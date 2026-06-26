VTuber×ケーブルテレビで静岡を応援！新たな地域活性化番組「静岡この街推しませんか？」が7月1日スタート！

株式会社グローバルソリューション

2026年6月26日

株式会社グローバルソリューション（本社：大阪府大阪市、代表取締役：太田 智）は、グループ会社であるLink Music株式会社と連携し、VTuberが静岡県内の飲食店や企業、観光スポットなどを紹介する地域活性化番組「静岡この街推しませんか？」を、2026年7月1日（水）より放送・配信開始いたします。

本番組は、株式会社TOKAIケーブルネットワークが運営するコミュニティチャンネル「トコチャン」で放送するとともに、同日より「でじるみチャンネル」および「静岡この街推しませんか？」公式YouTubeチャンネルでも配信します。

テレビとYouTubeを通じて、静岡県内の視聴者はもちろん、県外の皆さまにも静岡の魅力を届け、地域経済の活性化や交流人口の拡大につながる情報発信を目指します。

「地域の魅力を、新しいカタチで発信」

「静岡この街推しませんか？」は、VTuberならではの親しみやすい視点で、静岡県内の飲食店、企業、観光スポット、宿泊施設、地域イベント、伝統文化など、多彩な地域の魅力を紹介する地域活性化番組です。

地域で頑張る事業者や、まだ広く知られていない地域資源、人々の想いを映像コンテンツとして発信し、新たな地域ファンの創出や地域経済の活性化を目指します。

本番組は、株式会社グローバルソリューション、Link Music株式会社、株式会社TOKAIケーブルネットワークの3社が、それぞれの強みを活かし、地域の魅力を広く発信するために取り組む地域活性化プロジェクトです。

（放送・配信概要）

☆番組名

「静岡この街推しませんか？」

☆初回放送

2026年7月1日（水）24:30～（30分番組）

☆テレビ放送

トコチャン（株式会社TOKAIケーブルネットワーク コミュニティチャンネル）

☆YouTube配信開始

2026年7月1日（水）

☆配信チャンネル

「でじるみチャンネル」

https://youtube.com/@digilumi_channel

「静岡この街推しませんか？」公式YouTubeチャンネル

https://youtube.com/@shizuoka-oshi

☆番組公式WEBサイト

https://www.oshi-shizuoka.jp

※最新の放送日時や番組情報は、番組公式WEBサイトおよび公式SNSでお知らせいたします。

＜今後の展開＞

今後は静岡県内各地を取材し、飲食店、企業、観光施設、宿泊施設、地域イベントなど幅広いジャンルを紹介してまいります。

また、地域企業や自治体、観光関連団体との連携を進めながら、継続的な映像コンテンツの制作・配信を行い、静岡の魅力を発信する地域メディアとして成長を目指します。

さらに、本番組で紹介する店舗・企業・観光施設・地域イベントを順次募集するとともに、本プロジェクトにご賛同いただけるスポンサー企業・団体も募集してまいります。

＜会社概要＞

株式会社グローバルソリューション

株式会社グローバルソリューションは、障害福祉事業をはじめ、IT・メディア・コンテンツ事業などを展開し、「人と企業、地域の未来をつなぐ」をテーマに、社会課題の解決と地域社会への貢献を目指しています。

所在地：大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目19番4号 ルーシッドスクエア新大阪11階

代表者：代表取締役 太田 智

URL：https://gs-g.net

Link Music株式会社

Link Music株式会社は、VTuber・Vライバー事業およびクリエイティブ制作事業を展開し、IPの企画・制作・運営を通じて新しいエンターテインメントを創出しています。

URL：https://link-music.com

お問い合わせ先

株式会社グローバルソリューション

担当部署：運営本部（担当：久保）

TEL：06-6990-3100

E-mail：honbu@gs-g.net

URL：https://gs-g.net