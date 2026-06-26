『流星のロックマン パーフェクトコレクション』初セール開催！　限定特典の販売開始やSNSキャンペーンも実施中！

株式会社カプコン

好評発売中の『流星のロックマン パーフェクトコレクション』では、初セール開催をはじめ、

バンドルパック「ロックマン サイバー ウェーブ パック」・限定特典・オリジナルサウンドトラックの発売開始、アコレードトレーラーの配信など、各種最新情報を公開します！

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』初セール開催！

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』初となる期間限定セールをニンテンドーeショップ、Steam Store、Xbox Games Storeの各デジタルストアで開催中です。

まだプレイしたことが無い方はこの機会に是非ゲットしよう！



『流星のロックマン パーフェクトコレクション』（ゲーム本編）

通常価格：4,990円（税込）

セール価格【25%OFF!!】：3,742円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年7月10日（金）23:59まで

■Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

■Xbox Games Store

Xbox Series X|S / Xbox One - 2026年7月10日（金）18:59まで

※セール詳細は各ストアページにてご確認ください。

※セール期間は予告なく変更になる場合がございます。

2つのタイトルをまとめたバンドルパックが本日から発売開始！

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』と『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』をセットにしたバンドルパック「ロックマン サイバー ウェーブ パック」を、本日より発売しました。



『ロックマンエグゼ』シリーズ6タイトル、計10作品と、『流星のロックマン』シリーズ3タイトル、計７作品を収録した2つのコレクションタイトルを、1つの商品としてお求めいただけます。

電脳世界を舞台にした『ロックマンエグゼ』シリーズから、その未来を描く『流星のロックマン』シリーズまで、世代を超えて受け継がれるゲームの魅力を存分にお楽しみいただける内容となっています。



Nintendo Switch版、Steam版が本日6月26日(金)より発売が開始され、40％OFFで購入できる期間限定のセールも実施中。

また他のプラットフォームでも順次配信が予定されています。

これからシリーズに触れる方はもちろん、懐かしの作品を改めて遊びたい方にもおすすめの商品です。

『ロックマン サイバー ウェーブ パック』（ゲーム本編 パック）

■収録作品

・流星のロックマン パーフェクトコレクション

・ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション

■プラットフォーム

Nintendo Switch、PlayStation 5、PlayStation 4、Steam

■発売日

Nintendo Switch、Steam：2026年6月26日(金)より好評発売中

PlayStation 5、PlayStation 4：2026年7月1日(水)予定

■価格

通常価格：7,990円（税込）

セール価格【40%OFF!!】：4,794円（税込）

■ニンテンドーeショップ

Nintendo Switch - 2026年7月10日（金）23:59まで

■Steam Store

Steam - 2026年7月10日（金）1:59まで

※ダウンロード専売の商品です。

※本バンドルパックの取り扱いや発売時期は各ストアページによって異なりますので、各ストアページをご確認ください。

限定特典「待ち受けキャラクター[星河スバル・ウォーロック]パック」販売開始！

これまで予約購入および早期購入特典として提供していた「待ち受けキャラクター[星河スバル・ウォーロック]パック」の販売を開始いたしました。ゲームをナビゲートしてくれる3Dキャラクター「星河スバル(私服)」もしくは「ウォーロック」を入手して、好きな待ち受けキャラクターにカスタマイズしよう！

また、ギャラリーの「ミュージックプレイヤー」に4曲の新規アレンジBGMも入手できます。

入手機会を逃していた方も、この機会にぜひご利用ください！

https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/products/#dlc(https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/products/#dlc)

※販売形態・価格は各ストアページにてご確認ください。

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』のオリジナルサウンドトラックが配信開始！

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』のアレンジ曲を収録したオリジナルサウンドトラックの配信を本日より開始しました！

ゲーム内で数々の冒険を盛り上げた楽曲のアレンジバージョン、計121曲をいつでもお楽しみいただけます。

イーカプコンデジタルストアや、Spotify、Amazon Musicなど、各種音楽配信サイトでお求めいただく事ができます。

ボクらは一人じゃない――。

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』より、待望のアレンジサウンドトラックが登場！

バトルの緊張感を研ぎ澄ませたロックアレンジ、宇宙とのキズナを感じさせるアンビエント・エレクトロアレンジ、そして心に深く響く感動的なピアノ＆オーケストラアレンジ。

本作のためにリアレンジされ、『Kizuna Re:mix』として生まれ変わった珠玉の楽曲群が、キミを再びあの世界へと導く。

数々の名シーンを彩ったBGMとともに、星々の彼方へ手を伸ばそう！



【サウンドトラック商品概要】

商品名：流星のロックマン パーフェクトコレクション オリジナルサウンドトラック

配信開始日：2026年6月26日

配信希望価格：4,000円

https://CAPCOM.lnk.to/megaman_sf_ost



世界各国のメディアからのコメントや評価を盛り込んだアコレードトレーラーを公開！

好評発売中の『流星のロックマン パーフェクトコレクション』にて、本作をプレイしていただいたゲームメディアの皆様から寄せられたコメントを紹介するアコレードトレーラーを公開いたしました。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7xsXWJpmnyc ]





SNSキャンペーン実施中！

現在、ロックマンシリーズ公式X（@ROCKMAN_UNITY）にて、

QUOカードPayやオリジナルグッズなどが抽選で当たるキャンペーンを実施中です！

対象のキャンペーンポストに対し、

『流星のロックマン パーフェクトコレクション』の感想や推しポイントを引用リポストすることで、

「コメント賞」として、主人公「星河スバル」が身に着けている「ビジライザー」をイメージした

アイマスクが抽選で10名様に当たります。

さらに、対象ポストをリポストするだけでも、『流星のロックマン』グッズやQUOカードPayが当たるチャンス！

本作への熱いコメントを投稿して、非売品のオリジナルグッズを手に入れよう！

また、本キャンペーンは第2弾まで実施予定。

第2弾では『ロックマン サイバー ウェーブ パック』をテーマに、

『ロックマンエグゼ』と『流星のロックマン』のグッズを組み合わせたプレゼントを予定しています。

開始時期はロックマンシリーズ公式X（@ROCKMAN_UNITY）にて告知されるので、

忘れずにフォローしてチェックしよう！

キャンペーン期間：

第1弾：2026年6月26日(金)～2026年7月9日(木)23:59まで

第2弾：開始時期はロックマンシリーズ公式X(@ROCKMAN_UNITY)でお知らせします。

キャンペーン特設サイト：https://www.capcom-games.com/ja-jp/20260626/starforce-salecp/

不具合修正と機能改善を目的とするアップデートパッチを配信

6月15日（月）に配信した本アップデートパッチについては、発売以降に確認された各種不具合の修正を行っております。

該当されるお客様にはご迷惑をお掛けしましたこと、お詫び申し上げます。

また、機能改善としまして、コントローラーボタン設定における、決定/キャンセルの割当を入れ替える機能を実装いたしました。これにより、オリジナル版に近い操作感でプレイいただけるようになります。

アップデート内容の詳細については、公式サイトのパッチノートをご確認ください。

https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/update/

「流星のロックマン」とは？

『流星のロックマン』は、電波技術が発達した近未来の世界を舞台にしたアクションRPGです。

リアルタイムアクションとカード戦略を融合させたバトルシステムが特徴で、プレイヤーは主人公・星河スバルとなり、電波生命体「ウォーロック」との電波変換によってロックマンに変身。電波世界で発生するさまざまな事件に立ち向かいます。

バトルは3×5マスのグリッド上で展開され、キャラクターを操作しながら「バトルカード」を使って攻撃や防御を行うスピーディーなシステムを採用しています。多彩なカードを集めて自分だけのデッキを構築することで、さまざまな戦略や戦術を生み出すことが可能です。

また、現実世界と電波世界、電脳世界、３つの世界を冒険するゲームプレイも本シリーズの大きな特徴です。個性豊かなキャラクターとの出会いや強敵とのバトルを通じてカードを集め、能力を強化しながら物語が展開していきます。

流星のロックマン パーフェクトコレクション

プラットフォーム：Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Steam

発売日：好評発売中！ （2026年3月27日）

希望小売価格：

・ダウンロード版 4,990円（税込）

・パッケージ版 4,990円（税込） ※Nintendo Switch(TM)、PlayStation(R)5、PlayStation(R)4のみ発売

ジャンル：ブラザーアクションRPG

プレイ人数：1人 (オンライン：2人)

CEROレーティング：B（12歳以上対象）

対応言語：日本語、英語、繁体字、簡体字

公式サイト

https://www.capcom-games.com/megaman/starforce/ja-jp/

※画面は開発中のものです。

※他ハードとのクロスプレイ、クロスセーブには非対応です。

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