山口太陽選手 栃木SCへ育成型期限付き移籍のお知らせ

東京フットボールクラブ株式会社

愛媛FCへ育成型期限付き移籍中の山口太陽選手が、栃木SCに育成型期限付き移籍することが決定しましたのでお知らせします。

契約期間は2027年6月30日までとなり、山口選手は期限付き移籍期間中にFC東京と対戦するすべての公式戦に出場できません。

山口太陽選手プロフィール

□ポジション：FW

□生年月日：2006年8月18日

□出身：埼玉県

□身長/体重：184cm/79kg

□経歴

2015-2018 FCアビリスタ

2019-2021 FC東京U-15むさし

└2021 第36回 日本クラブユースサッカー選手権(U-15)大会 優勝

2022-2024 FC東京U-18

└2023 第47回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 準優勝

2025- FC東京

└2026.3 愛媛FC※育成型期限付き移籍

□代表歴

2023 U-17日本代表

2024 U-18日本代表

2025 U-22日本代表

出場記録

FC東京通算出場数：2試合 FC東京通算得点数：0点

山口選手コメント

「今回、栃木SCに育成型期限付き移籍をすることになりました。

自分の価値を証明し、さらに成長して帰ってこられるよう頑張ってきます。

応援よろしくお願いします！」