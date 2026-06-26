【ルイ・ヴィトン】2027春夏メンズ・コレクションにアクセントを添えるアイテムのディテール

ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社

ルイ・ヴィトンは、パリにて、メンズ クリエイティブ・ディレクター ファレル・ウィリアムスによる2027春夏メンズ・ファッションショーを6月24日(水) AM4:00(日本時間)に開催しました。

サーファー独自のドレスコード、ウェットスーツの技術、サーフグラフィックやスケートボードコミュニティが、ファレル・ウィリアムスによるメゾンのダンディズムと共鳴し、世界を旅する男性にむけて、機能的なテーラリングスタイルを生み出す本コレクションでは、カラフルなバッグなどの様々なデザインのアイテムが、そのスタイルを一層引き立たせています。

PHOTO CREDIT：LOUIS VUITTON

ルイ・ヴィトンについて

1854年の創業以来、ルイ・ヴィトンは、革新とスタイルを組み合わせた独自のデザインを常に最高級な品質で提供し続けています。現在もトラベルラゲージ、バッグ、アクセサリーなどの製品を通じて、クリエイティブでありながらエレガントで実用的である、創業者ルイ・ヴィトンが生み出した「旅の真髄(こころ)」の精神を忠実に受け継いでいます。ルイ・ヴィトンというストーリーを作り上げたのは「大胆さ」でした。伝統を重んじ、歴史の中で建築家やアーティスト、デザイナーに門戸を開き、プレタポルテ、シューズ、アクセサリー、ウォッチ＆ファインジュエリー、ビューティー、フレグランスなどの分野を開拓してきたのです。これらの丁寧に 製作された製品は、ルイ・ヴィトンがクラフツマンシップにいかにこだわりを持ってきたかという証となっています。

詳細は、ルイ・ヴィトン 公式サイトhttps://www.louisvuitton.com をご覧ください。