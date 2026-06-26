推し活も観光も、もっと身軽に！なんばマルイの「トルダス」で荷物預かりサービス「ecbo cloak」がスタート！

株式会社丸井グループ

複数のECサイトで購入した商品の受取・返品・発送ができる「トルダス（trds）」を展開する株式会社丸井グループの物流事業会社、株式会社ムービング（本社：埼玉県戸田市、代表取締役社長：伊賀山 真行）は、ecbo株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：工藤 慎一）が運営する荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」を導入します。

今回の導入により、アニメやゲームなどのPOP UPショップやイベントに、国内外から多くのお客さまが訪れるなんばマルイで、お客さまはキャリーケースや荷物を預けて、身軽な状態でイベントやお買物、観光などをお楽しみいただけます。さらに「トルダス」では、館内でお買上げいただいた商品と預けた荷物をまとめて全国へ配送できるサービスも提供しており、「預ける」と「送る」をワンストップで利用できる環境を実現します。

■荷物預かりサービス「ecbo cloak（エクボクローク）」

「ecbo cloak（エクボクローク）」は、スマホ予約で簡単に荷物を預けることができるサービスです。街中のカフェやコンビニ、駅構内、郵便局など、さまざまな業態の施設に導入されており、日本全国2,500店舗以上、また2023年8月より初の海外展開として台湾にてサービス提供しています。

アプリ／Webより導入店舗・施設を検索し、事前予約・決済でスムーズに荷物を預けることができます。手荷物だけでなく、コインロッカーに入らない大型の荷物の預かりも可能です。

■サービス開始の背景

丸井グループは、「『好き』が駆動する経済」を経営ビジョンに掲げ、その実現に向けて「『好き』を応援するビジネス」を推進しています。なんばマルイでは、アニメやゲーム、キャラクターなどのPOP UPショップや期間限定イベントを数多く開催し、国内外から多くのお客さまにご来店いただいています。

一方で、旅行用のスーツケースやお土産に加え、イベントで購入したグッズを持ったまま館内や周辺を回ることは、お客さまにとって負担となる場面も少なくありません。

そこで、お客さまに身軽で快適にイベントやお買物、なんばエリアでの滞在をお楽しみいただけるよう、荷物預かりサービス「ecbo cloak」を導入しました。

また、トルダスでは、館内でお買上げいただいた商品とキャリーケースなどの荷物をまとめて全国へ配送できるサービスも提供しています。配送用段ボールや梱包資材もご用意しており、その場で発送まで完結できるため、手荷物を気にすることなく、お買物や観光をお楽しみいただけます。

■サービス概要

・スタート日：2026年6月29日（月）

・受 付 場 所：なんばマルイ 3F トルダス

・営 業 時 間：11:30～19:30 ※店舗の営業時間と異なります

※今後、マルイ・モディで順次取り扱い店舗拡大（予定）

▼ecbo cloak

https://cloak.ecbo.io/

▼トルダス

https://www.0101.co.jp/trds/info/shoplist.html

▼ムービング

https://service.moving.co.jp/

▼なんばマルイ

https://www.0101.co.jp/085/

▼丸井

https://www.0101.co.jp