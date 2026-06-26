鴻池運輸株式会社

鴻池運輸株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役会長兼社長執行役員 鴻池 忠彦、以下 鴻池運輸）は、2026年7月2日（木）に開催されるSBI証券主催「個人投資家向けオンライン会社説明会」に登壇します。

本説明会では、株主・投資家の皆さまに鴻池運輸への理解をより一層深めていただく機会とするため、鴻池運輸独自のビジネスモデル、中長期的な事業成長戦略等についてご説明します。

多くの皆さまのご参加・ご視聴を心よりお待ちしております。

■イベント概要

・イベント名 ：「鴻池運輸株式会社 個人投資家向けオンライン会社説明会」

・開催日時 ：2026年7月2日（木）18:30～19:15

・開催形式 ：オンライン（ライブ配信）

・登壇者 ：鴻池運輸 常務執行役員 経営企画本部本部長 大渕 和夫

・参加費 ：無料

・視聴方法 ：開催当日、SBI証券のオンライン説明会ページよりご視聴いただけます。

URL：個人投資家向けオンライン会社説明会 IRセミナー専用ページ｜SBI証券(https://go.sbisec.co.jp/ir/ir_top.html?_rb_uid=e26587eff74ad3ece0e7734f132936b51570009546779)

■説明内容

1．会社概要

2．KONOIKEグループの歴史とビジネスモデル

お客さまの「現場」に入り込み、作業を請け負う独自のビジネスモデル

「複合ソリューション」について

3．事業戦略

2030年ビジョン、中期経営計画2027※の全体像、

インド・北中米を中心とする海外事業の中長期的な戦略について

※中期経営計画2027（2026年3月期～2028年3月期）（2025年5月21日発表）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9025/ir_material_for_fiscal_ym2/179713/00.pdf

中期経営計画2027の進捗について（2025年11月20日発表）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9025/ir_material_for_fiscal_ym2/192198/00.pdf

中期経営計画2027の進捗について（2026年5月22日発表）

https://ssl4.eir-parts.net/doc/9025/ir_material_for_fiscal_ym2/204596/00.pdf(https://ssl4.eir-parts.net/doc/9025/ir_material_for_fiscal_ym2/204596/00.pdf)

4．株主還元

配当性向をはじめとする、株主還元の方針について