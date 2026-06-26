【SBI証券】『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』への特別協賛のお知らせ

株式会社SBI証券

株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村正人、以下「当社」）は、2026年8月16日（日）に愛媛県武道館で開催される『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』（以下「TGC松山2026」）にプラチナパートナーとして協賛することをお知らせします。

当社は、「顧客中心主義」のもと、幅広い世代のお客さまの資産形成を支援しています。近年は、NISA制度の普及や金融教育への関心の高まりを背景に、若年層や親子世代に向けた資産形成支援にも注力しており、本協賛を通じて金融をより身近に感じていただく機会を提供します。

＜『SBI証券 presents TGC MATSUYAMA 2026 by TOKYO GIRLS COLLECTION』について＞

東京ガールズコレクション（TGC）は、「日本のガールズカルチャーを世界へ」をテーマに開催される史上最大級のファッションフェスタです。

SBI証券 presents TGC 松山 2026は、TGC地方創生プロジェクトの一環として、愛媛県松山市でファッション、エンターテインメント、地域文化を融合した大型イベントとして開催されます。

開催概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/922_1_04df45792e849b6dc09552e169e4d845.jpg?v=202606260951 ]

出演者（五十音順・敬称略）として、小林由依、長浜広奈、なごみ、希空、MINAMI、矢吹奈子、ゆうちゃみ ほか、多数の人気モデル・タレントの出演が予定されています。

＜若年層・親子の“はじめての資産形成”を応援＞

当社は、若年層のお客さまやこれから資産形成を始めるご家族に向けて、投資や貯蓄を身近に感じていただくためのさまざまな取り組みを推進しています。

SBI証券 presents TGC 松山 2026という若い世代に支持されるイベントとの連携を通じて、「将来に向けて資産形成を始めるきっかけ」を提供し、金融リテラシー向上にも貢献していきます。

＜TGCランウェイを歩ける「SBI証券ステージ」キッズモデルオーディションを開催＞

SBI証券 presents TGC 松山 2026への協賛を記念し、TGCのステージでランウェイを歩くことができる「SBI証券ステージ」出演権をかけたキッズモデルオーディションを開催しています。

本オーディションは、子どもたちが夢に挑戦する機会を創出するとともに、親子で参加できる特別な体験を提供することを目的としています。人気モデルやゲストと歩いてみたい、大きな舞台に立ってみたいという方々を大募集しています。

オーディション概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/922_2_ce622b3342ef7d1cffe77e0395988e5e.jpg?v=202606260951 ]

＜SBI証券 presents TGC 松山 2026 チケットキャンペーン＞

また、当社ではSBI証券 presents TGC 松山 2026への協賛を記念し、四国エリア在住の方を対象に、新規口座開設および対象条件達成で、イベント観覧チケットが抽選で当たるキャンペーンを実施しています。

キャンペーン概要

[表3: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/922_3_34ac337517928226d95ee27020746530.jpg?v=202606260951 ]

＜金融商品取引法等に係る表示＞

[表4: https://prtimes.jp/data/corp/7957/table/922_4_cd8376e1053a9045554fb291741e5141.jpg?v=202606260951 ]

＜手数料等及びリスク情報について＞

SBI証券の証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）、店頭CFD取引（SBI CFD）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面等をご確認ください。