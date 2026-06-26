『まんが王国』2026年上半期ランキング公開！話題のコミカライズ作品や当社オリジナル作品がランクイン！

株式会社ビーグリー

お得感No.１のコミック配信サービス『まんが王国』（https://comic.k-manga.jp/(https://comic.k-manga.jp/)）を中核に、コンテンツプロデュースを行う株式会社ビーグリー（本社：東京都千代田区、代表取締役：吉田仁平、東証スタンダード：3981）は、『まんが王国』において、2026年６月26日（金）に2026年上半期ランキングを公開いたしました。また、ランキングの公開にあわせて、対象作品の無料試し読み増量等のキャンペーンを開始いたしましたので、お知らせいたします。

『まんが王国』2026年上半期ランキング：https://comic.k-manga.jp/feature/rank/2026-firsthalf

2026年上半期ランキングでは、『まんが王国』内で販売された電子書籍の売上実績を独自に集計し、「総合」「少女」「女性」「少年」「男性」などカテゴリー別で公開しております。総合ランキングでは、「もう興味がないと離婚された令嬢の意外と楽しい新生活【単話】」が１位を獲得。また、当社オリジナル作品の「この男、優良物件につき ～クレクレ義妹が私のすべてを奪ってきます～」が総合２位にランクインした他、「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ 連載版」が総合３位となりました。特設ページでは、各カテゴリーTOP100を紹介しておりますので、ぜひご覧ください。

総合ランキング１位～10位はコチラ！

【総合１位】「もう興味がないと離婚された令嬢の意外と楽しい新生活【単話】」和泉杏花・さびのぶち/小学館

https://comic.k-manga.jp/title/190871/pv

【総合２位】「この男、優良物件につき ～クレクレ義妹が私のすべてを奪ってきます～」柚月しずく/ハルタミミ/ビーグリー

https://comic.k-manga.jp/title/226996/pv

【総合３位】「ふつつかな悪女ではございますが ～雛宮蝶鼠とりかえ伝～ 連載版」尾羊英・中村颯希・ゆき哉／一迅社

https://comic.k-manga.jp/title/180098/pv

【総合４位】「ニセモノの錬金術師」杉浦次郎/うめ丸/KADOKAWA

https://comic.k-manga.jp/title/193998/pv

【総合５位】「フェイクマリッジ～元彼の子を身ごもって捨てられたらセレブ彼に求婚されました～【マイクロ】」星野正美/小学館

https://comic.k-manga.jp/title/187135/pv

【総合６位】「サレ妻シタ夫の恋人たち ［comic tint］ 分冊版」村岡恵/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/156840/pv

【総合７位】「みいちゃんと山田さん」亜月ねね/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/213377/pv

【総合８位】「キングダム」原泰久／集英社

https://comic.k-manga.jp/title/104894/pv

【総合９位】「十字架のろくにん」中武士竜/講談社

https://comic.k-manga.jp/title/129460/pv

【総合10位】「社内ビッチちゃんは今日もときめきが止められない【マイクロ】」秋ひろな/小学館

https://comic.k-manga.jp/title/191546/pv

※11位以下のランキングは、特設ページにてご確認ください。

『まんが王国』2026年上半期ランキング：https://comic.k-manga.jp/feature/rank/2026-firsthalf

集計期間：2026年１月１日（木）～ 2026年５月31日（日）

まんが王国上半期ランキング 無料試し読み増量キャンペーン開催！

まんが王国上半期ランキングから人気作品の無料試し読みが増量中！気になる作品が気軽に読み始められるチャンス！

ぜひこの機会にご覧ください。

・少女/女性編：https://comic.k-manga.jp/cp/fcp53611

・少年/男性編：https://comic.k-manga.jp/cp/fcp53612

キャンペーン期間：2026年６月26日（金）～ 2026年７月９日（木）23:59:59まで

その他、じっくり試し読みはこちら(https://comic.k-manga.jp/jikkuri/)

『まんが王国』は独創的な提案と幅広いラインナップで新たな出会いと価値を提供し、お客様の生活を楽しく豊かに彩ります。

今後も、クリエイターとファンを繋ぐ架け橋となり、皆様に愛されるコミック配信サービスであるために、コンテンツの拡充やサービス強化を推進いたします。

※ 本リリース情報は発表後予告なしに内容が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※ 本リリースに記載されている社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

『まんが王国』は、お得感No.１を誇る国内最大級のコミック配信サービスです。毎日最大50％還元されるポイントプログラムに加え、クーポンプレゼントやXキャンペーンなど、お得な企画が盛りだくさん！人気有名タイトルから知る人ぞ知る良作まで充実した品揃えはもちろん、通常サンプルを超えて無料で楽しめる「じっくり試し読み」はなんと10,000冊以上。

2006年のサービス開始以来、多くのお客様に支えられ、コミック単行本換算で累計25億冊ダウンロードを超えるまでに拡大を続けています。

◇コミック配信サービス『まんが王国』：https://comic.k-manga.jp/

◇『まんが王国』公式X ：https://x.com/manga_okoku

■会社概要

社名 ：株式会社ビーグリー

所在地 ：東京都千代田区永田町二丁目13番10号

プルデンシャルタワー4階

創立 ：2004年10月25日

資本金 ：19億1,085万円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 吉田仁平

事業内容 ：コンテンツプロデュース

URL ：https://www.beaglee.com/

証券コード：3981（東証スタンダード市場）