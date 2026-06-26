株式会社アシロ、個人向け総合弁護士データベース『ベンナビcrown』の提供を開始

株式会社アシロ

株式会社アシロ（本社所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：中山博登、東証グロース市場 証券コード：7378）は、2026年6月26日より、個人のお客様向けの総合弁護士データベース『ベンナビcrown』の提供を開始します。

『ベンナビcrown』は、日常生活の中で発生する法律トラブルについて、分野ごとに弁護士情報を検索・選択し、面談予約までサービス内で完結できる仕組みです。

提供開始の第一弾として、イオン保険サービス株式会社との業務提携に基づき、同社販売チャネル専用のブランド名称『リーガルメイト』として展開します。

ベンナビcrown ロゴ[表: https://prtimes.jp/data/corp/32382/table/244_1_e5c07a56c3260fc82c89150de1d91bdd.jpg?v=202606260851 ]

本サービスは、アシロが展開する総合弁護士データベース『ベンナビcrown』を、イオン保険サービスの販売チャネル専用のブランド名称として『リーガルメイト』に改めたうえで提供する専用サービスです。

■『ベンナビcrown』提供開始の背景

当社は、国内最大級の弁護士相談ポータルサイト『ベンナビ』を10年以上にわたり運営し、法律トラブルを抱える利用者が弁護士情報を確認し、相談先を選ぶための情報提供基盤を構築してまいりました。

一方、法律トラブルは突然発生するにもかかわらず、「どの弁護士に相談すればよいか分からない」「相談先を比較しにくい」「面談予約までに時間がかかる」といった相談前のハードルがあります。

こうした課題を解消し、個人のお客様が必要なときに弁護士へアクセスしやすい環境を提供するため、『ベンナビcrown』を開発しました。

■『ベンナビcrown』の主な機能と特徴

・幅広い法律分野に対応

交通事故、離婚問題、遺産相続、労働問題、借金問題、IT・ネットトラブル、不倫慰謝料、刑事事件など、日常生活で発生し得る代表的な8分野に対応します。

・分野ごとに弁護士情報を掲載

利用者は、相談分野や希望条件に応じて弁護士情報を確認できます。

・利用者自身が検索・選択

掲載弁護士の中から、利用者自身が希望に沿った弁護士を検索・選択できるシンプルな仕組みです。

・面談予約までサービス内で完結

相談したい弁護士を選択し、サービス内で面談予約まで行うことができます。

『ベンナビcrown』の詳細：https://bennavi-crown.com/

■第一弾としてイオン保険サービス向けに『リーガルメイト』を提供

『ベンナビcrown』の提供開始の第一弾として、イオン保険サービス株式会社を販売代理店とし、同社の販売チャネル専用のブランド名称『リーガルメイト』として提供します。イオン保険サービスは、同社グループのブランド力と顧客基盤を活用し、本サービスをご案内・販売します。

当社は、『リーガルメイト』の提供元として、サービス内容や活用方法に関する情報提供、販売促進資料の整備等を行い、イオン保険サービスと連携して販売体制の構築及び販売促進活動を進めてまいります。なお、本提携の詳細は、本日付で別途公表した業務提携に関するニュースリリースをご覧ください。

『リーガルメイト』の詳細：https://bennavi-crown.com/aeon/

■今後の展望

当社は、『ベンナビcrown』の利便性向上及び提供機会の拡大に取り組み、個人のお客様が日常生活で法的トラブルに直面した際の不安や孤立から解放される環境づくりを支援してまいります。今後も司法アクセスへの心理的・経済的なハードルを下げ、社会基盤となり得る水準へのサービス深化に努めてまいります。

■株式会社アシロ 概要

・代表者 ： 代表取締役社長 中山 博登

・所在地 ： 東京都新宿区西新宿6丁目3番1号 新宿アイランドウイング4F

・資本金 ：611百万円（2025年10月末現在）

・設立 ： 2016年4月

・従業員数： 127名（2025年10月末時点）※連結子会社を含む

・事業内容：

―インターネット上で法律情報や弁護士情報等を提供する「リーガルメディア事業」

―リーガルメディアの周辺ニーズである転職、調査等の課題を解決する「リーガルアライアンス事業」

―弁護士費用を補填する”弁護士費用保険”の販売及び法務関連業務を包括的にサポートするリーガルSaaS『LegalBase』等を提供する「リーガルプロテクト事業」

―弁護士等の士業や管理部門に特化した人材紹介サービスを提供する「HR 事業」

・サイトURL：https://asiro.co.jp