完全審査制マッチングアプリ「Hills high」、プロフィールに動画を登録できる新機能を追加

Triplecomma株式会社



■ 概要

完全審査制マッチングアプリ「Hills high」は、プロフィールに動画を登録できる新機能を追加いたしました。

本アップデートにより、ユーザーはプロフィール詳細画面に10秒以内の動画を表示できるようになります。写真や自己紹介文だけでは伝わりにくい表情、雰囲気、動きなどを通じて、自分らしさをより自然に表現することが可能になります

動画は会員登録時に任意でアップロードできるほか、登録後もマイページ内の「プロフィールを編集する」から追加・変更できます。

■ プロフィールを通じて、より自然に自分らしさを伝えられる機能へ

マッチングアプリにおいて、プロフィールは相手を知るための最初の接点です。写真や自己紹介文から基本的な情報や印象を伝えることはできますが、実際の雰囲気や自然な表情、ふとした動きなど、静止した情報だけでは伝わりにくい要素もあります。

Hills highでは、ユーザーが自身の魅力をより立体的に表現できるよう、プロフィール動画機能を追加いたしました。本機能は、プロフィールを単なる情報入力の場にとどめず、ユーザーの雰囲気や個性をより自然に伝えられる場へと広げるためのアップデートです。

登録できる動画は10秒以内です。音声付きの動画にも対応しており、写真だけでは伝わりにくい生き生きとした印象を届けることができます。たとえば、趣味を楽しんでいる様子、日常の自然な表情、短い挨拶動画など、等身大の姿を通じて、よりリアルな魅力を表現できます。

登録された動画は、相手がプロフィール詳細画面に入った際に確認できます。また、動画が登録されているプロフィールには、詳細画面を開く前からVideoマークが表示されます。動画があるプロフィールであることを自然に伝えられるため、プロフィール一覧やデイリーカード、カードリスト上でも、相手により印象を残しやすくなります。

動画のアップロードは会員登録時に任意で行うことができ、必須項目ではありません。登録後も、マイページから「プロフィールを編集する」を開くことで、動画の追加や変更が可能になりますまた、動画登録時にはアップロードする動画を調整できる編集機能を備えており、プロフィールに合う場面をよりスムーズに選択・登録できます。

Hills highは今後も、単にマッチングの機会を増やすだけでなく、ユーザー同士が互いの雰囲気や価値観をより自然に理解できる環境づくりを進めてまいります。今回のプロフィール動画機能は、写真や自己紹介文だけでは伝えきれない魅力を補い、ユーザー同士が安心して出会える環境づくりを支えるアップデートです。

■ アップデート概要：プロフィール動画機能

・プロフィールに動画を登録できる機能を追加

・登録された動画はプロフィール詳細画面で表示

・動画が登録されたプロフィールには、詳細画面を開く前からVideoマークを表示

・プロフィール一覧、デイリーカード、カードリスト上でも動画付きプロフィールであることを表示

・登録できる動画は3秒以上10秒以内

・音声付きの動画にも対応

・会員登録時に任意でアップロード可能

・登録後も「マイページ」内の「プロフィールを編集する」から追加・変更可能

・動画登録時に編集機能を提供し、アップロード時の利便性を向上



■ Hills high概要

サービス名：Hills high

提供開始日：2026年4月10日

提供地域：日本

対応OS：iOS / Android

利用料金：基本無料（一部機能課金あり）

公式サイト：https://www.hillshigh.jp/

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/hills-high/id6748301861

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.triplecomma.hills&;hl=ja)

今後とも『Hills high』をよろしくお願いいたします。