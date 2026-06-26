『ストリートファイター6』全国親子大会 開催決定！

株式会社カプコン

株式会社カプコンは、総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジとの共催により、「ストリートファイター」シリーズ初となる全国規模の公式親子大会「ストリートファイター6 全国親子大会 Co-hosted by 総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジ」を開催いたします。

本大会は、小学生または中学生1名と親（父母のいずれか）1名の2名1組で参加し、全国7都市で実施されるオフライン予選を勝ち抜き、東京で開催予定の決勝大会を目指す全国規模の大会です。

全国7都市の総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジの各校舎で行われる予選大会には、合計最大200組の親子が参加可能です。

予選を勝ち抜き、決勝大会へ進出した8チームには、2027年3月に開催予定の「CAPCOM CUP 13」および「ストリートファイターリーグ ワールドチャンピオンシップ 2026」の現地観戦チケットを贈呈いたします。

さらに優勝チームには、現地観戦に伴う交通・宿泊もあわせて贈呈いたします。

大会の詳細やエントリー開始時期については、後日公式サイトにて公開予定です。

▶ストリートファイター6 全国親子大会 Co-hosted by ヒューマンアカデミー公式サイト

https://sf.esports.capcom.com/event/family/

また、『ストリートファイター6』をプレイしたことがない方にも気軽にご参加いただけるよう、総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジでは体験会を実施しています。大会への参加を検討されている方はもちろん、これから『ストリートファイター6』を始めてみたい方も、ぜひ親子でお気軽にご参加ください。

総合学園ヒューマンアカデミーe-Sportsカレッジについて

https://ha.athuman.com/e_sports/

総合学園ヒューマンアカデミーは、2020年4月より全国11校舎で「e-Sportsカレッジ」を開講しました。同年7月からはプロチーム「Human Academy CREST GAMING」を教育機関として初めて直接運営しています。チームは「若者の健全な育成と憧れの提供」を掲げ、学園は「好き」を「プロに！」をスローガンとしています。2025年より『ストリートファイター6』を学べるタイトルに追加し、プロチームと教育機関の直接連携により、業界を目指す学生に対して、実践的な環境や現役プロの技術に触れる機会を提供し、次世代のプレイヤーや業界人の育成に貢献していきます。

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