事業用地取得に関するお知らせ（板橋区仲町）

株式会社THEグローバル社

本物件は、東武東上線「中板橋」駅より徒歩６分に位置し、「池袋」駅まで７分でアクセス可能です。また、池袋駅は、JRや東京メトロ等の複数路線が乗り入れる都内有数のターミナル駅であり、各方面への良好な交通利便性を有しています。

駅周辺には、「中板橋商店街」をはじめとする商業施設等の生活利便施設が充実しており、利便性と地域の賑わいを兼ね備えた住環境を有しております。

本物件は、これらの優れた交通利便性と生活利便性を活かし、シングルおよびDINKS層を主な対象とした収益マンション開発を予定しております。

【物件概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/141156/table/65_1_25d3ea62e5c6f92df8457a3531e86171.jpg?v=202606260951 ]株式会社THEグローバル社 https://www.the-g.co.jp/