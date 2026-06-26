サンクゼール、新規菓子事業を始動。善光寺仲見世通りに2026年10月出店決定

株式会社サンクゼール

「久世福商店」、「St.Cousair（サンクゼール）」などの専門店を全国に約180店舗展開している、食品製造小売企業（食品SPA）の株式会社サンクゼール（本社:長野県飯綱町/代表取締役社長:久世良太）は、善光寺仲見世通りにて展開する新たな菓子事業において、2026年10月の店舗オープンが決定したことをお知らせいたします。

株式譲渡契約書締結と新規事業の立ち上げ

店舗営業当時の長生堂昨年10月株主譲渡契約書締結時の様子

当社は、2025年10月、有限会社長生堂（以下「長生堂」という。）の子会社化に関する株式譲渡契約書を締結いたしました。本事業は、善光寺門前で長年親しまれてきた仏具店、長生堂を受け継ぎ、当社の新規お土産菓子事業として展開するものです。

近年、お土産菓子市場は回復・成長基調にあり、今後も需要が拡大すると見込まれています。また、当社はこれまで、観光地における食品や、ギフトの展開を通じて成長してきました。こうした強みに加え、ブランド構想力や商品開発力、サプライヤーネットワークを活かし、次の柱となる新規事業の創出を進めており、その具体策として本事業を位置づけています。さらに、当社施設である商品開発ラボを拡張し、当該事業の主力商品を自社製造することで品質の一貫性や独自性の高い商品開発を実現し、ブランド価値向上を目指します。

新ブランドのコンセプトと店舗概要

オープン ：2026年10月（予定）

場所 ：長野県長野市大字元善町483番地（善光寺仲見世通り）

内容 ：菓子店舗

事業コンセプト：地域に根差した歴史や文化、先人たちの想いを受け継ぎながら、

それらを未来へつないでいく。善光寺門前において長く愛される存在

となることを目指し、地元を盛り上げる名物菓子ブランドの創出に取り組む。

今後について

今後は仲見世通りでの店舗運営を通じて事業モデルを構築し、将来的には全国の神社仏閣などへの展開も視野に入れています。その土地に敬意を払った名物菓子を創出していくことで、当社の第三の柱となる事業への発展を目指します。

株式会社サンクゼール

株式会社サンクゼールは、長野県飯綱町に本社を置く食品製造小売企業です。「久世福商店」、「St.Cousair」などの専門店を全国に展開し、商品の企画製造から販売までを一気通貫で行う「食のSPAモデル」を展開しています。創業者が信州斑尾高原のペンションを経営していた頃の、家族とお客様とで囲んだ笑顔溢れる食卓の風景を原点とし「愛と喜びのある食卓をいつまでも」をコーポレートスローガンに掲げています。



■会社名 ：株式会社サンクゼール

■本社 ：長野県上水内郡飯綱町芋川1260

■代表者 ：代表取締役社長 久世 良太

■創業 ：1979年

■設立 ：1982年

■事業内容

・ジャム・ワイン、その他食品の製造販売、

・ワイナリー、レストラン、売店などの直営、及びフランチャイズ展開

WEBページ・SNS

■ホームページ URL

https://www.stcousair.co.jp/company

■公式オンラインショップ

https://kuzefuku.com

■楽天市場店

https://www.rakuten.co.jp/sc-rkt/



■公式SNS

X（久世福商店）：https://x.com/kuzefuku

X（サンクゼール）：https://x.com/stcousair



Instagram（久世福商店）：https://www.instagram.com/kuzefuku/

Instagram（サンクゼール）：https://www.instagram.com/st.cousair/



Facebook（久世福商店）：https://www.facebook.com/kuzefuku/

Facebook（サンクゼール）：https://www.facebook.com/stcousaircoltd/



note（サンクゼールの森）：https://note.com/stcousair_forest