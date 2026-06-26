【京都エリア10店舗目】箸と箸置きの専門店『箸や万作』が伏見稲荷エリアに2026年7月中旬オープン予定

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』をビジョンに掲げ、かんざし・和傘・箸などの和小物ブランドを全国で展開する株式会社和心（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、箸・箸置き専門ブランド『箸や万作』の新店舗を京都府京都市伏見区に2026年7月中旬オープン予定であることをお知らせいたします。

本出店は、当社の京都エリアにおける10店舗目の出店となります。日本有数の観光都市である京都において店舗網を拡充することで、国内外のお客様へ日本文化の魅力をより広く発信してまいります。

新京極 箸や万作

新店舗は、国内外から多くの参拝客が訪れる伏見稲荷エリアに出店予定です。日本の食文化を象徴する「箸」を通じて、日本各地の伝統工芸や職人技の魅力を発信するとともに、観光のお土産やギフト需要にも対応した店舗づくりを目指します。

■ 京都エリア10店舗目となる出店

株式会社和心は、京都市内において和柄傘、かんざし、和雑貨など複数のブランドを展開しています。

このたびの『箸や万作』伏見稲荷エリアへの出店により、京都エリアでの店舗数は10店舗となります。世界有数の観光都市であり、日本文化への関心が高い国内外のお客様が集まる京都において、さらなるブランド認知の向上と事業拡大を図ります。

SAKURAMACHI KUMAMOTO 箸や万作新宿マルイアネックス 箸や万作

■ 日本全国の伝統工芸を取り扱う箸専門ブランド

『箸や万作』は、「日本のお土産」をコンセプトに、日本全国の伝統工芸や職人技を活かした箸や箸置きを取り扱う専門ブランドです。

輪島塗、津軽塗、若狭塗などの塗箸をはじめ、京竹箸や清水焼の箸置きなど、日本各地の伝統技術を活かした商品を展開しています。

普段使いの箸から贈答用の夫婦箸まで幅広い商品を取り揃え、日本文化を感じられるお土産やギフトとして国内外のお客様にご好評いただいています。

東京築地市場 箸や万作

■ 伏見稲荷エリアへの出店背景

伏見稲荷エリアは、京都を代表する観光地の一つとして国内外から多くの観光客が訪れています。

近年は訪日外国人観光客の増加に伴い、日本文化や伝統工芸品への関心も高まっています。『箸や万作』は、日本の食文化に欠かせない箸を通じて、日本のものづくりや文化的価値を伝える場として、新たな店舗を展開いたします。

■ 店舗概要

【店舗名】

箸や万作 伏見稲荷（仮称）

【オープン予定】

2026年7月中旬

【所在地】

京都府京都市伏見区

※詳細な地番は後日発表いたします。

『箸や万作』について

箸や万作は 「日本のお土産」として、伝統的なデザインからポップなデザインまで他には無い多種多様な造作の箸を揃えたお箸・箸置きの専門店です。

「輪島塗」「津軽塗」「若狭塗」などの塗箸やmade in kyotoにこだわった「京竹箸」「清水焼」「九谷焼」の箸置きなど、『日本の誇る伝統工芸品』に加えて、吉野杉、屋久杉、黒文字などの稀少な木材を原材料に用いた様々な商品が常時800種類以上並びます。

HP：https://wargo.jp/collections/mansaku

X：https://x.com/hashiyamansaku

Instagram：https://www.instagram.com/mansaku.theichi

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 722,614,818円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社 エス・ティー・エヌ伊豆株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/collections/mansaku