【ファン共創】83のアイデアから誕生した「イギリストースト（津軽海峡の塩＆ミルククリーム）」発売決定

コミューン株式会社

相互交流で信頼を育む「Commune（コミューン）」を提供するコミューン株式会社は、Communeを活用し運営支援する青森県公式ファンコミュニティ「青森びいき」において、青森県のソウルフードであるイギリストーストの「津軽海峡の塩＆ミルククリーム」味をファンと共創し、株式会社工藤パン（以下、工藤パン）より新商品として2026年7月1日(水)に発売することをお知らせいたします。発売に先駆け、6月27日(土)に青森県内一部店舗にて先行販売いたします。

本共創プロジェクトは、2025年6月から約1年にわたり「青森びいき」内で企画、実施されてきました。青森県とコミューンは、本コミュニティにおける約1年間の深い双方向コミュニケーションを通じて、顧客ロイヤルティの向上と、ファンが主導する共創型マーケティングの新しい地域共創モデルの実現を目指します。

共創プロジェクトの背景と意義

近年、自治体や企業が一方的に情報を発信する従来型のマーケティングは大きな転換期を迎えています。AIの進化や情報流通の高度化に伴い、利便性や効率性が一層重視される時代へと移行する今だからこそ、生活者一人ひとりの関心や想いに丁寧に向き合い、双方向で強固な信頼関係を紡ぐ重要性が高まっています。

青森県は、県外在住の青森ファンや関係人口とのつながりを深め気軽に青森の魅力をシェアできる場として、公式ファンコミュニティ「青森びいき」を発展させてきました。青森県は2025年の県内宿泊者数は過去最多を更新、伸び率は全国1位(※1)となるなど、国内外からの人気の地域となっています。

今回共創商品を開発した工藤パンは、1932年に青森で創業、青森県民なら知らない人はいない超ロングセラー「イギリストースト」をはじめとした商品が地域住民のみならず、全国の青森ファンにとっても50年以上愛されるソウルフードとして人気を博しています。

本プロジェクトでは、青森びいきがイギリストーストの新味開発を工藤パンに提案。青森びいき会員の中から選ばれた熱量の高い12名を「イギリストースト部（新商品研究員）」に選出し、開発プロセスに深く巻き込み1年間にわたる新商品企画を進めました。

共創プロセスにより、青森びいき会員はコミュニティの楽しみ方が増えるとともに、新しい応援の形として、新商品の発売に伴う活発な話題化と消費促進が期待されます。地域事業者である工藤パンにとっては、ファンのリアルなニーズに基づいた確実な商品開発を推進できるほか、地域に「新たなロングセラー」が生まれる可能性を見出します。さらに青森県にとってはコアファンの増加、県への来訪意向の増加が期待でき、自治体・地域事業者・ファンの三者が一体となった新しい地方創生モデルの実現を目指しています。

※1 国土交通省 宿泊旅行統計調査 （2025年・年間値（速報値））より

https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001984051.pdf

約1年間にわたる商品共創プロセス

コミュニティ内で日々イギリストーストに関する熱い投稿が集まる「イギリストースト部」をベースに、熱意ある「新商品研究員」を選出。2025年6月から、研究員との対話を中心に、約1年の時間をかけて共創を進めました。

2025年6月：キックオフミーティング

青森びいきへの熱量が高く、企画に賛同した青森県内外在住の12名が研究員に選出。プロジェクトが始動しました。

2025年8月～：工場見学、ワークショップによるアイデア募集

青森にてワークショップを2日間にわたり開催。工藤パンの工場見学を行うとともに、新たなロングセラー商品の開発をテーマに熱いディスカッションを実施。83件もの新商品に対するアイデアが集まりました。

参加した研究員の方々からは、熱量の高いレポートも複数投稿されたり、コミュニティユーザーからのリアクションが複数ついたり、盛り上がりました。

ワークショップレポート▼

【開発びいき🍞】イギリストースト新商品研究員ワークショップを実施しました🍎

https://fan.aomori-tourism.com/view/post/0/2009401

2025年11月：試作品の開発

ワークショップで集まったアイデアの中から、4案が試作品として工藤パンにて開発、製造されました。

2026年1月～：試食会、ネーミング検討会

青森と東京での試食会、オンライン試食会を開催、感想をコミュニティ内で投稿してもらいました。結果、各試作品に対する味や見た目の感想や、キャッチコピー、商品名のアイデアが投稿されました。「万人受けしそう」「子どもが喜びそう」など好意的な意見から、「塩味が強い」などの指摘、さらにはアレンジレシピの案や、パッケージデザインのフォントまで多様なコメントが集まっています。

2026年6月：商品発売

本日6月26日(金)、青森県宮下知事と、工藤パン代表による記者会見により、新商品が発表となりました。記者会見には県内在住の研究員3名も参加、それぞれの商品開発に対する想いやエピソードをお話しいただきました。

また、明日6月27日に実施する先行販売＆試食会では、研究員が交代で店頭販売を行います。

商品概要

商品名：イギリストースト（津軽海峡の塩＆ミルククリーム）

発売日：2026年7月1日(水)

販売場所：東北６県のスーパー、ドラッグストア、コンビニ、工藤パン取り扱い店（全国の一部のイベント会場又はアンテナショップ等）

先行販売・試食提供

試食提供では、青森びいき運営担当者と商品開発に携わった研究員が店頭で接客、商品の魅力を直接お伝えします。

先行販売

日時：2026年6月27日(土)

場所：マエダストア 県内45店舗、青森観光物産館アスパム 青森地場セレクト

試食提供１.

日時：2026年6月27日(土) 10:00～12:00

場所：青森観光物産館アスパム 青森地場セレクト（青森県青森市安方1丁目1-40）

試食提供２.

日時：2026年6月27日(土) 14:00～16:00

場所：マエダストア 虹ヶ丘店（青森県青森市虹ケ丘1丁目15－1）

「青森びいき」について

「青森びいき」は、青森県の話題に特化したファンコミュニティです。青森のファンの方はもちろん、青森がちょっと気になっている方、青森のグルメや歴史・文化などに精通した第一線の方も一緒に集まり、青森についての感動や驚きをシェアし合い、青森びいきを増やしていくことを目的としています。2024年1月に試験的にオープン、7月に正式オープンしました。

Webサイト：https://aomori-tourism.com/aomori-fan

App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6505106367

Google Play Store：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.commmune.aomoritourism

紹介動画：https://youtu.be/vRwZS1tUNY0

Communeについて

Communeは、企業が顧客や従業員との信頼関係を深め、ビジネス成果につなげる「信頼起点経営」を支援するコミュニティサクセスプラットフォームです。コミュニティの設計・運営・分析をワンストップで支援し、双方向の交流によるエンゲージメント向上やファンづくりを通じて、関係性を事業成長の原動力にします。戦略立案から実行まで豊富な実務支援も提供します。

サービスサイト：https://commune.co.jp/(https://commune.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=Commune&utm_content=TOP)

資料ダウンロード :https://commune.co.jp/wp/product-materials/?utm_source=prtimes&utm_medium=social&utm_campaign=materials&utm_content=DL

コミューン株式会社について

「あらゆる組織とひとが融け合う未来をつくる」をビジョンに掲げ、信頼を核にして顧客・従業員のちからを企業活動のあらゆるアクションに活かす「信頼起点経営」を支援するCommune事業を展開しています。

会社概要

会社名：コミューン株式会社

代表者：高田 優哉（代表取締役CEO）

設立：2018年5月

事業内容：「信頼起点経営」を社会実装する事業の展開

所在地：〒141-0022 東京都品川区東五反田5-22-33 TK池田山ビル 3F

会社サイト：https://communeinc.com/ja