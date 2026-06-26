【調査レポート】既存クライアントの90％がAIを活用したマーケティングレポート作成を希望

株式会社BOTANICO

既存クライアントを対象に「AIを活用したマーケティングレポート作成に関する調査」を実施しました。

その結果、回答企業の90％が「AIを活用したマーケティングレポート作成を行いたい」または「可能なら活用したい」と回答しました。

本調査では、SNS運用、広告運用、Webサイト分析、採用広報などにおけるマーケティングレポート作成業務へのAI活用意向を調査しました。

【調査結果サマリー】

AIを活用したマーケティングレポート作成を希望する企業は90％

調査の結果、回答企業の90％が、

・AIを活用したい

または

・可能なら活用したい

と回答しました。

一方で、10％は、

・AIによる分析結果の正確性に不安がある

・最終的な考察は人の判断が必要だと感じる

・どこまでAIに任せるべきか分からない

といった慎重な意見も見られました。

【背景：マーケティングレポート作成における業務負担】

企業のマーケティング活動では、

・SNSの数値集計

・広告運用レポート

・Webサイトアクセス解析

・問い合わせ数やCV数の分析

・月次改善提案の作成

など、定期的なレポート作成業務が発生しています。

一方で、

・レポート作成に時間がかかる

・数値の集計や整理が属人化している

・分析結果を改善施策に落とし込めていない

・毎月の報告業務が負担になっている

といった課題もあります。

こうした背景から、AIを活用してレポート作成を効率化し、分析や改善提案の質を高めたいというニーズが高まっています。

【BOTANICOの考察】

今回の調査結果から、企業はAIを単なる自動化ツールとしてだけでなく、

・数値集計の効率化

・レポート作成時間の短縮

・改善ポイントの抽出

・分析内容の整理

・次月施策の提案補助

を行うための支援ツールとして期待していることが分かりました。

一方で、AIによる分析結果をそのまま採用するのではなく、最終的な判断や戦略設計には人の知見が必要だと考える企業もあります。

そのため今後は、

「AIによる効率化」

と

「人による戦略判断」

を組み合わせたレポート作成体制が重要になると考えられます。

【BOTANICOの取り組み】

BOTANICOでは、

・SNSレポート作成

・広告運用レポート作成

・Webサイト分析

・GA4分析

・採用広報レポート

・月次改善提案

などにおいて、AIを活用したレポート作成支援を行っています。

今後もAIとマーケターの知見を掛け合わせ、企業の意思決定を支えるマーケティングレポート作成を支援してまいります。

【調査概要】

・調査期間：2026年5月15日～2026年6月15日

・調査機関（調査主体）：株式会社BOTANICO

・調査対象：株式会社BOTANICOの既存クライアント

・有効回答数：10件

・調査方法：既存クライアントへのアンケート調査

・集計方法：回答者のうち「AIを活用」「可能なら活用したい」と回答した割合を利用として算出

・調査項目：AIを活かしたマーケティングレポートの作成に関して