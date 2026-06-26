全国商工会連合会

全国商工会連合会（会長：森 義久 所在：東京都千代田区）は、小規模企業の業況判断、売上額について、調査結果（2026年5月期）をとりまとめました。

＜調査結果の概要＞

売上額・採算DIがわずかに低下し、資金繰り・業況DIは横ばいに推移した。全業種で、原材料価格やエネルギー価格の高騰、資材調達難による収益圧迫の声が多数寄せられている。

厳しい経営環境が続いており、資材確保と価格転嫁が引き続き課題となっている。

＜調査の概要＞

・調査対象：全国303商工会の経営指導員（有効回答数：251/回答率82.8％）

・調査時点：2026年5月末

・調査方法：対象商工会経営指導員による調査票への選択記入式

※ DI（景気動向指数）は各調査項目について、増加（好転）企業割合から減少（悪化）企業割合を差し引いた値を示す。

＜調査の詳細＞

詳細は別紙をご覧ください。

https://prtimes.jp/a/?f=d149389-39-1611c81905099d9ddaaae86ceca9b9d9.pdf

＜小規模企業景気動向調査とは＞

全国商工会連合会では、全国（主に町村部）に設立された商工会の経営指導員の協力を得て、地区内小規模企業の景気動向等について、毎月情報を収集し、公表しています。