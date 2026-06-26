山梨県×静岡県「World Health Expo Osaka 2026」に出展

山梨県

山梨県（知事：長崎幸太郎）は、静岡県と連携し、令和8年7月2日（木）～7月4日（土）まで、インテックス大阪 ６号館Ａ／Ｂホールで開催される日本の先端医療技術・サービスを世界に発信する大規模な国際展示会「World Health Expo Osaka 2026」にやまなし産業支援機構ブースを出展します。

本展示会では、山梨県が推進する「メディカル・デバイス・コリドー構想（※）」の重点分野である医療機器産業の振興に向け、県内企業の優れた技術・製品を分かりやすく紹介します。

（本出展は、「ふじのくに先端医療総合特区」による取組を通じて、医療・健康関連産業の高度化と集積を進める静岡県との共同出展として実施するものです。）

※メディカル・デバイス・コリドー構想

山梨県の基幹産業である機械電子産業の高度なものづくり技術を生かし、山梨から静岡までを回廊（コリドー）のようにつないで、医療機器関連産業の一大集積地に成長させる構想

【World Health Expo Osaka 2026 出展概要】

■ 会期：令和8年7月2日（木）～7月4日（土） 10:00～17:00

■ 会場：インテックス大阪 ６号館Ａ／Ｂホール

（〒559-0034 大阪府大阪市住之江区南港北1-5-102）

やまなし産業支援機構ブース（ブース番号／B-0704）

■ 展示会公式サイト：https://japanhealthonline.com/

出展者

株式会社アルス

◇蛍光イメージング:ハイブリッド光源装置の光技術を駆使したソリューション

◇内視鏡:軟性-硬性内視鏡の設計開発実績を生かしたME機器のシステム構築

◇ドキュメント代行:薬事申請、SaMD等の医療用技術文書作成

ISO13485に基づき医療機器の企画～薬事申請を「ワンストップ」でご提案します。

株式会社オサチ

Pain Vision・Arterio Visionで培った知覚・循環評価技術を活用し、医療・ヘルスケア機器の共同開発、ODM/CDMO展開を支援します。

京西電機株式会社

EMS(電子機器受託製造）とカスタム電源の設計開発を自社に抱え、設計から量産までを一気通貫で、また、少量多品種・短納期にも柔軟に対応します。提案力と技術力で最適なものづくりを実現します。

シチズンファインデバイス株式会社

時計部品製造から始まった精密加工技術やチタンの表面硬化処理など領域を超えた提案で医療機器産業の発展、技術革新を目指しています。微細金属加工部品、はさみ鉗子、チタンの表面硬化処理、DLCの展示を行います。

株式会社内藤電誠町田製作所

医療・ヘルスケア・介護・産業機器分野において、設計・開発から製造・保守まで一貫対応。POCの開発から量産まで、大手電機メーカーと培った技術・製造・品質管理体制で、モノづくりを支援します。

株式会社バンディック

医療機器を中心に試作から量産まで、クリーンルームでの「射出成形~組立」をコア技術として、検査・出荷までをワンストップで行います。なお、金型部門は製品設計・金型設計を行っており、開発品試作用の簡易金型から量産金型まで承ります。ブースでは、成形品サンプルなど展示してお待ちしております。