名古屋市中区で、ホテルをテナントとする土地を取得

地主株式会社

当社は、本日、名古屋市中区の土地を取得いたしましたので、お知らせいたします。

＜本プレスリリースの要旨＞

・名古屋市中区の580平方メートル の土地を取得（取得総額20億円以上）

・東証改革「資本コストや株価を意識した経営」が、当社の仕入機会を拡大

1. 取り組み内容

本件は、国内の上場会社（以下、「テナント」という。）が所有するホテルの開発予定地を、当社が取得（取得総額20億円以上※1）し、テナントと定期借地権設定契約を締結する取り組み事例です。

テナントとは、継続的に情報交換を行っており、緊密なリレーションを構築しています。本件は、累計6件目（※2）の取引です。

東証改革「資本コストや株価を意識した経営」や、建築費の上昇等を背景に、上場会社は資本効率の向上に取り組んでいます。当社は、こうした社会の変化を捉え、更なる仕入拡大を目指してまいります。

＜本件の取り組みスキーム＞

２．取得用地について

本件土地は、名古屋市の中心市街地に位置し、 名古屋市営地下鉄「栄」駅の徒歩圏内にあります。商業・ホテル用途等、多様な需要が長期にわたって見込める、転用性の高い土地です。

３．取得スケジュール

[表: https://prtimes.jp/data/corp/93374/table/105_1_ed494def84ad95ac4492b16467dd6400.jpg?v=202606260851 ]

売買契約締結日：2026年6月26日

決済・取得日：2026年7月16日（予定）

※1: 取得額については取得に係る諸費用を含みます。また、10億円未満を切捨てて表記しています。

※2: グループ企業との取引実績を含みます。