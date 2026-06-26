【6月26日(金)より新発売】スペイン発ショッピングカートブランド「ROLSER」から「ERI SHIMATSUKA」とのコラボモデルが登場！

株式会社イデアポート

株式会社イデアポート(東京都品川区)は、2026年6月26日(金)に、スペイン発のショッピングカートブランド「ROLSER(ロルサー)」と、フィンランド在住のテキスタイルデザイナー島塚絵里氏とのコラボレーション商品を発売いたします。

ROLSER (ロルサー)



1966年にスペインで誕生したショッピングカートブランドで、今年2026年で創業60周年を迎えた。

アルミの曲げ技術と鞄の縫製技術を合わせ、デザインから組立てまで全て自社工場で行っており、その高い品質・優れたデザイン性がヨーロッパをはじめ、世界中で高い評価を受けている。

株式会社イデアポート(東京都品川区)は、ROLSERを日本国内総代理店として展開しています。

今回、ROLSER商品に島塚絵里氏のデザインを施し、新たな展開をスタートいたしました。

島塚 絵里(しまつか えり)

ヘルシンキ在住のテキスタイルデザイナー。

2007年に移住し、アアルト大学でテキスタイルデザインを学ぶ。

マリメッコ社のアートワークスタジオでデザイナーとして勤務したのち、2014年より独立。



現在はマリメッコ、サムイ、キッピスなど国内外のブランドにデザインを提供している。

今回展開しているデザインは全部で4柄あり、全てフィンランドでの生活や自然を表しています。

ERI FISH

フィンランドの自然と暮らしへの着目

フィンランドは海や湖に恵まれ、多様な魚たちが身近な自然の一部として暮らしています。

釣りは国民に親しまれるアクティビティであり、夏は湖でのボート釣り、冬は氷上に穴を開けて行うアイスフィッシングなど、四季を通じて自然と深く関わる文化が根付いています。

本作は、そうしたフィンランドならではの自然環境と暮らしの風景から着想を得ています。

ERI FISH \17,850 (tax in) のびやかに泳ぐ魚が描かれたデザイン。

株式会社イデアポートからの依頼によるオリジナルデザイン制作

本作は 株式会社イデアポート(東京都品川区)からのリクエストを受け、「フィンランドの魚」をテーマに描き下ろしたオリジナルデザインです。

大小さまざまな魚たちが水中をのびやかに泳ぐ姿を通して、自然の豊かさや心地よさを表現しました。

身近な存在でありながら個性豊かな魚たちの魅力を、軽やかで親しみやすいビジュアルとして描いています。

ERI BERRY

フィンランドの森とベリー摘みの文化

首都ヘルシンキを少し離れると、広大な森が広がっています。

夏になると森にはブルーベリーが実り、多くの人々が家族でベリー摘みに出かけます。

自然の恵みを身近に感じながら過ごす時間は、フィンランドの暮らしに根付いた大切な文化のひとつです。本作は、そんな森での思い出や自然との触れ合いから生まれました。

ERI BERRY \17,850 (tax in) ブルーベリーの実や花が描かれたデザイン。

家族の記憶から生まれたデザイン

制作の背景には、幼い娘とのベリー摘みの思い出があります。

ブルーベリーの茂みに座り、口を真っ青にしながら夢中で実を頬張る姿は、森の豊かさと楽しさを象徴する印象的な光景でした。

作品では、森がもたらす喜びや温かな家族の記憶を、親しみやすく楽しいデザインとして表現しています。

ERI BRANCH

フィンランドの自然がもたらす発見

フィンランドの豊かな自然の中を散歩していると、何気ない風景がふとデザインのように見える瞬間があります。

木々がつくる影のリズム、道端に咲く花々の配置、水面に映る模様など、自然の中には美しいパターンや造形が数多く潜んでいます。

本作は、そんな日常の散策の中で見つけた小さな発見から生まれました。

ERI BRANCH \17,850 (tax in) 自然から生まれる偶然の美しさを表現したデザイン。

自然の造形をパターンへ昇華

制作のきっかけとなったのは、地面に無造作に並んだ小枝の姿でした。

一見ランダムに見える枝の重なりから規則性やリズムを見出し、それを格子模様としてデザインへ展開しています。

自然が持つ偶然の美しさを、シンプルで心地よいパターンとして表現した作品です。

ERI GARDEN

フィンランドの短い夏が育む花々

長く厳しい冬を越えたフィンランドでは、夏になると草原や道端にさまざまな花が咲き始めます。

限られた季節の中で太陽の光をたっぷりと浴びながら咲く花々は、華美ではないものの、力強く凛とした美しさを湛えています。

本作は、そんなフィンランドの夏の風景と自然の息吹から着想を得ています。

ERI GARDEN \17,850 (tax in) 野に咲く小さな花を主役としたデザイン。

小さな花に宿る生命力の表現

作品では、野に咲く小さな花々に焦点を当てました。

一輪一輪は控えめな存在でありながら、しなやかな強さと確かな存在感を放っています。

その生命力と美しさを丁寧に描き出し、自然の中で静かに輝く花たちの魅力をパターンとして表現しています。

今回、発売と同時に株式会社ワイ・ヨット（本社：愛知県名古屋市）が運営する直営店舗にて、期間限定POPUPを開催いたします。

POP UP Information

期間：2026年6月26日(金) - 7月29日(水)

場所：以下掲載店舗にて展開



ワイ・ヨットストア 麻布台ヒルズ

〒106-0041

東京都港区麻布台一丁目3番1号 タワープラザ 4階

TEL：03-6426-5818

ワイ・ヨットストア 渋谷

〒150-8510

東京都渋谷区渋谷2-21-1 渋谷ヒカリエ内ShinQs by TOKYU DEPARTMENT STORE 5階

TEL：03-6427-1604

ワイ・ヨットストア 吉祥寺

〒180-8519

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-3-1 東急吉祥寺店6階

TEL：080-4191-4593

ワイ・ヨットストア 福岡

〒810-0001

福岡県福岡市中央区天神2丁目1-1 福岡三越地下1階

TEL：070-6669-1981

ラ・クッチーナ・フェリーチェ 高槻阪急

〒569-1196

大阪府高槻市白梅町4-1 高槻阪急スクエア4階

TEL：072-681-4210

ラ・クッチーナ・フェリーチェ 西宮阪急

〒663-8204

兵庫県西宮市高松町14-1 阪急西宮 1階

TEL：080-9588-1468

ラ・クッチーナ・フェリーチェ 大丸心斎橋

〒542-8501

大阪市中央区心斎橋筋1丁目7番1号 大丸心斎橋店本館8階

TEL：070-5076-3270

ラ・クッチーナ・フェリーチェ 博多

〒812-0012

福岡県福岡市博多区博多駅中央街1-1 JR博多シティ アミュプラザ7F

TEL：092-292-0195



※営業時間につきましては各店舗へお問い合わせお願いいたします。

※地域によって発売時期がズレる可能性もございます。予めご了承ください。

今回発売を記念して、対象商品をご購入いただきましたお客様限定で、島塚絵里氏サイン入りポストカードをプレゼント！

1つづつ手書きで書かれたポストカードは世界に1枚しか存在しないスペシャルなものになっております。

※枚数が限られております。なくなり次第終了となりますので、予めご了承くださいませ。

ROLSER公式オンラインストアでも展開しております。

商品情報は公式SNS・オフィシャルサイトにて随時更新いたします。ぜひご注目ください。

ROLSER公式オンラインストア

https://www.rolser-store.jp

【本リリースに関するお問い合わせ先】

株式会社イデアポート ROLSER PR担当

電話：03-5715-3251

お問い合わせメール：info@ideaport.co.jp

公式ホームページ：https://www.rolser-japan.com/

公式オンラインストア：https://www.rolser-store.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/rolser__japan/