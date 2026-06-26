生成AI時代のパワポ活用術・スライド資料づくりを体系的に学ぶ！ 7/17（金）～ 無料セミナー「AI時代のPowerPoint活用術」（全10回）がスタート!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）はこのたび、生成AI時代におけるPowerPointの本質的な価値を見直し、より効果的に活用するための知識を体系的に学べるオンラインセミナーシリーズ「AI時代のPowerPoint活用術（全10回）」をスタートします。なお、「Vol.1 なぜ今あえてPowerPointなのか(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176103/?rls)」は7月17日（金）、「Vol.2アウトライン機能で『構成』から作る(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176108/?rls)」は7月31日（金）に開催予定です。



生成AIの進化により、スライドは「早く作れるもの」になりました。その一方で、「意図通りに仕上がらない」「自社らしさが出ない」「結局毎回作り直しになる」といった悩みも増えています。本シリーズでは、あえて今、PowerPointに立ち返り、AIに任せる部分と、自分でコントロールすべき部分を見極めることで、単なる自動生成ではない「伝わる・使い回せる・資産になる」資料づくりをめざします。



初回となるVol.1では、AIスライド生成ツールの得意・不得意を整理しながら、PowerPointの本来の強みと、これからの役割分担の考え方を解説。Vol.2では、アウトライン表示の基本操作や階層構造で整理する考え方、「スライドタイトル＝メッセージ」にする書き方について解説する予定です。これからの時代に必要な“スライドづくりの軸”を作ることにご興味をお持ちの方は、ぜひご参加ください。



＜Vol.1の内容＞～なぜ今あえてPowerPointなのか～

・AIスライド生成の得意／不得意

・PowerPointのコア機能（テーマ・マスタ・アウトライン）

・AIとPowerPointの役割分担



＜Vol.2の内容＞～アウトライン機能で「構成」から作る～

・アウトライン表示の基本と考え方

・構成先行で作るメリット

・伝わるタイトルの作り方（＝メッセージ化）

AI時代のPowerPoint活用術（全10回）

■日時

＜Vol.1 なぜ今あえてPowerPointなのか＞2026年7月17日（金）19：00～20：00

＜Vol.2 アウトライン機能で「構成」から作る＞2026年7月31日（金）19：00～20：00



■場所

オンライン開催



■登壇者

株式会社ワンズ・ワン 代表取締役

中小企業診断士／ITコーディネータ

古澤 登志美（ふるさわ としみ）氏

2001年、パソコン出張サポート業を起ち上げ、同時にIT系セミナー講師としても活動を開始。Excelを始めとしたOfficeアプリの他、ホームページ作成や画像処理など、初心者にもわかりやすく伝えることを得意とする。現在はIT活用支援を中心に、中小企業向の生産性向上に向けたコンサルティングを行っている。2017年、中小企業診断士登録。2021年ITコーディネータ認定。

＜主な著書＞

『Excelパワークエリではじめるデータ集計の自動化』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1122101155）

『Excelパワーピボットで極める一歩先の集計・分析』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1123101073）

『できるDAX関数 Power BI＆Excelパワーピボット対応』（インプレス刊／https://book.impress.co.jp/books/1124101075）



■参加費

無料



■定員

60名



▼「AI時代のPowerPoint活用術Vol.1」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176103/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176103/?rls)

※締切：2026年7月17日（金） 20：00



▼「AI時代のPowerPoint活用術Vol.2」の詳細・お申し込みはこちら

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176108/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/176108/?rls)

※締切：2026年7月31日（金） 20：00



＜関連情報＞

▼古澤 登志美氏に研修や講師を依頼されたい企業の方はこちらからお問い合わせください

https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg(https://go2.creativevillage.ne.jp/l/924702/2023-02-22/qr5cg?rls)



▼PECの研修サービス詳細はこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/topcreators/web-creator/110965/?rls)





【本セミナーに関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社 PEC事務局

「AI時代のPowerPoint活用術」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。



▼【法人向け】Office業務改善研修パッケージ ～「個人のスキルアップ」から「組織のベースアップ」へ～

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170950/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170950/?rls)



▼全12回で学ぶExcel入門（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150184/?rls)



▼いまさら聞けないExcelシリーズ（eラーニング／全10回）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150925/?rls)



▼Excelで学ぶデータ集計Vol.1（eラーニング）

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/150217/?rls)



▼その他のプロデュース・ビジネススキル関連セミナーはこちらから

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＼＼オンライン研修サービス「PECスタ」開始！／／

1990年創業のクリエイター・エージェンシーのパイオニアであるC&R社の教育部門「PEC（Professional Education Center）」が企画・開催したウェビナー550本以上のアーカイブコンテンツを法人向けにパッケージ化したオンライン研修サービスがついに始動。IT・デジタル・クリエイティブ領域に強みを持つほか、デザインやプログラミング、AIなどの最新技術・トレンドをカバーするコンテンツを日々拡充していきます。社員や職員の方々の研修やリスキリング、教育訓練にぜひご活用ください。

▼詳細はこちらから

https://www.cri.co.jp/news/005792.html(https://www.cri.co.jp/news/005792.html?rls)



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンス、CXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。



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▼C&R社の原点とは…？ブランドサイト「Go Beyond the Limit」

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