【シーホース三河・U18】「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2026」(中地区・福井開催)試合結果について

シーホース三河株式会社

いつもシーホース三河にご青援ありがとうございます。

2026年6月20日(土)・21日(日)に、美浜町総合体育館にて開催された「インフロニア B.LEAGUE U18 REGIONAL LEAGUE 2026」(中地区・福井開催)にシーホース三河U18が出場し、「横浜エクセレンスU18」「信州ブレイブウォリアーズU18」「ベルテックス静岡U18」と対戦しました。

試合結果

◆今大会通算成績：3勝0敗(全8試合)

vs.横浜エクセレンスU18

72-56 〇

vs.信州ブレイブウォリアーズU18

65-42 〇

vs.ベルテックス静岡U18

101-45 〇

今後の試合スケジュール(シーホース三河U18)

7月4日(土)・5日(日)ありそドーム、8月1日(土)・2日(日)トッケイセキュリティ平塚総合体育館にて中地区の残り5試合が行われます。

〇富山開催(ありそドーム)

7月4日(土)10:00 TIPOFF vs.横浜ビー・コルセアーズU18

7月5日(日)9:30 TIPOFF vs.富山グラウジーズU18

7月5日(日)13:00 TIPOFF vs.福井ブローウィンズU18

〇平塚開催(トッケイセキュリティ平塚総合体育館)

8月1日(土)15:30 TIPOFF vs.三遠ネオフェニックスU18

8月2日(日)11:45 TIPOFF vs.岐阜スゥープスU18

選手コメント

◆#13 三浦 湊

REAGIONAL LEAGUE2連覇に向けてまず3連勝することができて嬉しいです。

どの試合の入りも、自分たちの強みである激しいディフェンスから相手のミスを誘い、点を取ることができていました。ただ途中ターンオーバーが続いたり、コミュニケーションミスで集中力が途切れてしまう時間帯があったので、チームとして改善していく必要があると思います。

個人としては、ディフェンスで前からプレッシャーを与え、フロントコートにボールを運ばせないこと、攻守の切り替えの速いバスケを展開することを意識しました。

また福井県まで青援を送ってくださった方々には感謝の気持ちでいっぱいです。

次のラウンドでもチーム一丸となって勝てるように頑張りますので、引き続きご青援よろしくお願いします。