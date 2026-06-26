YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=-Ugnj26G_Hc

豊丸産業株式会社（本社：愛知県名古屋市）は、2026年6月13日（土）、愛・地球博記念公園 地球市民交流センターで開催された「あつまれ！ふくはぴんち Vol.2」に出展いたしました。 本イベントは、特別支援学校に通う児童・生徒や卒業生、そのご家族を主な対象に、在宅向け訪問サービスの体験・相談・交流の機会を提供するイベントです。 障がいのある方やご家族が必要な情報やサービスと出会える場をつくりたいという想いから開催されています。

イベントの理念に共感し、「あつまれ！ふくはぴんち Vol.2」へ出展

豊丸産業が展開するTANOやエアロビックトレパチ！は、主にデイサービスや介護施設などの通所事業所で活用されています。 そのため、在宅向け訪問サービスを中心とした今回のイベントは、私たちにとって直接的な接点が多い領域ではありません。 それでも出展を決めたのは、「障がいのある方やご家族に、より多くの選択肢との出会いを届けたい」というイベントの趣旨に共感したからです。 私たちもまた、楽しさを通じて人と人をつなぐことを目指しており、その想いを共有できる場だと感じました。

TANOで広がる「楽しみながら参加する」体験

会場では、接触型モーショントレーニングシステム TANO を体験いただきました。 TANOは、身体の動きを活用してゲームやレクリエーションを楽しめるコンテンツで、運動機能や認知機能へのアプローチだけでなく、「思わず参加したくなる楽しさ」を大切にしています。 豊丸産業ではこれまで、障がい福祉施設を対象とした体験イベントを継続的に実施し、多様な特性を持つ方々にTANOを体験いただいてきました。 また、児童向けイベントなど幅広い世代を対象とした体験会も開催しており、年齢や障がいの有無を問わず、多くの方々に楽しみながら身体を動かしていただいています。 今回も多くの来場者の皆さまに体験いただき、「こんなコンテンツがあるんだ」「こんな楽しみ方もできるんだ」という新たな発見につながる機会となりました。

エアロビックトレパチ！も体験展示

あわせて、楽しみながら身体を動かせるレクリエーション機器「エアロビックトレパチ！」も展示しました。 エアロビックトレパチ！は、「足漕ぎペダルを漕ぐと玉が飛ぶ」というパチンコの遊技性を活かしながら、自然と身体を動かすことができる福祉機器です。 「運動しなければならない」ではなく、「楽しいから続けたくなる」。 そんな体験を通じて、身体を動かすきっかけづくりを提案しました。

新たな出会いが広げる、楽しさの可能性

今回の出展を通じて、当事者の方やご家族、支援者の皆さまをはじめ、子どもから大人まで幅広い方々に豊丸産業の取り組みを知っていただく機会となりました。 会場では、製品を体験するだけでなく、参加者同士が自然に会話を交わしたり、笑顔が生まれたりする場面も多く見られました。改めて、楽しさが人と人との距離を縮め、新たな出会いや気づきを生み出す力を持っていることを実感しました。 今回の出展で得た学びを今後の活動にも活かし、より多くの方へ価値を届けられるよう取り組んでまいります。

地域のつながりから生まれる福祉の可能性

豊丸産業はこれまで、学生団体「しゃふくのめ」が主催する福祉イベント「しゃふくさい」への参加をはじめ、地域と福祉をつなぐさまざまな活動に取り組んできました。 今回参加した「あつまれ！ふくぱんち Vol.2」も、障がいのある方やそのご家族、支援者、事業者など、多様な立場の人が集い、新たな選択肢や可能性に出会える貴重な機会でした。 また、豊丸産業では、参加するだけでなく、自ら企画・開催する「マジレク笑顔ひろば」を通じて、地域の方々や福祉関係者が気軽につながれる場づくりにも取り組んでいます。 地域課題の解決には、一社だけでできることには限りがあります。しかし、地域で活動する団体や自治体、福祉関係者の皆さまと連携し、それぞれの強みを持ち寄ることで、新たな価値やつながりが生まれると私たちは考えています。 これからも豊丸産業は、「楽しさ」をきっかけに人と人がつながる機会を創出し、地域とともに歩みながら、地域共生社会の実現に貢献してまいります。

会社概要

会社名：豊丸産業株式会社 所在地：愛知県名古屋市中村区長戸井町3丁目12番地 代表者：代表取締役社長 永野光容 設立：1960年 事業内容：パチンコ遊技機の設計・開発・製造および販売／福祉用機器の設計・開発・製造および販売／不動産の仲介・管理および賃貸 公式サイト：https://be-selfish.jp/ YouTube：https://www.youtube.com/@toyomarumirai1464 URL：https://www.youtube.com/@toyomarumirai1464 公式ラインの登録は☟から ※よくあるQ＆A、動画コンテンツで魅力を発信

本件に対する問い合わせ先

豊丸産業株式会社 未来事業本部 本部長 亀井裕人 電話：052-452-8120 メール：h.kamei@toyomaru.jp