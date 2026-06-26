事業用地取得に関するお知らせ（中央区勝どき）

株式会社THEグローバル社

本件は、当社が推進する都心型分譲マンション開発における事業用地戦略の一環として実施したものであり、敷地の一体利用による土地利用効率の向上および企画自由度の拡大を目的としております。

本物件は、都営大江戸線「勝どき」駅徒歩６分に位置し、「六本木」、「新宿」駅などの主要駅へ直接アクセスが可能です。さらに都心と臨海エリアを結ぶバス高速輸送システム「TOKYO BRT」の利用で、新橋、虎ノ門ヒルズ、豊洲への直接アクセスも可能な交通利便性に優れた立地です。

また、都心至近にありながら隅田川に近接した遊歩道や公園が整備されており、穏やかな時間の流れを感じられる居住エリアが形成されています。

当社は、中央区において多数の分譲マンション開発実績を有しており、これまでの開発で培った経験および周辺環境の魅力を最大限に活かし、「ウィルローズシリーズ」の分譲マンション開発を予定しております。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/64_1_2e64fb78d5783336fce04fa970029f9c.jpg?v=202606260951 ]株式会社THEグローバル社 https://www.the-g.co.jp/