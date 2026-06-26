SHONAI、新たに2名の取締役が就任

株式会社SHONAI

株式会社SHONAI（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：山中大介、以下「当社」）は、本日開催の定時株主総会を経て、SHONAIグループに新たに2名の取締役が就任したことをお知らせいたします。



就任したのは、日本IBMでの海外事業・MBAを経てコープさっぽろのCDOとしてデジタル変革を牽引してきた対馬 慶貞氏（株式会社NEWGREEN・株式会社NEWGREEN SUPPLY 代表取締役CIO、兼 株式会社SHONAI 取締役）、SHONAIグループの監査役としてガバナンスの礎を築いてきた三井 睦貴氏（株式会社SHONAI 取締役 株式会社SUIDEN TERRASSE 取締役）の2名です。

それぞれの専門性を経営チームに加えることで、SHONAIグループは、農業グループ会社・株式会社NEWGREENをはじめとするグループ全体の海外展開と、グループ上場を見据えた経営基盤の確立という二つの挑戦を、現場と経営が一体となって推進してまいります。

就任の背景：農業事業の世界展開と、上場準備

SHONAIはこれまで「農業」「観光・不動産」「企業変革」の3領域でグループ事業を展開し、地方発のコングロマリット企業として成長を続けてきました。

なかでも農業領域を担うNEWGREENは、その取り組みを世界へと広げるフェーズに入りました。アイガモロボは台湾・韓国での実証を経て、ベトナム最大手の農業企業・LocTroi社とメコンデルタでの3者MOUを締結。脱炭素米のサプライチェーンを築く「NEWGREEN RICE Project」には世界的化学大手のBASFが参画し、農林水産省みどり投資促進税制の対象にも認定されています。国内外の企業・政府制度を巻き込みながら、日本の米づくりの技術と環境価値を世界の脱炭素市場へとつなぐ取り組みは、構想から実装の段階へと着実に進んでいます。この成長を加速させ、海外事業とサプライチェーン全体の構築を統括するリーダーを経営チームに迎えました。

また、グループ上場を視野に入れる今、経営の透明性・健全性を担保するガバナンス体制の確立も重要なテーマとなっています。この経営基盤づくりを主導するリーダーも、あわせて経営チームに加わりました。



今後も私たちは「地方の希望であれ」というビジョンのもと、当事者として前へ進み続けます。

就任にあたっての挨拶

対馬 慶貞（つしま よしさだ）

株式会社NEWGREEN・株式会社NEWGREEN SUPPLY 代表取締役CIO

株式会社SHONAI 取締役



【コメント】

日本の農業が世界のグリーン市場と接続するその最前線に立てることを、光栄に思います。IBMでの海外経験、コープさっぽろでのデジタル変革、そして自らが海外に飛び込み故郷を外から見続けてきた経験のすべてが、ここで活きると感じています。当事者として、SHONAIグループとともに地方から世界と戦う農業モデルを実装していきます。

【プロフィール】

札幌出身。2003年より日本IBM社にて海外事業・銀行システムを担当。2008年より米国クレアモント大学院ドラッカースクールにてMBAを取得。2010年に帰国後、日本ファシリティ社専務取締役としてマレーシア事業等を展開。2015年より生活協同組合コープさっぽろにて、経営企画室長、執行役員として事業本部長・CDO（デジタル推進本部長）・環境等非営利責任者・旅行事業等管掌役員、店舗、米バイヤーなど多様なポジションを歴任。営利・非営利双方の事業に幅広く携わる。小中学生の息子3人・妻と共にオーストラリア、インドネシア、ニュージランドに3年間移住し、「海外から故郷と比較する学び」を通して日本の地方の可能性を家族で体感。NEWGREENでは、アイガモロボのアジア展開を軸とするサプライチェーン全体の構築と、環境価値・食品加工までを統合するビジネスモデルの確立を担う。

三井 睦貴（みつい なつき）

株式会社SHONAI 取締役

株式会社SUIDEN TERRASSE 取締役

【コメント】

2015年の参画以来、SHOANIグループ各社の監査役として「外」から携わってきました。今度は「中」から取締役としてコンプライアンス、ガバナンス構築を担います。ガバナンスの強化こそが、SHONAIの可能性を最大化すると確信しており、コーポレート面からSHONAIグループの持続的成長を実現してまいります。

【プロフィール】

荒井東京法律事務所にてベンチャーファイナンス、知的財産法務、コーポレート・ガバナンス、M&A等を中心に幅広く企業法務案件に従事。2015年よりSHONAIグループに参画し、グループ各社の監査役として事業の健全な成長を支援。今回の就任では、法務等の責任者として、コンプライアンス／ガバナンス体制の確立を主導する。

株式会社SHONAI 会社概要

所在地：山形県鶴岡市北京田字下鳥ノ巣23-1

代表者：代表取締役 山中 大介

設立：2014年8月

資本金：9,500万円

資本調達金：78億326万円(グループ含む)

URL：https://shonai.inc/