体化されるパワーアニマルたちは、番組放送終了後に公開された全100体の設定名称と一部の玩具企画用準備稿に基づき、放送当時「パワーアニマルシリーズ」の玩具企画に携わったデザイナー自らの手によって新たにデザインされています。





SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ(イメージ1)





3商品はそれぞれ、同日に予約受付を開始する「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 百獣合体 ガオキング【再販：2026年11月発送】」(7,590円 税込／送料・手数料別途)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 百獣合体 ガオハンター【再販：2027年1月発送】」(7,645円 税込／送料・手数料別途)、「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] 百獣合体 ガオマッスル/ガオライノス＆ガオマジロ【再販：2027年2月発送】」(9,999円 税込／送料・手数料別途)と連動して、新たな“百獣武装”形態を完成させることが可能です。





・ガオキングソードマスター

・ガオキングヴァーリトゥーダー

・ガオハンターアビス

・ガオマッスルマグナム





SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT] パワーアニマルシリーズ エクストラ(イメージ2)





さらに、新商品3アイテムを組み合わせることで新たな精霊王「ガオガーディアン」を完成させることが可能です。





・ガオガーディアン

ガオガーディアン





■PV(プロモーションビデオ)

本企画のPV(プロモーションビデオ)は、25年前『百獣戦隊ガオレンジャー』本編映像制作にも携わった株式会社 特撮研究所および同社代表＝特撮監督 佛田洋氏の全面協力により制作されています。パワーアニマルを躍動感あふれるCGで描写した当時スタッフが集結し制作された、必見映像です。商品だけでなく、映像面でも作品世界の拡張を目指す今回の取り組みにご期待ください。









■商品概要

・商品名 ：

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオピーコック＆ガオコブラ

( https://p-bandai.jp/item/item-1000253312/ )

・価格 ：4,620円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ガオピーコック／ガオコブラ／コブラポット／

合体用ジョイントパーツ

・サイズ ：ガオピーコック…H約30mm×W約165mm×D約180mm

ガオコブラ…H約10mm×W約21mm×D約120mm

コブラポット…H約40mm×W約65mm×D約36mm

・予約期間 ：2026年6月26日(金)19時～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2026年12月予定





・商品名 ：

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオタートル＆ガオトッピー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000253315/ )

・価格 ：4,400円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ガオタートル／ガオトッピー／合体用ジョイントパーツ

・サイズ ：ガオタートル…H約24mm×W約145mm×D約95mm

ガオトッピー…H約50mm×W約85mm×D約85mm

・予約期間 ：2026年6月26日(金)19時～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2027年1月予定





・商品名 ：

SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]

パワーアニマルシリーズ エクストラ ガオワラビー

( https://p-bandai.jp/item/item-1000253317/ )

・価格 ：4,840円(税込)(送料・手数料別途)

・セット内容：ガオワラビー(親)／ガオワラビー(子)／

ガオガーディアン用脚部カバーパーツ／合体用ジョイントパーツ

・サイズ ：ガオワラビー(親)…H約135mm×W約63mm×D約100mm

ガオワラビー(子)…H約39mm×W約19mm×D約23mm

・予約期間 ：2026年6月26日(金)19時～準備数に達し次第終了

・商品お届け：2027年2月予定





＜共通項目＞

・対象年齢 ：15才以上

・販売ルート：バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」

( https://p-bandai.jp/?rt=pr )限定

・販売元 ：株式会社バンダイ





(C)東映





※最新の情報・詳細は商品販売ページをご確認ください。

※準備数に達した場合、販売を終了させていただくことがあります。

※ページにアクセスした時点で販売が終了している場合があります。

※商品仕様等は予告なく変更になる場合があります。

※掲載している写真は開発中のため、実際の商品とは多少異なる場合があります。

※日本国外で販売する可能性があります。









■『百獣戦隊ガオレンジャー』について

21世紀最初にして、スーパー戦隊シリーズ通算第25作となった記念すべき作品。世界的な環境汚染や自然破壊によって、地球の「生命力」が低下していた現代。闇の奥底から邪気が具現化し、邪悪な鬼の一族・オルグが出現した。このオルグと戦うのが、大自然の精霊パワーアニマルによって選ばれたネオ・シャーマンの戦士たち。人知れず、彼らの戦いは始まっていたが、パワーアニマルのリーダー・ガオライオンが５人目の戦士として新米獣医の獅子走（しし・かける）を選んだことで、現代の「百獣戦隊ガオレンジャー」が正式に結成された。命あるところ、正義の雄叫びあり！ガオレンジャーはパワーアニマルたちと力を合わせてオルグに敢然と立ち向かっていく。









■「SMP[SHOKUGAN MODELING PROJECT]」について

「“S”cene（シーン再現）」「“M”otion（可動）」「“P”roportion（造形）」を徹底追及した大人向けプラキットブランド「SMP [SHOKUGAN MODELING PROJECT]」。スタイリッシュなデザインアレンジが特徴のスピンオフブランド「SMP ALTERNATIVE DESTINY」も同時に展開。スーパーミニプラで培った知見をもとに、ハイターゲット向け食玩造形プロジェクトとして、魅力的なアイテムを発信していきます。









■バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」とは

「プレミアムバンダイ」は今ここでしか買えないメーカー公式の限定商品、アニメ・コミックなどに登場する人気キャラクターのグッズを多数取り扱っています。

ガンプラなどのプラモデルやフィギュア、ガシャポン、食玩からファッションまで豊富な品揃えです。

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