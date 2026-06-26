無菌人工飼料で量産化した「みどり繭」× 過酷な環境を生き抜いた「植物由来の乳酸菌株Lactococcus lactis BM32-1」

株式会社きものブレイン

きもの総合加工で業界トップシェアの株式会社きものブレイン（本社：新潟県十日町市）は、

広島大学 未病・予防医学共同研究講座の杉山政則教授との1年間に及ぶ共同研究を基に4年間の開発期間を経て、希少な「みどり繭」を加水分解し、独自の植物乳酸菌で発酵させた新原料「発酵シルク」の開発に成功いたしました。

これに伴い、当社が展開するシルクスキンケアブランド『Itoguchi（イトグチ）』より、発酵シルクを贅沢に配合した新ライン「Itoguchi f」を2026年6月21日（日）より発売いたしました。

■ 共同研究の背景と「発酵シルク」の3大特徴

地方からグローバル展開を目指すベンチャーマインドのもと、十日町の伝統産業である「シルク（着物）」の可能性を最先端テクノロジーと融合。産官学連携の基で革新的な成分が誕生しました。

１. 世界初、無菌工場で通年量産化した「みどり繭」を使用

一般的な白繭に比べ、高い抗酸化作用を持つフラボノイド（セリシン層に含有）を豊富に含む希少品種「みどり繭」。きものブレインは世界で初めて、無菌工場における人工飼料のみでの通年量産化システムを確立しました。

２. 大山（だいせん）の厳しい自然を生き抜いた「強い植物乳酸菌」

発酵に使用したのは、広島大学・杉山政則教授が鳥取県・大山の山頂付近に生息する灌木（マユミの木）から採取した植物由来の乳酸菌株Lactococcus lactis BM32-1です。厳しい自然環境を生き抜いた生命力溢れる強い植物乳酸菌を採用しています。

３. 「加水分解×発酵」による圧倒的なスキンケアアプローチ

みどり繭の持つ力を加水分解によって引き出し、さらに独自の植物乳酸菌で発酵させることで、これまでにない肌へのアプローチを可能にしました。

■ ブランド『Itoguchi』新ライン「Itoguchi f」について

きものブレインは、これまで「絹生活研究所」および「Itoguchi」ブランドを通じて、シルクの力を日常に届けてまいりました。 今回新たに加わる「Itoguchi f（Ferment／発酵）」は、みどり繭の抗酸化力と発酵の力を融合させた、ブランドの次世代を担う成長ラインです。年齢や環境に揺るがない、すこやかな素肌へと導きます。

【商品概要】

・新ライン名： Itoguchi f

・発売日 ： 2026年6月21日（日）

シルク由来の成分を発酵させる培養槽（自社工場内）自社工場で量産化した「みどり繭」きものブレイン 無菌人工飼料養蚕工場

■ 株式会社きものブレインについて

年間約40万着の着物のクリーニング、メンテナンス、縫製などを行う、きもの総合加工の業界トップシェア企業です。 伝統産業で培った知見と無菌人工飼料養蚕システムという最先端の技術を掛け合わせ、地方から日本全国、そして世界へ驚きと感動を届けるグローバル展開を目指しています。

・会社名 ： 株式会社きものブレイン

・本社所在地： 新潟県十日町市

・代表者 ： 岡元松男

・事業内容 ： きもの総合加工（クリーニング、メンテナンス、縫製）、養蚕事業、

化粧品・繊維製品の製造販売

きものブレイン 本社工場（きものクリーニング、メンテナンス、縫製）