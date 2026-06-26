【群馬県太田市】地域との新たなつながりを生み出す5つのプロジェクトがスタート！

群馬県太田市

群馬県太田市は、「おおた関係人口創出・拡大のための対流促進事業補助金」の令和8年度採択事業を決定しました。

本補助金は、太田市への新たな人の流れを創出し、地域との継続的な関わりを持つ「関係人口」の創出・拡大を目的として実施しているもので、太田市としては初めて関係人口に特化した取り組みです。応募に対する審査を実施し、今年度は5事業を採択しました。採択された事業は、イベントや文化活動、スポーツ交流など多様な分野から構成されており、市内外の人々が太田市と関わるきっかけづくりや、地域に新たな価値を生み出す取り組みとして期待されています。

今後、各事業の実施日や開催場所などの詳細をお知らせしてまいります。ぜひお気軽にご参加・ご来場ください！

採択事業一覧

※イメージ画像（生成AIを使用）ホームページはこちらから :https://www.city.ota.gunma.jp/page/1056684.html

OTA CITY MARKET「関係人口エンゲージメント強化プロジェクト」

事業者：一般社団法人 i-D OTA

市内外の事業者を集めたマルシェ（OTA CITY MARKET）を開催。イベントを通じて、市民が地域資源の発見と交流する機会を提供するとともに、参加者などが継続的に交流できるプラットフォームの構築や、太田市への関心を高め来訪を促すための情報発信などを実施する。

OTAスマイルカップ

事業者：一般社団法人 AND TSUNAGU PROJECT

市内外のチームを招致したミニバスケットボール大会を開催。チアダンスのパフォーマンスや市PRイベントを盛り込んだ交流型の大会にする。

まちにひろがる視聴覚 ―駅前文化施設を活用した視聴覚文化創出事業―

事業者：株式会社エーアイラボオオタ

太田市美術館・図書館の視聴覚ホールを活用した音楽イベントを開催。これまでに美術館・図書館に訪れたことがなかった来場者に対し、施設の魅力を体感する機会を提供し、回遊性の向上を通じて施設全体のにぎわいを創出する。

ルミナスフェスタ！ ～遊んで！食べて！繋がろう！～

事業者：株式会社ザスパ群馬レディーススポーツクラブ

マルシェとスポーツ体験を融合したイベントを開催。ザスパ群馬ルミナス選手と子ども・大人との交流サッカーを行うとともに、複数のスポーツ体験ブースを設け、多様な競技に触れる機会を提供する。

東武鉄道とのコラボによる子供体験プログラム

事業者：山崎酒造株式会社

関東学園大学や市内農家と連携し、都心のファミリー層をターゲットとした農作物の植付け・収穫体験プログラムを開催。東武鉄道、東武トップツアーズとタイアップし、「東武沿線 子ども体験プログラム」として実施する。

「関係人口」とは

関係人口とは、移住して定住する人や観光で訪れる人だけではなく、地域や地域の人々と多様な形で継続的に関わる人々を指します。

太田市では、地域外の人々との交流や協働を通じて新たな価値を創出し、地域の活性化や担い手の確保につなげることを目指しています。

太田市の今後の取り組み

太田市では、今回採択された事業の実施を通じて、市内外の多様な人々が地域と継続的に関わる機会を創出し、にぎわいの創出や地域活動の担い手確保につなげていきます。

今後も関係人口の創出・拡大を推進し、地域の魅力向上と持続可能なまちづくりに取り組んでまいります。

補助金制度の概要

本補助金は、関係人口の創出・拡大につながる事業を対象に、その実施に必要な経費の一部を支援する制度です。

主な対象事業例

・農業体験を通じた都市住民と地域との交流事業

・イベントを活用した市外からの出店者やファンの獲得

・学生と連携した地域イベントの活性化

・その他、地域との継続的な関係づくりにつながる事業

補助内容

・補助率：補助対象経費の2分の1以内

・補助上限額：20万円

対象者

・法人格のある団体

・任意団体

・個人

※所在地は問いません。

【お問い合わせ先】

太田市役所広報ブランド課

TEL：0276-47-1863

MAIL:005810@mx.city.ota.gunma.jp

太田市の概要

太田市（おおたし）は関東平野の北部、群馬県南東部に位置し、自動車製造を中心とした全国有数の工業都市である一方、利根川や渡良瀬川の恵みと金山・八王子丘陵の豊かな緑あふれるまちです。

上毛かるた「つる舞う形の群馬県」と謳われるちょうど首のあたりに位置していますが、首都圏から90km圏内で北関東自動車道が太田市の北部地域を通過して関越・東北自動車道と接続しています。また、東武鉄道の特急りょうもうやリバティりょうもうを利用すれば、浅草駅や北千住駅から太田駅まで1時間半程度と都心からのアクセスも良好です。

太田市の特長 ものづくりのまち

太田市はSUBARUの企業城下町として自動車製造を中心に発展してきました。現在は食品や家電、アウトドアグッズなど幅広い分野にその裾野を広げ、全国有数のものづくりのまちとして、北関東1位の製造品出荷額等を誇ります。

スポーツのまち

太田市は男子プロバスケットボールチーム「群馬クレインサンダーズ」のホームタウンです。また、SUBARUの陸上競技部や硬式野球部も太田市を拠点に活躍しています。2023年春に完成した新アリーナ「OPEN HOUSE ARENA OTA」は、日本最高峰のセンタービジョンやサウンドシステムを兼ね備え、太田市のスポーツの一大拠点となっています。

歴史のまち

太田市は古典文学「太平記」に登場する名将で、鎌倉時代後期から南北朝時代を生き抜いた「新田義貞」のゆかりの地です。市内に点在する新田荘遺跡（にったのしょういせき）は国の史跡に指定されています。また、戦国有力大名の猛攻を退けてきた難攻不落の名城「史跡金山城跡」は日本100名城として人気のスポットです。

文化のまち

太田市の自慢の文化施設は太田駅前の太田市美術館・図書館です。現代アートを中心にした企画展や世界中の絵本や児童書、デザイン・美術・建築などのアートブックや雑誌があり、スロープや螺旋階段など建築を楽しみながら、ウィンドウショッピング感覚で触れることができます。1階にはカフェ、最上階には屋上庭園があり、くつろぎの時間を過ごせます。

農業のまち

太田市の特産品では、やまといも・小玉すいか・やよいひめ（いちご）・ブリックスナイン（トマト）などがあります。その他にも、ホウレンソウ、モロヘイヤ、ネギなども高い生産量を誇ります。また畜産業も非常に盛んで、酪農・肉用牛肥育・養豚・養鶏などが行われています。