SNSでも話題！本物そっくりのミニチュアパンやスイーツが大集合！「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を開催！

株式会社丸井グループ

町田モディ（株式会社丸井、本社：東京都中野区、代表取締役社長：青野 真博）4Fカレンダリウムにて、ミニチュアベーカリー作品を集めた合同写真展＆物販展「ミニチュアベーカリーの世界展 2026 in 町田モディ」を期間限定で開催いたします。本展では、本物そっくりにつくられたミニチュアパンやスイーツの作品展示に加え、物販コーナーではかわいいパンやスイーツのミニチュア作品をその場で購入できるイベントとなっています。

■「ミニチュアベーカリーの世界展」とは

30万人を動員した「ミニチュア写真の世界展」の中でも、特に人気が高いパンやケーキ、パイなど食べ物をモチーフにしたミニチュア作品に特化した展示・販売イベントです。本展では、今にもおいしそうな香りが漂ってくるそんなベーカリー作品だけを集め、まるでミニチュアのベーカリーショップの世界へ飛び込んだかのような雰囲気をお楽しみいただけます。さらに、館内はすべて撮影可能なため、お気に入りの作品をさまざまな角度から撮影し、自分だけの一枚をSNSに投稿して楽しめるのも大きな魅力です。

■商品一例

（左上、右下）置物各種

（右上、左下）ピンブローチ各種

他 チャーム、キーリング

3,000円（税込）～

＠ARINCO_PAN

▼Instagram

https://www.instagram.com/arinco_pan/

(左）マグネット各種

他 ヘアゴム、ピンバッジ、クリップマ

グネット、木製クリップ、ミニチュアパンメモク

リップ、ミニチュアパンメモスタンド

1,100円（税込）～

＠GuuRe.8（グールハッチィ）

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https://www.instagram.com/guure.8/

トーストサンド各種

2,700円（税込）～

＠Tinys（タイニーズ）

▼Instagram

https://www.instagram.com/tinys_miniature/

ベーカリーショップ

41,800円（税込）

＠Atelier-mii

▼Instagram

https://www.instagram.com/atelier_mii_mini/

アメリカンチェリータルト ミニチュア

1,760円（税込）

＠chicca

▼Instagram

https://www.instagram.com/chicca_miniature/

森のいちごラテとトースト耳飾り

5,610円（税込）

＠ARANKO LEMON（アランコレモン）

▼Instagram

https://www.instagram.com/aranko_lemon/

（左上）クロワッサンとフルーツデニッシュの輪っか付きチャーム

1,430円（税込）

（右上）フルーツトーストの輪っか付きチャーム

1,320円（税込）

（下）パンケーキの輪っか付きチャーム

1,540円（税込）

＠cororinto..

▼Instagram

https://www.instagram.com/cororinto_t/

■イベント概要

開催場所：町田モディ 4F カレンダリウム

開催期間：2026年7月3日（金）～7月20日（月・祝）

営業時間：10:30～19:00

※最終日も同様

入場料：800円（税込）

※3歳以下は入場無料

▼町田モディ

https://www.0101.co.jp/723/

▼丸井

https://www.0101.co.jp